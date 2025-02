Pronostic Valence Barcelone - Coupe du Roi 06/02/2025 : Le Barça gagne avec Raphinha qui marque !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Valence Barcelone, pour les quarts de finale de Coupe du Roi, ce jeudi à 21h30.

Pronostic Valence Barcelone : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Valence Barcelone

Raphinha buteur ⭐ avec une cote de 2,34 sur Unibet, soit une probabilité de 42% que l'attaquant brésilien marque.

que l'attaquant brésilien marque. Victoire de Barcelone et plus de 2,5 buts dans le match ⭐ avec une cote de 1,66 sur Unibet, soit une probabilité de 60% que le Barça l'emporte dans un match avec au moins 3 buts.

que le Barça l'emporte dans un match avec au moins 3 buts. Victoire de Barcelone et les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de 2,33 sur Unibet, soit une probabilité de 42% que les Blaugranas gagnent avec les deux clubs qui marquent.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Valence a connu une fin de mois difficile après avoir vu sa série de quatre matchs sans défaite brutalement interrompue par un cinglant 7-0 contre Barcelone au Camp Nou. Cette débâcle a sans doute donné matière à réflexion à Carlos Corberán. Toutefois, l’équipe s’est bien reprise avec une victoire précieuse 2-1 contre le Celta Vigo le week-end dernier, réduisant l’écart avec Alavés (18e de La Liga).

De son côté, après un novembre et décembre en demi-teinte, Barcelone est de retour à son meilleur niveau dans les compétitions domestiques. Les hommes de Hansi Flick ont remporté sept de leurs neuf derniers matchs, marquant 32 buts au passage, avec des prestations impressionnantes. Le 5-2 infligé au Real Madrid a certainement boosté leur confiance.

Les deux équipes ont cependant perdu des joueurs clés lors du dernier match. Javi Guerra a dû quitter le terrain après avoir marqué le but victorieux, tandis que Gavi a subi une blessure à la tête. Leur participation pour ce choc reste incertaine.

Les effectifs probables pour Valence Barcelone

Le XI probable de Valence :

Mamardashvili ; Foulquier, Mosquera, Tárrega, Gayà ; Enzo Barrenechea, Pepelu ; López, Rioja, Almeida ; Duro.

Le XI probable du Barça :

Szczesny ; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde ; Casadó, Pedri ; Yamal, Olmo, Raphinha ; Lewandowski.

Les meilleurs paris à prendre pour Valence Barça

📌 Pari 1 : Raphinha buteur – Cote 2,34 sur Unibet

Au vu du classement des deux équipes, il est difficile d’imaginer autre chose qu’une victoire barcelonaise. Cela explique pourquoi les Blaugrana sont cotés à seulement 1,18 pour se qualifier.

Mais qui marquera ? Dani Olmo pourrait faire son retour de blessure et est coté à 2,00 comme buteur potentiel.

Lamine Yamal, impressionnant cette saison, est coté à 3,40 comme buteur à tout moment. Robert Lewandowski, auteur de 30 buts toutes compétitions confondues, est coté à 1,77, mais la meilleure cote pourrait venir d’un autre joueur…

Raphinha a été un élément clé pour Hansi Flick, avec 33 matchs joués et 36 contributions décisives (buts + passes) cette saison. Il a notamment marqué et délivré une passe décisive lors de la correction 7-0 infligée à Valence. Avec Lewandowski, il forme un duo redoutable que les défenses ont du mal à contenir.

📌 Pari 2 : Victoire de Barcelone et plus de 2,5 buts dans le match – Cote 1,66 sur Unibet

Le Barça 2025 est en feu, enchaînant victoires et buts. Depuis le début de l’année, ils sont invaincus et ont remporté tous leurs matchs sauf deux.

Quelques stats clés sur leurs rencontres cette saison : Plus de 1,5 buts dans huit de leurs matchs. Plus de 3,5 buts dans six d’entre eux. Quatre matchs se sont terminés avec plus de 5,5 buts.

De plus, Valence peine à garder sa cage inviolée, avec seulement six clean sheets en 27 rencontres. Tout laisse donc à penser qu’un match riche en buts nous attend.

📌 Pari 3 : Victoire de Barcelone et les deux équipes marquent – Cote 2,33 sur Unibet

Si l’attaque du Barça est flamboyante, sa défense reste fragile. Bien qu’ils soient en pleine forme, ils ont encaissé des buts dans la majorité de leurs matchs récents.

Quelques chiffres inquiétants : Sur leurs neuf derniers matchs, ils n’ont gardé leur cage inviolée que trois fois. Sur toute la saison 2024/25, ils n’ont réussi que neuf clean sheets. À l’extérieur, 75% de leurs matchs de Liga ont vu les deux équipes marquer. Du côté de Valence, l’attaque tourne bien avec des buts lors de leurs neuf derniers matchs. Sur l’ensemble de la saison, 73% de leurs rencontres ont vu plus de 1,5 buts. Hugo Duro est leur principal danger offensif, avec une cote de 3,00 pour marquer.

