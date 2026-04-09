Pronostic Monaco vs Strasbourg, Biereth pour crucifier les Alsaciens

+

Les meilleurs paris pour Monaco Strasbourg

Notre expert football a choisi son pronostic Monaco vs Strasboug avec les 3 cotes suivantes :

Victoire de Monaco ⭐ à la cote de 1,53 sur Unibet, soit une probabilité de 65 % de voir Monaco gagner le match.

Biereth buteur ⭐ à la cote de 2,05 sur Unibet, soit une probabilité de 48,7 % de voir le Danois marquer.

Monaco gagne de 2 buts ou plus ⭐ à la cote de 2,25 sur Unibet, soit une probabilité de 44,4 % de voir Monaco l’emporter par au moins 2 buts d’écart.

Nous voyons bien Monaco l’emporter 3 buts à 1 ce dimanche 31 août.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

L’AS Monaco n’a pas vraiment réussi son début de saison avec une défaite dans les dernières minutes face à Lille. Heureusement, leur première rencontre à domicile face au Havre a été couronnée d’un succès 3 buts à 1. Les joueurs de Adi Hütter se préparent pour la Ligue des Champions et continuent sur la lancée de la dernière saison pour tenter de rivaliser avec le PSG en tête de la Ligue 1.

Pour Strasbourg, la donne est différente. Ils reviennent d’un match au Danemark pour la Ligue Europa Conférence, un objectif de la saison, et seront fatigués entre le trajet et la rencontre. Ils avaient fait tourner lors de la dernière journée de championnat face à Nantes, mais cela ne devrait pas être le cas pour cette rencontre avec un niveau plus élevé.

Les effectifs probables pour Monaco Strasbourg

Composition attendue de Monaco : Hradecky ; Teze, Dier, Mawissa, Caio Henrique ; Zakaria, Camara ; Akliouche, Minamino, Golovin ; Biereth

Composition attendue de Strasbourg : Penders - Doukouré, Sarr, Mwanga - Amo-Ameyaw, El Mourabet, Barco, Moreira - Lemaréchal - Panichelli, Emegha

Un temps d’avance pour Monaco

Monaco a gardé un grand nombre de ses éléments cet été pour continuer sur sa lancée. Quelques retouches ont été apportées pour renforcer l’équipe en vue de jouer sur les différents tableaux que sont la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Le dernier match est un rappel pour le club de la Principauté que chaque rencontre est importante pour figurer en haut du classement. Ils souhaiteront se reprendre face à une équipe fatiguée.

Les Alsaciens reviennent d’une rencontre au Danemark où la qualification pour la Ligue Europa Conférence était l’objectif. La fatigue de cette rencontre face à la qualité de Monaco sera difficile à gérer. Un tel enchaînement n’est pas une habitude pour Strasbourg et se déplacer deux fois dans la semaine donne un net avantage à Monaco.

Pronostic 1 Monaco vs Strasbourg : victoire de Monaco - cote de 1,53 sur Unibet

Biereth en fer de lance pour marquer

La rencontre verra deux équipes offensives s’affronter. La saison dernière Mika Biereth a réussi à inscrire 13 buts en 16 rencontres de championnat. Cette année, après 2 journées son total est encore à 0 et cette rencontre est l’occasion de débloquer son compteur. Remplaçant lors de la dernière journée, le mutisme de Balogun devrait valoir un changement d’attaquant pour l’équipe à domicile et donner la chance au Danois de scorer.

Pour Strasbourg, la possibilité de marquer existe, mais cette rencontre sera difficile contre une équipe taillée pour la Ligue des Champions. Avec la fatigue, la défense alsacienne devrait laisser quelques espaces et offrir des occasions franches à Monaco que Biereth pourrait exploiter pour ouvrir son compteur. L’efficacité de l’attaquant n’est plus à prouver et il y a de grandes chances qu’il marque lors de ce match.

Pronostic 2 Monaco vs Strasbourg : Biereth buteur - cote de 2,05 sur Unibet

Monaco va créer la zizanie à Strasbourg

L’AS Monaco dispose d’une force de frappe impressionnante avec Biereth, Minamino, Golovin, Akliouche, Balogun et Ben Seghir. Tous ne seront pas titulaires, mais ont de quoi créer des occasions. La défense strasbourgeoise sera mise à rude épreuve par cette équipe et risque de laisser quelques plumes pendant les 90 minutes. En revenant d’un long périple au Danemark, la fatigue associée à cette équipe devrait laisser des espaces pour le talent monégasque.

L’avantage de Monaco est certain pour cette rencontre. Strasbourg suit un calendrier éprouvant dès le début de saison et pourrait voir cette rencontre leur échapper. Avec des espaces, l’équipe de Denis Zakaria disposera de toutes les cartes pour remporter le match et marquer quelques buts pour creuser l’écart.