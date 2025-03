Pronostic Real Madrid Atlético Madrid - Ligue des Champions 04/03/2025 : L'Atlético ouvre le score et Mbappé buteur !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Real Madrid Atlético Madrid, pour les 8e de finales de la LDC, ce mardi à 21h.

Pronostic Real Madrid Atlético Madrid : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Real Madrid Atlético Madrid

Match nul ou Atlético Madrid vainqueur et les deux équipes marquent ⭐ cote de 3,08 avec Unibet, soit une probabilité de 32% que les Colchoneros ne perdent pas et les deux clubs trouvent la faille.

que les Colchoneros ne perdent pas et les deux clubs trouvent la faille. L'Atlético Madrid marque en premier ⭐ cote de 2,43 avec Unibet, soit une probabilité de 41% que les Colchoneros ouvrent le score.

que les Colchoneros ouvrent le score. Kylian Mbappé buteur ⭐ cote de 2,22 avec Unibet, soit une probabilité de 45% que l'attaquant français marque.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Bénéficiez jusqu'à 110€ de bonus offerts sur Unibet lors de votre inscription. Profitez des meilleurs cotes sur Unibet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo UNIGOAL :

+

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le Real Madrid affronte son rival de la ville, l'Atlético Madrid, dans un autre énorme affrontement en Ligue des Champions. Après s'être rencontrés lors de deux finales de LDC en 2014 et 2016, suivi d'une demi-finale épique en 2017, les fans ont dû attendre huit ans pour un autre affrontement en LDC, cette fois en huitièmes de finale.

Le Real Madrid aborde ce match dans une position difficile, luttant avec à la fois la forme et la disponibilité des joueurs. Ils n'ont gagné qu'un de leurs quatre derniers matchs de La Liga, permettant ainsi à l'Atlético de passer devant les Merengues, à un point du leader, le FC Barcelone.

Carlo Ancelotti n’aura pas le luxe de sélectionner son onze de départ préféré non plus. Le milieu anglais, Jude Bellingham, reste suspendu pour le premier match. Pendant ce temps, des joueurs comme Eder Militao, Dani Carvajal et Dani Ceballos sont tous sur la touche en raison de blessures. Nos pronostics pour Real Madrid vs Atletico Madrid indiquent qu'il est possible que Federico Valverde soit assez en forme pour revenir et possiblement remplacer Lucas Vazquez au poste d'arrière droit.

C'est une histoire différente pour l'Atlético Madrid, qui est invaincu lors de ses six derniers matchs de La Liga. Cela inclut des victoires consécutives contre Valence et l'Athletic Bilbao lors de leurs récentes rencontres.

Les Rojiblancos sont en très bonne forme d'un point de vue effectif, avec pratiquement tout les joueurs disponibles pour la sélection. Diego Simeone a choisi de reposer l'attaquant argentin Julio Alvarez le week-end dernier, mais il a été appelé en tant que remplaçant en seconde mi-temps pour marquer le but décisif contre Bilbao.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs !

👥 Les effectifs probables pour Real Madrid Atlético Madrid

Composition prévue du Real Madrid :

Courtois; Valverde, Mendy, Asencio, Rudiger, Camavinga, Tchouameni, Diaz, Rodrygo, Vinicius, Mbappé

Composition prévue de l'Atlético Madrid :

Oblak; Molina, Gimenez, Le Normand, Galan, De Paul, Barrios, Llorente, Lino, Griezmann, Alvarez

Les meilleurs paris à prendre pour Real Atlético

Pronostic 1 Real Madrid vs Atlético Madrid : Match nul ou Atlético Madrid vainqueur et les deux équipes marquent - cote de 3,08 avec Unibet

L'Atlético est invaincu lors de ses quatre dernières confrontations compétitives avec le Real. En fait, le Real Madrid n'a pas gardé de feuille propre lors de ses dix dernières rencontres contre l'Atlético. Cela sera certainement un problème encore plus important avec les blessures de joueurs comme Dani Carvajal, Dani Ceballos et Eder Militao, qui affectent l'équipe de Carlo Ancelotti.

La suspension continue de Jude Bellingham limite davantage la créativité du Real dans le dernier tiers. C'est pourquoi nous soutenons l'Atlético pour éviter la défaite lors de ce premier match. Nous nous attendons également à des buts, car les deux équipes ont marqué lors de chacune de leurs neuf dernières rencontres.

Simeone verra éviter la défaite comme un résultat positif, car cela donnerait à l'Atléti une chance de sécuriser une place en quart de finale de l'UCL lors du match retour à domicile.

⭐ Gagnez 338€ en pariant que les Colchoneros ne perdent pas et les deux clubs trouvent le chemin des filets avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Pronostic 2 Real Madrid vs Atlético Madrid : L'Atlético Madrid marque en premier - cote de 2,43 avec Unibet

L'Atlético a ouvert le score lors de six des huit dernières rencontres compétitives contre le Real. Étant donné que l'Atlético a marqué en premier dans 58% de ses matchs domestiques cette saison, il est quelque peu surprenant de les voir cotés à 2,43 pour marquer en premier mardi soir.

Cela donne à l'Atléti une probabilité de seulement 38,46 % de marquer en premier au Bernabeu. Cependant, compte tenu des blessures et suspensions du Real, il est un peu surprenant de trouver de si bonnes cotes sur les visiteurs pour ouvrir le score.

L'Atlético a marqué lors de chacun de ses dix derniers matchs compétitifs, ce qui montre la forte forme offensive de l'équipe de Diego Simeone. Julio Alvarez, en particulier, a été en grande forme en Ligue des Champions, marquant six buts en huit apparitions dans la compétition cette saison.

⭐ Gagnez 267€ en pariant que l'Atlético ouvre le score avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Pronostic 3 Real Madrid vs Atlético Madrid : Kylian Mbappé buteur - cote de 2,22 avec Unibet

Il va sans dire que l'attaquant français Kylian Mbappé est la principale menace de but du Real Madrid. Les Merengues ont largement compté sur le joueur de 26 ans en Ligue des Champions, l'ancien as du PSG ayant marqué sept buts en dix apparitions en UCL jusqu'à présent cette saison.

Mbappé a également marqué en moyenne un but dans 71 % des matchs de La Liga du Real cette saison. Cela rend sa cote attrayante pour marquer n'importe quand contre l'Atletico.

Les défenseurs centraux de l'Atlético, Robin Le Normand et José Maria Gimenez, ne sont pas connus pour leur accélération rapide ou leur vitesse sur de courtes ou longues distances. Si Mbappé parvient à obtenir de l'espace derrière la défense de l'Atleti, il sera sûr d'en profiter.

⭐ Gagnez 244€ en pariant sur Kylian Mbappé buteur avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !