Pronostic Lille vs Lens, derby ultra important en vue

Un derby toujours difficile à pronostiquer. Notre expert partage ses choix et son pronostic Lille vs Lens pour ce samedi 4 avril.

Les meilleurs paris pour Lille Lens

La vingt-huitième journée de Ligue 1 nous offre un derby tendu et disputé dans le Nord ce samedi 4 avril. Notre spécialiste a étudié le match et propose ses cotes ainsi que son prono Lille Lens :

Victoire de Lille ou match nul ⭐ à la cote de 1,39 sur Unibet, soit une probabilité de 71,9 % que Lille gagne ou qu’un match nul ait lieu.

Les deux équipes marquent - oui ⭐ à la cote de 1,55 sur Unibet, soit une probabilité de 64,5 % que chaque équipe marque au moins une fois.

Matias Fernandez-Pardo décisif (remboursé si non titulaire) ⭐ à la cote de 2,10 sur Unibet, soit une probabilité de 47,6 % que l’attaquant lillois effectue une passe décisive ou marque un but.

Notre pronostic Lille vs Lens voit une rencontre très disputée qui pourrait tourner à la faveur des Lillois 2 buts à 1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les lillois de Bruno Génésio sont une très belle série en championnat avec sept matchs sans défaite. Maintenant éliminés de l’Europa Ligue, ils doivent se fixer sur le championnat pour retourner dans une compétition européenne la saison prochaine. Cinquième au classement à égalité avec Lyon quatrième et avec deux points de retard sur Marseille, un beau défi les attend pour ce match.

Lens connaît une saison exceptionnelle en championnat avec une deuxième place et un point de retard sur Paris, qui dispose d’un match de moins. Ce déplacement s’inscrit après une série de rencontres un peu irrégulières, mais toujours avec la possibilité de jouer le titre. Leur dernière victoire 5 buts à 1 pourrait bien relancer la machine pour finir la saison de la plus belle des manières.

Les effectifs probables pour Lille Lens

Composition attendue de Lille : Özer - Tiago Santos, Mandi, Alexsandro, Perraud - Bentaleb, Bouaddi - Mukau, Haraldsson, Correia - Fernandez-Pardo

Composition attendue de Lens : Risser - Celik, Ganiou, Sarr - Abdulhamid, Sangaré, Thomasson, Udol - Thauvin, Saint-Maximin - Edouard

Un derby en faveur de l’équipe à domicile

Ce derby du Nord est l’occasion de voir les Lillois recevoir leurs ennemis Lensois dans un stade Pierre Mauroy qui poussera ses Dogues pendant 90 minutes. Un avantage à mettre au crédit de l’équipe à domicile dans une rencontre serrée entre le cinquième et le deuxième du championnat.

Même si les joueurs de Pierre Sage sont très forts à l’extérieur cette saison, ils commencent à montrer des signes de faiblesse. Ce déplacement s’annonce difficile face à un effectif qui mélange l’expérience, la jeunesse et la profondeur de banc. La course au titre passe par ses rencontres difficiles qu’il faut remporter, mais un derby est toujours compliqué à gérer.

Pronostic 1 Lille vs Lens : Victoire de Lille ou match nul - cote de 1,39 sur Unibet

Deux attaques qui savent marquer

L’attaque menée par Hakon Haraldsson a déjà marqué à 42 reprises en championnat. Cela en fait une des meilleures de la compétition et montre qu’elle est capable de marquer à tout moment. La force de frappe est impressionnante avec Giroud, Fernandez-Pardo, Edjouma ou Correia, et sans compter les blessés.

Les Lensois ont marqué 54 buts et sont la deuxième meilleure attaque de Ligue 1. Ils peuvent compter sur un trio en feu avec Thauvin, Saïd et Edouard. Wesley Saïd manquera cette rencontre sur blessure, mais que ce soit Sima ou Saint-Maximin, les options de remplacement sont impressionnantes pour trouver la faille dans la défense adverse.

Pronostic 2 Lille vs Lens : Les deux équipes marquent - oui - cote de 1,55 sur Unibet

L’attaquant Lillois décisif

Le jeune attaquant lillois de 21 ans, Matias Fernandez-Pardo, a déjà marqué à 5 reprises et délivré 4 passes décisives. Il enchaîne les titularisations à la pointe de l’attaque et montre qu’il peut être une menace constante pour ses adversaires. Bien que ses statistiques soient assez faibles, il montre du mieux à chaque match et prouve que l’investissement est bon pour les Dogues.

Il pourra compter sur les bons services de Haraldsson, Mukau ou Correia pour être mis en avant. Mais, il pourra aussi être celui qui délivre la passe décisive, comme il l’a fait à Rennes où il s’était illustré avec un but et une passe décisive pendant les 90 minutes de la rencontre de championnat.

Pronostic 3 Lille vs Lens : Matias Fernandez-Pardo décisif (remboursé si non titulaire) - cote de 2,10 sur Unibet

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