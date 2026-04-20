Pronostic Lens vs Toulouse, deuxième manche en 4 jours

Deuxième match en quatre jours entre ces deux clubs. Voici le pronostic Lens vs Toulouse de notre expert pour une place en finale de Coupe de France.

Les meilleurs paris pour Lens Toulouse

Le vainqueur de ce match se donne une chance de remporter un trophée avec la finale de la Coupe du France en ligne de mire. Notre expert a analysé cette rencontre, voici ses choix et son prono Lens Toulouse :

Victoire de Lens par au moins 2 buts d'écart ⭐ à la cote de 2,30 sur Unibet, soit une probabilité de 43,5 % que les Nordistes gagnent par deux buts d’écart ou plus.

Plus de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,68 sur Unibet, soit une probabilité de 59,5 % qu’au moins 3 buts soient inscrits pendant la rencontre.

Les deux équipes marquent - oui ⭐ à la cote de 1,75 sur Unibet, soit une probabilité de 57,1 % que chaque équipe marque au moins un but.

Notre pronostic Lens vs Toulouse voit une demi-finale disputée pour rejoindre le Stade de France avec une victoire Lensoise par 3 buts à 1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Ce vendredi 17 avril, Lens a battu Toulouse par 3 buts à 2 après avoir renversé l’avantage de deux buts des Toulousains. Sur cette rencontre, les Lensois ont laissé tourner leur équipe pour mettre quelques joueurs au repos, comme Florian Thauvin et Odsonne Edouard, les deux meilleurs buteurs. Deuxième du championnat, ils sont en grande confiance pour ce match décisif.

Pendant ce temps, les Toulousains vont arriver diminués après l’expulsion de Yann Gboho qui sera suspendu à la suite d’un mauvais geste. Il est le joueur le plus dangereux offensivement et manquera cruellement à son équipe, tout comme le défenseur Américain Mark McKenzie, lui aussi suspendu.

Dans une saison moyenne, une habitude toulousaine, les joueurs de Carles Martinez Novell pourraient néanmoins créer l’exploit avec la motivation du Stade de France.

Les effectifs probables pour Lens Toulouse

Composition attendue de Lens : Risser - Ganiou, Sarr, Baidoo - Abdulhamid, Sangaré, Thomasson, Udol - Thauvin, Saïd - Edouard

Composition attendue de Toulouse : Haug - Cresswell, Nicolaisen, Koumbassa - Sidibé, Casseres, Diop, Methalie - Dönnum, Emersonn, Hidalgo

Lens va enfoncer le clou en fin de match

À la suite de leur retour du week-end contre cette même équipe, les joueurs de Pierre Sage arrivent avec quelques certitudes. En ayant fait tourner pour impliquer tout le monde, mais aussi pour reposer quelques organismes, les Lensois auront un maximum d’énergie pour cette rencontre qui pourrait les qualifier pour une finale de Coupe de France qu’ils n’ont pas jouée depuis 1998.

En face, les coéquipiers de Rasmus Nicolaisen sont privés de deux éléments importants et ont l’air de choisir leur match. Cette mauvaise habitude pourrait leur jouer des tours pour cette rencontre et les voir courir au score en fin de match. Cela laisserait des espaces pour les contres Lensois que Odsonne Edouard et Florian Thauvin se feront un plaisir d’exploiter pour créer l’écart au score.

Pronostic 1 Lens vs Toulouse : Victoire de Lens par au moins 2 buts d'écart - cote de 2,30 sur Unibet

Une demi-finale portée vers l’attaque

Leur dernière rencontre s’est terminée avec un total de cinq buts et une victoire Lensoise 3 buts à 2. Pour cette demi-finale, les Toulousains devraient tenter de commencer comme ils l’ont fait et de marquer rapidement afin de faire douter leurs adversaires. Le match d’observation a déjà eu lieu et les deux équipes savent à quoi s’attendre et pourront faire la différence rapidement.

Même si une demi-finale peut avoir de la tension et voir deux équipes fermer le jeu, cela n’a jamais été le cas avec le groupe de Pierre Sage. Pour ce match, il continuera avec ses habitudes et tentera de porter le plus possible le danger sur la case adverse, ce qui débloquera le match et nous permettra de voir quelques buts inscrits.

Pronostic 2 Lens vs Toulouse : Plus de 2,5 buts - cote de 1,68 sur Unibet

Les deux équipes marqueront au moins un but

Dans ce match décisif pour aller au Stade de France, les deux équipes tenteront de jouer vers l’avant et auront l’occasion de marquer. Comme ils l’ont montré, ils savent trouver la faille dans l'alignement adverse et créer le déséquilibre. Avec la qualité à la finition d’Odsonne Edouard et d’Emersonn, nous aurons l’occasion de voir chaque équipe marquer lors de ce match.

Le premier but dans une demi-finale permet de débloquer la rencontre et de voir les équipes attaquer pour revenir au score. Une demi-finale spectaculaire nous attend, avec le génie tactique de Pierre Sage face au collectif toulousain de Carles Martinez Novell, qui souhaite retrouver le Stade de France après la victoire de 2023.

Pronostic 3 Lens vs Toulouse: Les deux équipes marquent - cote de 1,75 sur Unibet

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