Pronostic Lens vs Angers, course au podium à Lens

Match important ce 20 mars en Ligue 1. Découvrez les choix et le pronostic Lens vs Angers de notre expert.

Les meilleurs paris pour Lens Angers

Une nouvelle rencontre de championnat commence ce vendredi 20 mars en France. Notre spécialiste a analysé la première rencontre et vous partage ses choix avec son prono Lens Angers :

Victoire de Lens ⭐ à la cote de 1,27 sur Unibet, soit une probabilité de 78,7 % que les Lensois sortent vainqueur du match.

Moins de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,94 sur Unibet, soit une probabilité de 51,5 % que 2 buts ou moins soient inscrits pendant la rencontre.

Les deux équipes marquent - non ⭐ à la cote de 1,57 sur Unibet, soit une probabilité de 63,9 % de voir des buts de seulement une des deux équipes.

Notre pronostic Lens vs Angers voit une rencontre à l’avantage des Lensois sur le score de 2 buts à 0.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les joueurs de Pierre Sage sont dans un petit moment irrégulier de leur saison où les résultats sont alternatifs. Ils sortent d’une défaite 2 buts à 1 en déplacement à Lorient qui n’a eu aucun impact sur leur classement, si ce n’est de donner l’occasion au Paris Saint-Germain de prendre un avantage plus important lors de leur rattrapage face à Nantes.

En face, Angers n’a gagné qu’un match sur les cinq derniers disputés, contre le FC Nantes. Pour cette rencontre, ils seront privés de Hervé Koffi et Goduine Kolayipou, deux joueurs prêtés par le Racing Club de Lens et surtout, deux titulaires de l’équipe. Un coup dur pour cet effectif qui semble avoir assuré son maintien, mais pour qui quelques points pourraient faire une grande différence.

Les effectifs probables pour Lens Angers

Composition attendue de Lens : Risser - Celik, Ganiou, Sarr - Abdulhamid, Sangaré, Thomasson, Udol - Thauvin, Sima - Edouard

Composition attendue de Angers : Pona - Raolisoa, Camara, Lefort, Hanin - Belkebla, van den Boomen - Belkhdim, Mouton, Sbaï - Peter

Lens se relance en championnat

Après une défaite la semaine dernière, les Lensois se doivent de gagner afin de repartir de l’avant et rester sur le podium du championnat. Il reste huit journées avant le classement définitif et ils disposent d’un avantage considérable pour se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. Cela passe par un match abouti et une victoire à Bollaert contre Angers.

Se déplacer dans le Nord est toujours une chose difficile, comme le prouve la première place Lensoise pour les rencontres à domicile. Dans l’autre sens, Angers n’a pris que 12 points sur 13 déplacements et ils se voient privés de leur gardien et de leur attaquant titulaires. Loin d’être favori, sortir avec un point serait déjà un exploit.

Pronostic 1 Lens vs Angers : Victoire de Lens - cote de 1,27 sur Unibet

Une victoire, mais une victoire courte

Malgré quelques coups d’éclat cette saison avec de larges victoires, les joueurs de Pierre Sage sont plutôt dans l’acquisition des trois points lors de chaque rencontre. Leur but étant le résultat final et non une profusion de buts à chaque rencontre. Solides avec la deuxième meilleure défense du championnat, ils sont imperméable à domicile avec seulement 8 buts encaissés en 13 matchs.

Les Angevins ont une des plus mauvaises attaques de Ligue 1 avec 23 buts marqués en 26 matchs joués. Avec une moyenne inférieure à 1 but par match et 7 réalisations en déplacement, ils ne devraient pas mettre en danger leurs adversaires ce vendredi soir. Une rencontre avec peu de buts, mais quelques buts quand même pour les spectateurs présents.

Pronostic 2 Lens vs Angers : Moins de 2,5 buts - cote de 1,94 sur Unibet

Une rencontre sans trop de soucis pour Lens

L’attaque d’Angers n’a pas montré beaucoup de choses cette saison et devrait rester muette pour une rencontre supplémentaire. Ce n’est pas sur cette vingt-septième journée que les joueurs d’Alexandre Dujeux vont prendre l’initiative d’attaquer et de se mettre en danger.

Cela devrait faire l’affaire des Lensois qui cherchent à conforter leur place sur le podium et à reprendre une marche vers l’avant en championnat. Cela passe par une victoire et donc au moins un but inscrit. Il serait étonnant de voir chaque équipe marqué, et si une des deux marque, cela devrait être les Sang et Or.

Pronostic 3 Lens vs Angers : Les deux équipes marquent - non - cote de 1,57 sur Unibet

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