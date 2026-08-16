Pronostics Lens vs PSG : surfer sur la lancée du premier trophée

Notre expert en paris sportifs vous dévoile ses pronostics pour le coup d'envoi de la saison en France, avec un PSG pressenti pour soulever un nouveau Trophée des Champions.

Les meilleurs paris pour Lens vs PSG

Les deux équipes marquent - Oui à une cote de 1,55 sur Unibet

à une cote de 1,55 sur Unibet 1N2 - PSG à une cote de 1,70 sur Unibet

à une cote de 1,70 sur Unibet Buteur à tout moment - Ousmane Dembélé à une cote de 2,40 sur Unibet

Notre analyse : état de forme des deux équipes

Pronostic score exact : Lens 1-2 PSG

Pronostic buteurs : Lens : Odsonne Édouard - PSG : Désiré Doué, Ousmane Dembélé

Lens a réalisé une très belle campagne 2025/2026. Les Lensois ont terminé deuxièmes de Ligue 1, à seulement six points du champion, le Paris Saint-Germain. Pierre Sage était alors aux commandes, menant le club à son tout premier sacre en Coupe de France après quatre échecs en finale. Son départ pour Crystal Palace contraint néanmoins les Sang et Or à repartir d'une page blanche pour ce nouvel exercice.

Nommé entraîneur au début du mois de juillet, Dino Toppmöller impose un nouveau schéma tactique et de nouvelles idées auxquels l'effectif doit s'adapter. Reste à savoir s'il parviendra à tirer le même rendement du groupe que son prédécesseur. Avec la Ligue des champions au programme cette saison, le technicien allemand a du pain sur la planche.

Son premier match officiel le voit affronter les champions de France et d'Europe en titre. Le PSG n'a disputé que deux matchs amicaux de préparation avant de lancer officiellement sa saison mercredi soir. Les Parisiens l'ont emporté de justesse 2-1 face à Aston Villa lors de la Supercoupe de l'UEFA, conservant ainsi leur couronne.

Les hommes de Luis Enrique recherchent encore leur meilleur niveau physique. Néanmoins, avec un trophée au bout, l'enjeu reste de taille. Les Rouge et Bleu restent sur quatre victoires consécutives dans le Trophée des Champions. Il faudra un grand exploit pour les empêcher de soulever un cinquième titre d'affilée dans cette compétition.

Compositions probables pour Lens vs PSG

Composition probable de Lens : Risser, Sagnan, Antonio, Nawrocki, Abdulhamid, Bulatovic, Cuisance, Udol, Thauvin, Sima, Édouard

Composition probable du PSG : Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Doué, Kvaratskhelia, Dembélé

Des imprécisions défensives

Étonnamment, Luis Enrique a aligné sa défense type contre Aston Villa, malgré un manque évident de rythme. Reste à savoir s'il réitérera ce choix, mais la présence d'un titre en jeu rend la chose très probable. Quoi qu'il en soit, au vu de la prestation de mercredi soir, l'arrière-garde parisienne n'a pas affiché sa sérénité habituelle.

Aston Villa a généré 2,13 xG lors de cette rencontre, se procurant cinq occasions franches sur un total de 15 tirs. Des chiffres qui doivent donner des idées à Lens, à condition d'aborder ce choc sans complexe face aux champions d'Europe. Avec l'avantage du terrain (obtenu sur tirage au sort), les Sang et Or possèdent les armes nécessaires pour bousculer le PSG dans le dernier tiers du terrain.

Les Sang et Or ont inscrit 16 buts lors de leurs sept matchs de préparation, soit une moyenne de 2,28 buts par rencontre. L'option « les deux équipes marquent » s'est vérifiée lors de quatre de ces matchs, tout comme lors des deux dernières sorties du PSG. Ce scénario s'est également produit lors de deux des quatre dernières confrontations directes. Avec des organismes encore en phase de rodage, les filets devraient trembler ce dimanche.

Pronostic 1 Lens vs PSG : Les deux équipes marquent - Oui à une cote de 1,55 sur Unibet

La dynamique du PSG plaide pour un nouveau succès

Avec la désignation d'un nouvel entraîneur sur le banc lensois, il faut s'attendre à une certaine irrégularité en ce début de saison. Leurs deux oppositions face à Sunderland la semaine dernière (une victoire et une défaite) ont mis en lumière ce manque de continuité. Un niveau d'inconstance peu rassurant au moment de se mesurer au double champion d'Europe en titre.

Le PSG a prouvé toute sa classe contre Aston Villa, réagissant idéalement après un revers 3-0 face à Majorque en préparation. Luis Enrique a relancé plusieurs de ses cadres mercredi soir, et la tendance devrait se confirmer ce dimanche. Les Parisiens restant sur une excellente série face à Lens, ils disposent de toutes les cartes en main pour l'emporter à nouveau.

Les Rouge et Bleu sont invaincus lors de leurs huit derniers affrontements contre Lens, s'étant imposés à l'aller comme au retour en championnat la saison passée. De plus, les champions de Ligue 1 ont remporté 12 des 13 derniers Trophées des Champions. Dès lors, les Parisiens semblent bien partis pour accrocher un 15e Trophée des Champions à leur palmarès, privant ainsi les Artésiens d'un tout premier sacre dans la compétition.

Pronostic 2 Lens vs PSG : 1N2 - PSG à une cote de 1,70 sur Unibet

L'attaque la plus redoutable d'Europe

L'une des clés du succès parisien au cours des deux dernières saisons réside dans son secteur offensif prolifique. Le danger peut venir de n'importe quel membre du trio d’attaque, comme on a pu le constater mercredi soir. Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué ont tous deux trouvé le chemin des filets en Supercoupe et constituent des options très sérieuses pour faire trembler les filets ce dimanche.

Pourtant, le seul élément du secteur offensif à ne pas avoir marqué lors de cette rencontre est Ousmane Dembélé. Entré à la mi-temps, l'attaquant a toutefois délivré la passe décisive sur le but de la victoire signé Doué. Le Parisien traverse d'ailleurs une période faste, en particulier sous le maillot de l'équipe de France.

Dembélé reste sur un bilan remarquable de six buts et deux passes décisives lors de ses huit dernières apparitions, club et sélection confondus. Qu'il soit aligné d'entrée ou qu'il entre en jeu, il représentera une menace permanente pour la défense adverse. C'est pourquoi nous misons sur une réalisation d'Ousmane Dembélé.

Pronostic 3 Lens vs PSG : Buteur à tout moment - Ousmane Dembélé à une cote de 2,40 sur Unibet







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