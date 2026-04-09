Pronostic Marseille vs Metz, une balade Phocéenne attendue

Le pronostic Marseille vs Metz de ce vendredi 10 avril pour la vingt-neuvième journée de Ligue 1. Une rencontre déséquilibrée à suivre.

Les meilleurs paris pour Marseille Metz

Un match que tout oppose ce vendredi 10 avril au Vélodrome. Notre spécialiste a regardé les différents matchs de la vingt-neuvième journée du championnat, voici ses trois choix et son prono Marseille Metz :

Marseille gagne avec au moins 2 buts d’écart ⭐ à la cote de 1,60 sur Unibet, soit une probabilité de 71,9 % que Marseille gagne ou qu’un match nul ait lieu.

Plus de 3,5 buts ⭐ à la cote de 1,95 sur Unibet, soit une probabilité de 64,5 % que chaque équipe marque au moins une fois.

Marseille gagne à la mi-temps et en fin de match ⭐ à la cote de 1,50 sur Unibet, soit une probabilité de 47,6 % que l’attaquant lillois effectue une passe décisive ou marque un but.

Notre pronostic Marseille vs Metz voit une rencontre déséquilibrée à l’avantage des Phocéens sur un score de 4 buts à 0.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Bien que Marseille ne soit pas dans la meilleure forme de leur saison avec deux défaites d'affilée, ils ont les moyens de faire quelque chose au Vélodrome contre la lanterne rouge de Ligue 1. Les joueurs d’Habib Beye ont une des meilleures attaques avec 55 buts marqués et doivent encore performer pour viser une qualification directe en Ligue des Champions.

Maintenant quatrième, les jokers n’existent plus pour l’OM.

Seulement quinze points pris cette saison pour Metz, bon dernier du championnat, qui voit chaque journée son retour en Ligue 2 se confirmer. En restant sur deux matchs nuls, ils semblent montrer le chemin vers du mieux, mais sont toujours coincés à 12 points de la première place non relégable. Faire un résultat au Vélodrome serait un miracle et semble bien difficile.

Les effectifs probables pour Marseille Metz

Composition attendue de Marseille : Rulli - Weah, Pavard, Medina, Emerson - Höjbjerg, Q. Timber - Greenwood, Aubameyang, Paixão - Gouiri

Composition attendue de Metz : Fischer - Sarr, S. Sané, Mboula, Colin, Ballo-Touré - Touré, Hein, Gbamin - Diallo, Kvilitaia

Marseille largement favori de cette rencontre

Ce match entre le quatrième du championnat et le dernier n’annonce rien de bon pour les joueurs de Metz. Du côté de Marseille, le retour de Mason Greenwood devrait faire un bien fou pour créer du jeu et des occasions pendant les 90 minutes de la rencontre. Avec une des meilleures attaques du championnat, des buts devraient être marqués et permettre à Marseille de s’imposer largement.

Sur les 14 matchs joués à l’extérieur pour Metz, une seule victoire et deux matchs nuls à compter. Un bilan trop faible pour espérer réussir un coup à Marseille. Les coéquipiers d’Habib Diallo sont en grande difficulté et devraient mettre un orteil de plus en Ligue 2 à l’issue de cette rencontre.

Pronostic 1 Marseille vs Metz : Marseille gagne avec au moins 2 buts d’écart - cote de 1,60 sur Unibet

Une belle attaque face à la plus mauvaise défense

Les Marseillais ne laissent aucune chance à leurs adversaires lorsqu’ils jouent au Vélodrome. 34 buts marqués en 14 matchs, la meilleure attaque à domicile avec celle du PSG. De quoi faire douter toutes les équipes qui se déplacent à Marseille. Avec de tels chiffres et un des meilleurs buteurs du championnat, les Phocéens devraient connaître une rencontre assez simple et marquer plein de buts.

En plus, il faut compter sur la plus mauvaise défense de Ligue 1 qui a déjà encaissé 60 buts, dont 37 à l’extérieur. De quoi arriver la peur au ventre au Vélodrome et tenter de ne pas prendre une valise de buts. Un match qui s’annonce compliqué pour Metz qui devra redoubler d’effort pour fermer les espaces laissés.

Pronostic 2 Marseille vs Metz : Plus de 3,5 buts - cote de 1,95 sur Unibet

Marseille s’impose sur les deux mi-temps

Sur une telle rencontre et avec le besoin de points pour se qualifier en Ligue des Champions, les Marseillais n’ont pas le droit à l’erreur lors de cette rencontre. Ils doivent absolument se porter vers l’avant pour prendre les trois points et tenter de remonter sur le podium le plus vite possible. Avec Monaco, Lyon et Rennes très proches derrière, ils n’ont plus le droit à l’erreur.

Face à une équipe qui va jouer le tout pour le tout, les Messins devraient avoir le plus grand mal à exister pendant cette rencontre. Ils vont devoir redoubler leurs efforts pour tenter d’obtenir un point du match nul. Chaque ballon sera un combat pour Metz afin d’essayer de faire pencher la balance de leur côté cette saison.

Pronostic 3 Marseille vs Metz : Marseille gagne à la mi-temps et en fin de match - cote de 1,50 sur Unibet

+