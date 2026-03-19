Pronostic Aston Villa vs Lille, match décisif pour les quarts

Match décisif pour les quarts de Ligue Europa ce 19 mars. Découvrez le pronostic Aston Villa vs Lille de notre expert.

Les meilleurs paris pour Aston Villa Lille

Notre spécialiste football a analysé les différentes cotes pour le match décisif de ce jeudi 19 mars en Angleterre. Retrouvez ses trois sélections et son prono Aston Villa Lille pour ce huitième de finale :

But pour les deux équipes - oui ⭐ à la cote de 1,70 sur Unibet, soit une probabilité de 58,8 % que chaque équipe marque au moins une fois.

Plus de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,69 sur Unibet, soit une probabilité de 59.1 % que la rencontre se termine avec au moins 3 buts.

Match nul à la mi-temps ⭐ à la cote de 2,15 sur Unibet, soit une probabilité de 46,5 % que le premier acte se termine avec un match nul.

Notre pronostic Aston Villa vs Lille voit une rencontre serré avec un petit score de 2 buts à 1 en faveur des anglais.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

L’avantage est pour les anglais grâce à leur victoire 1 but à 0 en terre lilloise la semaine dernière. Le meilleur des deux matchs se qualifie pour les quarts de finale de la compétition et les joueurs de Birmingham sont bien partis pour réussir malgré un état de forme assez désastreux en championnat avec une série de quatre matchs sans victoire, dont une dernière défaite 3 buts à 1 contre Manchester United.

Pour Lille, le constat est moins alarmant. Ils viennent de remporter une victoire de prestige 2 buts à 1 contre Rennes, tout en étant en déplacement. Sur les six derniers matchs joués, ils ont perdu une seule fois contre Aston Villa en Ligue Europa et montre une grande confiance avec le ballon. Ce match pourrait être un tournant pour la suite de leur saison en accrochant une qualification.

Les effectifs probables pour Aston Villa Lille

Composition attendue de Aston Villa : Martinez - Bogarde, Konsa, Torres, Digne - Onana, Douglas Luiz - Sancho, Rogers, Buendia - Watkins

Composition attendue de Lille : Özer - Meunier, Alexsandro, Mandi, Perraud - Bentaleb, Bouaddi - Santos, Haraldsson, Fernandez-Pardo - Giroud

Chaque équipe avec au moins un but

Avec une très légère avance, tout est possible dans ce huitième de finale. Les Lillois vont devoir se porter vers l’avant pour marquer rapidement et avoir une chance de se qualifier pour la suite de la compétition. Efficace devant le but avec l’expérimenté Olivier Giroud, un véritable attaquant de grandes compétitions, ils disposent d’un effectif capable de mettre en difficulté Aston Villa.

En se portant vers l’avant, ils laisseront de l’espace pour les attaquants anglais avec Jadon Sancho et Ollie Watkins qui auront plusieurs fois l’occasion de tromper le gardien lillois. Avec des contres, ils pourront faire le break, mais surtout garder cette partie ouverte tout au long de la partie, pour le plus grand bonheur des spectateurs qui auront l’occasion de passer un bon moment de football.

Pronostic 1 Aston Villa vs Lille : But pour les deux équipes - oui - cote de 1,70 sur Unibet

Des occasions et des buts

En se portant vers l’avant, les Lillois tenteront tout pour marquer une fois et égaliser, mais aussi pour prendre l’avantage en marquant à deux reprises. Dans cette situation, les contres anglais seront dangereux avec la possibilité de marquer au moins une fois. Malgré des défenses solides et des gardiens efficaces, chaque équipe se portera vers l’avant dans l’optique d’assurer rapidement une qualification.

Lors de leur dernière rencontre, les Lillois ont marqué deux fois en étant à l’extérieur. Ils savent très bien jouer les matchs à enjeu comme celui de ce jeudi et auront à coeur de tout donner. Aston Villa, bien qu’en difficulté en championnat ces dernières semaines, sont encore en course pour le podium, mais aussi pour un titre européen et se porteront vers l’avant à coup sûr.

Pronostic 2 Aston Villa vs Lille : Plus de 2,5 buts - cote de 1,69 sur Unibet

Une début de match serré

Une rencontre avec autant d'enjeux peut aussi être crispante avec une prise de risque limitée et une observation entre les deux équipes. Au bout de 45 minutes, chaque équipe aura tenté de prendre l’avantage, mais les réponses devraient être rapides pour ne pas se faire distancer au score après les 45 premières minutes.

Cela promet un premier acte assez serré avec une prise de risque au minimum, surtout du côté anglais. Avant de voir un second acte qui sera déterminant pour la suite de la compétition. Un match qui sera disputé tout du long, avec une possibilité de prolongation si les Lillois font leur retard.

Pronostic 3 Aston Villa vs Lille : Match nul à la mi-temps - cote de 2,15 sur Unibet

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