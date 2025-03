Pronostic Angleterre Lettonie - Qualifs Coupe du monde 2026 24/03/2025 : Les Three Lions écrasent la Lettonie !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Angleterre Lettonie, pour les qualifs de la Coupe du monde 2026, ce lundi à 20h45.

Pronostic Angleterre Lettonie : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Angleterre Lettonie

L'Angleterre gagne 4-0, 5-0 ou 6-0 ⭐ à la cote de 2,28 sur Unibet, soit une probabilité de 43% que les Three Lions l'emportent sur un score fleuve.

que les Three Lions l'emportent sur un score fleuve. Jude Bellingham buteur ⭐ à la cote de 2,58 sur Unibet, soit une probabilité de 38% que le milieu du Real marque.

que le milieu du Real marque. Plus de buts en deuxième mi-temps ⭐ à la cote de 1,86 sur Unibet, soit une probabilité de 53% que la seconde période soit plus prolifique.

🔮 L'Angleterre est prédite pour obtenir une victoire 4-0 contre la Lettonie.

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'Angleterre est le grand favori à Wembley, et la question n'est pas de savoir s'ils gagneront, mais de combien. Le premier match de Thomas Tuchel s'est soldé par une victoire contre l'Albanie, et ils sont aussi sur une série de quatre victoires consécutives. Des changements sont à prévoir avec la blessure d'Anthony Gordon et la rotation générale, mais les Three Lions devraient avoir suffisamment de ressources quoi qu'il arrive.

Une victoire 1-0 contre Andorre la semaine dernière a mis fin à une série de quatre matchs sans victoire pour la Lettonie. Auparavant, leurs seules deux victoires depuis octobre 2023 étaient contre les modestes Îles Féroé. Ils sont sans leurs joueurs clés, Roberts Uldrikis et le capitaine Kristers Tobers, et n'ont pas battu une nation du top 30 depuis 2019.

👥 Les effectifs probables pour Angleterre Lettonie

Composition attendue de l'Angleterre :

Pickford, James, Konsa, Guehi, Colwill, Rice, Henderson, Bowen, Bellingham, Rogers, Kane.

Composition attendue de la Lettonie :

Zviedris, Balodis, Cernomordijs, Jurkovskis, Savalnieks, Saveljevs, Sits, Ciganiks, Zelenkovs, Ikaunieks, Gutkovskis.

Les meilleurs paris à prendre pour Angleterre Lettonie

Pronostic 1 Angleterre vs Lettonie : L'Angleterre gagne 4-0, 5-0 ou 6-0 - cote de 2,28 sur Unibet

Tuchel a rapidement indiqué après sa nomination que les Three Lions avaient trop géré. Bien que la victoire 2-0 contre l'Albanie ait été loin d'être parfaite, elle était considérée comme le match le plus difficile du mois. Selon la FIFA, cela verra la quatrième meilleure équipe du monde affronter la 65e, et la différence de qualité devrait être évidente.

Des changements sont attendus, surtout dans le secteur offensif de l'Angleterre, et des joueurs comme Jarrod Bowen et Morgan Rogers voudront faire bonne impression. La majorité de l'effectif de Paolo Nicolato joue en Lettonie, et il devrait y avoir un fossé de qualité sur le papier. Avec autant de joueurs des Three Lions jouant pour une place, ils doivent laisser leur marque s'ils en ont l'occasion.

Les hommes de Tuchel ne devraient pas vraiment être inquiétés, surtout à domicile, et devraient être trop forts pour que la Lettonie puisse les embêter.

Pronostic 2 Angleterre vs Lettonie : Jude Bellingham buteur - cote de 2,58 sur Unibet

Jude Bellingham mérite de marquer pour l'Angleterre, et il aura envie de briller contre une équipe comme la Lettonie. Le milieu de terrain du Real Madrid a délivré quatre passes décisives lors de ses deux derniers matchs internationaux, mais il a marqué pour la dernière fois pour sa nation en octobre. Bellingham compte six buts pour les Three Lions, et avec 11 pour le Real cette saison, il est une menace.

Le joueur de 21 ans est prévu pour jouer en soutien d'Harry Kane en numéro 10 à nouveau, lui donnant de nombreuses opportunités pour attaquer. C'est le rôle où il a marqué la plupart de ses buts pour le Real Madrid cette saison, et il sera confiant à Wembley. Il est sûr de dire que la défense lettone pourrait avoir du mal.

L'Angleterre a bien sûr de nombreuses autres menaces offensives - Kane a marqué quatre buts lors de ses quatre derniers débuts, par exemple. Pourtant, Bellingham semble être une option plus intéressante, étant donné qu'il ne joue pas en pointe.

Pronostic 3 Angleterre vs Lettonie : Plus de buts en deuxième mi-temps - cote de 1,86 sur Unibet

Un seul des huit derniers matchs de l'Angleterre a vu plus de buts en première mi-temps qu'en deuxième. Ils ont tendance à s'illustrer en seconde période, le 5-0 contre la République d'Irlande en étant un exemple parfait. Tous les buts de ce match sont venus après la 50e minute.

Que ce soit en usant l'adversaire ou en l'épuisant, cela a été une situation régulière au cours de l'année passée. Il ne serait pas surprenant de voir une défense lettone laborieuse finalement battue, ce qui entraînerait une rafale de buts. C'est ce qui s'est passé avec les Irlandais, qui ne sont pas loin de la Lettonie en termes de classement (60e).

Même si les visiteurs peuvent tenir l'Angleterre à distance pendant un certain temps, vous vous attendez à ce qu'ils fatiguent. C'est là que les hôtes peuvent vraiment en tirer parti.

