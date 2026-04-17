Pronostic Lille vs Nice, l’Europe face au maintien

Une rencontre entre deux opposés pour la trentième journée de Ligue 1.Notre expert partage ses choix, ses informations et son pronostic Lille vs Nice.

Les meilleurs paris pour Lille Nice

Victoire de Lille ⭐ à la cote de 1,52 sur Unibet

Plus de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,65 sur Unibet

Matias Fernandez-Pardo buteur ⭐ à la cote de 2,55 sur Unibet

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les joueurs de Bruno Génésio sont en pleine forme avec neuf matchs sans défaite en Ligue 1. Leur série combinée aux résultats des autres équipes leur a permis de remonter à la troisième place de Ligue 1 et de n’être qu’à six points de la deuxième après leur victoire lors du derby du Nord contre Lens 3 buts à 0. Ils sont plein de confiance avant d’affronter une équipe pleine de doutes.

Pour les joueurs de Claude Puel, le constat est bien plus difficile. Ils sont à quatre points de la zone de relégation et n’ont plus gagné depuis trois matchs. Ils n’étaient pas du tout attendus à cette position en début de saison et vivent un vrai calvaire qui se ressent lors de chaque match. Ce manque de confiance à Lille n’est pas de bon augure pour les Aiglons.

Les effectifs probables pour Lille Nice

Composition attendue de Lille : Özer - Meunier, Mandi, Mbemba, Perraud - André, Bentaleb - Mukau, Haraldsson, Correia - Fernandez-Pardo

Composition attendue de Nice : Diouf - Bard, Mendy, Pepprah Oppong - Clauss, Vanhoutte, Abdul Samed, Louchet, Abdi - Wahi, Cho

Match facile pour les Lillois

Avec une belle série de neuf matchs sans défaite en Ligue 1, dont quatre victoires d'affilée, les Lillois sont en pleine confiance. Surtout que deux d’entre elles étaient face à Lens et Marseille, des concurrents directs pour la qualification en Ligue des Champions. Après une période de doutes suite à des résultats moyens, Bruno Génésio a retrouvé la formule qui fonctionne pour jouer les premières places.

À Nice, le constat est différent, les joueurs sont en plein doutes et n’arrivent pas à se trouver sur le terrain. Dans un match face à une équipe en pleine forme, ils devraient avoir une grande difficulté à finir la rencontre avec un point. Surtout avec l’absence de Morgan Sanson, intronisé capitaine par Claude Puel et suspendu pour ce match.

Pronostic 1 Lille vs Nice : Victoire de Lille - cote de 1,52 sur Unibet

Un match spectaculaire attendu

Les cinq derniers matchs des Dogues ont une moyenne de 3 buts par rencontre, dont une dernière victoire 4 buts à 0 en déplacement à Toulouse. Portés vers l’avant depuis quelques rencontres, ils offrent un festival de buts à chaque rencontre. Contre Nice, ils continueront avec la confiance engrangée pour se rapprocher un peu plus de la deuxième place.

En face, les cinq derniers matchs ont vu les Aiglons encaisser 12 buts, et ne pas mettre en avant une défense solide, malgré le changement d’entraîneur. Deuxième plus mauvaise défense de la saison, ils ont besoin de se rassurer, mais ce n’est pas pour cette rencontre qu’ils auront le plus d’espoir.

Pronostic 2 Lille vs Nice : Plus de 2,5 buts - cote de 1,65 sur Unibet

Le meilleur joueur actuel du côté des Dogues encore buteur

Le meilleur buteur lillois en Ligue 1 est le jeune Matias Fernandez-Pardo avec 7 buts marqués. Il a été replacé sur le front de l’attaquant par Bruno Génésio ces derniers mois et vient de marquer 4 buts lors de 7 dernières rencontres jouées. Sa forme étincelante est une des raisons du renouveau des Dogues en championnat et de leur lutte pour la Ligue des Champions.

En plus d’être l’attaquant de pointe, il est aussi le joueur désigné pour tirer les pénaltys depuis quelques matchs. Cela donne une occasion de plus et un atout de plus pour le jeune joueur de 21 ans de se mettre en avant lors des dernières rencontres de la saison.

Pronostic 3 Lille vs Nice : Matias Fernandez-Pardo buteur - cote de 2,55 sur Unibet

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