Pronostic Espagne Pays-Bas - Ligue des Nations 23/03/2025 : La Roja gagne avec Morata buteur !

Espagne vs Pays-Bas

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Espagne Pays-Bas, quart de finale retour de la Ligue des Nations, ce dimanche à 20h45.

Pronostic Espagne Pays-Bas : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Espagne Pays-Bas

Victoire de l'Espagne et plus de 2,5 buts dans le match à la cote de 2,27 sur Unibet, soit une probabilité de 44% que la Roja l'emporte dans un match avec au moins 3 buts.

que la Roja l'emporte dans un match avec au moins 3 buts. Alvaro Morata buteur à la cote de 2,55 sur Unibet, soit une probabilité de 39% que l'avent-centre ibérique marque.

que l'avent-centre ibérique marque. L'Espagne marque plus de 1,5 buts dans le match à la cote de 1,58 sur Unibet, soit une probabilité de 63% que la sélection espagnole marque au moins 2 buts dans cette rencontre.

🔮 L'Espagne devrait gagner 3-1 contre les Pays-Bas pour atteindre les demi-finales de la Ligue des Nations.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'Espagne et les Pays-Bas s'affrontent pour la deuxième fois en quatre jours. Leur quart de finale retour de la Ligue des Nations est très serré après un match nul 2-2 à Rotterdam.

L'Espagne a pris l'initiative en début de match aller, avec un but de Nico Williams à la neuvième minute. Cependant, Cody Gakpo et Tijjani Reijnders ont renversé la situation avec deux buts, plaçant les Néerlandais en contrôle.

Cependant, un carton rouge en fin de match pour le défenseur gauche néerlandais Jorrel Hato a ouvert la voie à l'Espagne pour arracher une égalisation cruciale en fin de match. Le but de Mikel Merino à la 93e minute place l'Espagne en position favorable avant d'accueillir le match retour.

Bien que l'Espagne n'ait pas été à son meilleur lors du match aller, elle doit beaucoup à son ailier Nico Williams. Malgré cela, la Roja a eu 50 % de tentatives de buts cadrées de plus que les Néerlandais et a eu 60 % de possession de balle.

En termes de disponibilité, Pau Cubarsi est sorti sur blessure jeudi soir et pourrait être remplacé par Dean Huijsen pour le match retour. Les Pays-Bas devront remplacer le défenseur gauche suspendu Hato, sans remplaçant spécialiste du poste disponible dans l'équipe de Ronald Koeman.

👥 Les effectifs probables pour Espagne Pays-Bas

Composition attendue de l'Espagne :

Simon; Porro, Cucurella, Le Normand, Huijsen, Pedri, Ruiz, Zubimendi, Yamal, Williams, Morata.

Composition attendue des Pays-Bas :

Verbruggen, Geertruida, de Ligt, van Hecke, van Dijk, Reijnders, de Jong, Frimpong, Gakpo, Kluivert, Depay.

Les meilleurs paris à prendre pour Espagne Pays-Bas

Pronostic 1 Espagne vs Pays-Bas : Victoire de l'Espagne et plus de 2,5 buts dans le match - cote de 2,27 sur Unibet

Il était quelque peu surprenant de voir l'Espagne si peu inspirée lors du match aller. Après avoir pris 16 points lors de leurs six matchs de groupe de la Ligue des Nations, l'Espagne était la nation en forme avant de se rendre à l'étape des éliminatoires.

En comparaison, les Pays-Bas n'ont remporté que deux de leurs six matchs de groupe. L'Espagne n'a perdu qu'une seule de ses neuf dernières rencontres compétitives avec les Pays-Bas. Nous nous attendons à ce qu'ils concrétisent cela pour atteindre dix matchs dimanche et fassent payer les Néerlandais pour avoir laissé échapper leur mince avance en fin de match.

La forme de l'Espagne à domicile en Ligue des Nations a été impeccable lors de cette campagne. Ils ont remporté les trois matchs et n'ont concédé que deux buts. Cinq de leurs sept derniers matchs ont affiché trois buts ou plus. C'est pourquoi nous soutenons plus de 2,5 buts avec une victoire de l'Espagne.

Pronostic 2 Espagne vs Pays-Bas : Alvaro Morata buteur - cote de 2,55 sur Unibet

Point central de l'attaque espagnole, Alvaro Morata n'a pas marqué de but international depuis octobre dernier contre la Serbie. Cependant, le bilan de l'attaquant de 32 ans est de 37 buts en 85 apparitions pour la Roja. Cela signifie qu'il a marqué dans 43,5 % des matchs qu'il a disputés.

Morata a montré des signes de retour à la forme sur le plan domestique. Il a inscrit deux buts en quatre matchs pour les géants turcs de Galatasaray depuis son prêt en janvier. Il y a un potentiel de valeur à soutenir Morata pour marquer contre les Néerlandais, étant donné qu'il montre des signes de retour à sa forme d'avant l'AC Milan.

Pronostic 3 Espagne vs Pays-Bas : L'Espagne marque plus de 1,5 buts dans le match - cote de 1,58 sur Unibet

Ce n'est un secret pour personne que l'Espagne dispose d'une multitude d'options offensives. Nico Williams était en grande forme à Rotterdam, tandis que Lamine Yamal semblait également être une menace.

C'est une équipe construite pour marquer des buts. Ils ont marqué au moins deux buts dans cinq de leurs sept derniers matchs. Cela signifie qu'un pari sur l'Espagne de plus de 1,5 buts aurait été gagnant 71,42 % du temps. Parmi nos trois pronostics pour Espagne vs Pays-Bas, c'est le principal pari de valeur.

