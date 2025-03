Pronostic Barcelone Benfica - Ligue des Champions 11/03/2025 : Le Barça devant à la mi-temps et à la fin du match !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Barcelone Benfica, comptant pour les 8e de finale retour, ce mardi à 21h.

Pronostic Barcelone Benfica : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Barcelone Benfica

Plus de 3,5 buts dans le match ⭐ à la cote de 1,70 sur Unibet, soit une probabilité de 58% que 4 buts au moins soient marqués durant la rencontre.

que 4 buts au moins soient marqués durant la rencontre. Barcelone gagne et les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 2,17 sur Unibet, soit une probabilité de 46% que les Catalans l'emportent et que les deux clubs trouvent la faille.

que les Catalans l'emportent et que les deux clubs trouvent la faille. Barcelone mi-temps/fin de match ⭐ à la cote de 1,71 sur Unibet, soit une probabilité de 58% que le Barça mène à la pause et remporte le match.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Barcelone a connu une série de rencontres fantastiques, étant très prolifique devant le but en 2025.Avant ce match, ils sont invaincus depuis 16 rencontres toutes compétitions confondues et n'ont pas perdu en Ligue des Champions depuis septembre. Marquer 53 buts cette année avant la mi-mars n'est pas un mince exploit.

Benfica est également en bonne forme. La défaite contre le Barça lors du match aller a été leur première en plus d'un mois, et ils se sont immédiatement rattrapés avec une victoire 3-0 sur Nacional en championnat. Les chances sont contre eux pour ce match, mais quatre victoires consécutives à l'extérieur, y compris une à la Juventus, offrent un certain espoir côté portugais.

👥 Les effectifs probables pour Barcelone Benfica

Composition attendue de Barcelone :

Szczesny, Kounde, Araujo, Martinez, Balde, Olmo, De Jong, Pedri, Yamal, Raphinha, Lewandowski

Composition attendue de Benfica :

Trubin, Santos, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Barreiro, Kokcu, Akturkoglu, Schjelderup, Pavlidis

Les meilleurs paris à prendre pour Barça Benfica

Pronostic 1 Barcelone Benfica : Plus de 3,5 buts dans le match - cote de 1,70 sur Unibet

Hansi Flick a a permis d'avoir l'un des meilleurs records de but au monde alors que les Blaugrana continuent d'impressionner en 2025. La victoire 1-0 à Lisbonne la semaine dernière n'était que la quatrième fois cette année qu'ils marquaient moins de deux buts, et cela a encore suffi pour gagner. À domicile, ils ont marqué quatre buts ou plus dans quatre de leurs sept derniers matchs.

Avec huit buts lors de leurs deux derniers matchs en Catalogne, la confiance ne pourrait être plus élevée pour l'équipe de Flick - et les buts sont bien répartis. Neuf joueurs différents ont marqué lors de leurs 11 derniers matchs, et Robert Lewandowski continue d'ajouter à son total pour la saison. De plus, aucune équipe en LDC cette saison n'a marqué plus de buts (29) que Barcelone.

Benfica n'est pas en reste, ayant marqué 20 buts en 11 matchs - et ils seront confiants pour causer des problèmes au Camp Nou.

Pronostic 2 Barcelone vs Benfica : Barcelone gagne et les deux équipes marquent - cote de 2,17 sur Unibet

Benfica n'a pas marqué lors de six de ses huit dernières rencontres contre Barcelone, mais beaucoup de ces matchs n'étaient pas des confrontations à élimination directe essentielles. Bruno Lage n'a rien à perdre en se rendant en Catalogne en tant qu'outsider, et ils peuvent jouer sans crainte. Ils ont également Vangelis Pavlidis, qui est en quête de son 20e but de la saison.

L'équipe portugaise a marqué 10 buts lors de ses cinq derniers matchs, dont quatre de Pavlidis, et le Barça n'a sorti que 3 clean sheet en Europe cette saison. Les visiteurs verront cela comme une raison d'être optimiste, même si les chances sont contre eux.

Cependant, l'équipe catalane devrait tout de même avoir assez pour passer. Avec un taux de BTTS de 63 % en Liga cette saison - et de 67 % en LDC - Barcelone peut être vulnérable, mais probablement pas assez pour perdre. Une victoire à domicile avec des buts des deux côtés semble probable.

Pronostic 3 Barcelone vs Benfica : Barcelone mi-temps/fin de match - cote de 1,71 sur Unibet

Aussi fort que Benfica ait été cette saison, il est difficile de les voir avoir assez forts pour renverser le déficit d'un but contre le Barça. Les géants de la Liga ont été trop forts cette année, et vous vous attendriez à ce qu'ils gagnent à domicile - même avec Pau Cubarsi suspendu.

En championnat, ils ont marqué 33 buts en première mi-temps en 26 matchs et 38 en seconde mi-temps. En Europe, ils ont marqué 11 buts en 9 matchs en première mi-temps et 18 en 9 en seconde, il vaut donc la peine de soutenir la seconde mi-temps comme la plus prolifique à 1,84. Le record de Lewandowski de 34 buts en 38 matchs renforcera également les chances de l'équipe catalane.

Attendez-vous à ce que l'équipe portugaise mette en place un combat, même pour marquer un but, mais les Blaugrana scoreurs de Flick devraient avoir le dernier mot. Ils n'ont perdu que quatre matchs à domicile au cours des 12 derniers mois, et une seule fois par plus d'un but. Nos pronostics pour Barcelone vs Benfica indiquent qu'il serait surprenant de voir cela changer cette semaine.

