Pronostic Benfica Barcelone - Ligue des Champions 05/03/2025 : Le Barça l'emporte et marque dans chaque mi-temps !

Benfica vs FC Barcelone

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Benfica Barcelone, pour les 8e de finales de la LDC, ce mercredi à 21h.

Pronostic Benfica Barcelone : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Benfica Barcelone

Barcelone gagne et les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 2,72 avec Unibet, soit une probabilité de 36% que le Barça l'emporte et les deux clubs trouvent la faille.

que le Barça l'emporte et les deux clubs trouvent la faille. Plus de 1,5 buts en première mi-temps ⭐ à la cote de 1,91 avec Unibet, soit une probabilité de 52% que 2 buts au moins soient inscrits en première période.

que 2 buts au moins soient inscrits en première période. Barcelone marque dans les deux mi-temps ⭐ à la cote de 2,02 avec Unibet, soit une probabilité de 49% que le club catalan inscrive des buts dans chaque mi-temps.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Benfica et Barcelone sont prêts à jouer leur 11e rencontre cette saison en LDC lors de leur premier match de huitièmes de finale en LDC. Le Barça a terminé deuxième de la phase de groupe, tandis que Benfica a seulement battu de justesse l’AS Monaco 4-3 sur l'ensemble des deux matchs lors de leur play-off de huitièmes de finale.

⚽ Benfica a été en forme impériale à domicile lors de sa campagne nationale. Les Rouges ont remporté 11 de leurs 12 matchs à domicile, marquant en moyenne 3,08 buts par match. Par conséquent, Benfica est deuxième derrière le Sporting à la différence de buts en Liga Nos.

Benfica a également la meilleure défense de la Liga Nos, ayant concédé seulement 18 buts en 24 matchs. C'est un tableau légèrement différent en LDC, où ils ont concédé 15 buts en 10 matchs jusqu'à présent cette saison. Tout cela démontre l'écart de qualité entre la Liga Nos et la LDC.

🏆 Barcelone se trouve dans une position similaire au niveau national, étant en tête de la Liga après leurs six derniers matchs de championnat. L'équipe de Hansi Flick a également gardé ses cages inviolées lors de ses trois derniers matchs. La forme à l'extérieur du Barça est légèrement inférieure à celle à domicile, avec une moyenne de 2,14 points par match loin du Camp Nou.

Le Barça était en forme olympique pendant la phase de groupe, marquant 28 buts en huit rencontres, avec une moyenne de plus de trois par match. Lorsque l'on considère leur récente bonne forme en championnat, les géants catalans semblent être une proposition très difficile pour Benfica en ce moment.

👥 Les effectifs probables pour Benfica Barcelone

Composition attendue de Benfica :

Trubin; Araujo, Carreras, Silva, Otamendi, Aursnes, Kokcu, Barreiro, Akturkoglu, Schjelderup, Pavlidis

Composition attendue de Barcelone :

Szczesny; Balde, Kounde, Garcia, Araujo, de Jong, Pedri, Yamal, Gavi, Raphinha, Lewandowski

Les meilleurs paris attendus pour Benfica Barça

Pronostic 1 Benfica vs Barcelone : Barcelone vainqueur et les deux équipes marquent - cote de 2,72 avec Unibet

Avec six victoires et une seule défaite lors de la phase de groupe, Barcelone a été l'une des équipes les plus impressionnantes à regarder en début de saison de cette édition de LDC.

Fait intéressant, le Barça a été tiré pour jouer contre Benfica dans leur avant-dernier match de la phase de groupe. Dans ce que beaucoup ont décrit comme le match de la phase de groupe, le Barça a fini par l'emporter 5-4 contre une équipe de Benfica qui a terminé le match avec dix hommes.

Barcelone a dominé la possession (75%) dans cette rencontre, et nous nous attendons à ce que les hommes de Hansi Flick dominent à nouveau le ballon lors de ce premier match de huitièmes de finale. Benfica visera à contrer rapidement et à exploiter toute défaillance défensive, mais le Barça a le dessus ici selon leur récente forme en LDC. Néanmoins, le thriller de neuf buts en janvier signifie que nous nous attendons à ce que Benfica marque malgré une défaite.

Pronostic 2 Benfica vs Barcelone : Plus de 1,5 buts en première mi-temps - cote de 1,91 avec Unibet

Le Match 7 de cette saison de la phase de groupe de la LDC sert de référence parfaite pour nos pronostics Benfica vs Barcelone. Lors de leur rencontre plus tôt cette saison, Benfica a marqué trois des quatre buts en première mi-temps.

Cela signifie que les Rouges ne sont pas une équipe qui se contente de se replier pendant 90 minutes. Dans 92% des matchs à domicile de Benfica cette saison, au moins un but a été marqué, mais 58% ont également comporté deux buts ou plus.

C'est une histoire similaire pour Barcelone, car ils ont vu un but marqué dans 86% de leurs matchs à l'extérieur cette saison. Pendant ce temps, 57% de leurs matchs à l'extérieur ont eu deux buts ou plus. Cela suggère qu'une probabilité de 50% de voir deux buts ou plus marqués en première mi-temps mercredi soir semble trop basse.

Benfica vs Barcelone Pronostic 3 : Barcelone marque dans les deux mi-temps - cote de 2,02 avec Unibet

Avec 28 buts marqués en huit matchs de LDC et 71 buts en 26 matchs de La Liga, Barcelone a été l'une des équipes les plus prolifiques de la saison. Le Barça a tiré 11 fois au but lors de leur victoire 5-4 à Benfica en janvier. Ils ont également marqué dans les deux mi-temps, avec quatre buts en seconde période.

Barcelone a marqué dans les deux mi-temps dans 50% de ses matchs en Liga cette saison. Cela suggère que l'équipe de Hansi Flick adopte rarement une approche prudente pendant les matchs.

