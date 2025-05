Cotes pour le vainqueur de la Premier League : Les choix de valeur pour 2025/26

Il n’y a pas eu de véritable course au titre en Premier League en 2024/25, mais certaines équipes devraient défier Liverpool la saison prochaine.

Avec les bons investissements, les Gunners et City peuvent être une réelle menace pour les Reds, mais l’équipe d’Arne Slot ne lèvera pas le pied de l’accélérateur.

Vainqueur de la Premier League 2025/26 Cotes Liverpool 2,85 Manchester City 3,25 Arsenal 3,40

Liverpool - Les champions en titre

La première campagne de ligue d'Arne Slot n'aurait pas pu mieux se passer. Liverpool a remporté plus de matchs, accumulé plus de points et terminé avec une meilleure différence de buts que toute autre équipe avant de remporter le titre avec une avance de 10 points. Il semblait clair qu'ils gagneraient le trophée bien avant de le sécuriser.

Les Reds ont un été chargé devant eux. Assurer Mo Salah et Virgil van Dijk est un énorme atout. Cependant, ils devront trouver un remplaçant pour Trent Alexander-Arnold, qui a contribué à 12 buts et passes décisives. De plus, ils devront alléger la charge de Salah, âgé de 32 ans.

Avec Slot apparemment sur le point de signer Jeremie Frimpong et Florian Wirtz, il y a de quoi être enthousiaste pour les fans de Liverpool. Tous deux ont moins de 25 ans, ont un grand potentiel et amélioreront probablement l'équipe de manière significative. Cela inquiétera ceux qui cherchent à les détrôner.

Milos Kerkez est envisagé comme remplaçant à long terme d'Andy Robertson, donc les Reds planifient également à l'avance. Ils seront certainement parmi les meilleures équipes d’ici la fin de 2025/26, mais le nombre de nouveaux joueurs qui s’adaptent pourrait déterminer s’ils conservent leur titre. Ils n'ont pas remporté de tournois consécutifs depuis les années 1980.

Arsenal - Les éternels seconds

Il semble que les prochains mois seront cruciaux pour Mikel Arteta et son équipe. Ils ont été proches de remporter le titre pendant plusieurs années, manquant de peu à chaque fois. Les fans commencent à être frustrés et veulent les voir réussir.

Les hommes d'Arteta ont été bons pendant la majeure partie de la dernière saison. Ils ont concédé seulement 34 buts en Premier League et ont marqué plus de buts que toutes les équipes sauf deux. Cependant, leur incapacité à finir les matchs leur a coûté cher. Résoudre ce problème sera leur plus grand défi cet été.

Le prolifique attaquant Viktor Gyökeres et Rodrygo du Real Madrid ont été évoqués, car ils ajouteraient une menace offensive sérieuse qui pourrait potentiellement aider Arsenal à devenir champions. Le puzzle d'Arteta est presque complet, il sera donc désespéré de trouver les dernières pièces.

Arteta aura certainement une chance de mettre fin à l'attente de deux décennies des Gunners pour un titre de ligue si les choses se passent bien cet été. Cependant, la seule question est de savoir à quel point leurs concurrents renforceront leurs propres équipes dans la période suivante. Pour l'instant, ils restent incertains.

Manchester City - La résurgence

Après avoir terminé à 13 points derrière en Premier League cette saison, on s'attend à ce que les hommes de Pep Guardiola reviennent en force. Bien que City ait terminé en beauté, comme toujours, ils ont perdu le titre il y a longtemps. Guardiola n'est pas habitué à perdre et voudra se racheter.

Les Cityzens ont déjà les joueurs clés pour remporter un championnat, donc leur objectif est d'affiner l'équipe plutôt que de faire des changements majeurs. Kevin De Bruyne continuera de jouer, tout comme d'autres, et certaines des recrues évoquées sont excitantes. Le meneur de jeu de Lyon, Rayan Cherki, améliorerait encore leur équipe, et une saison complète d'Omar Marmoush est quelque chose à attendre avec impatience.

City peut dépenser de l'argent après une mauvaise saison 2024/25, et c'est évidemment une préoccupation pour les autres clubs en lice, car ils ont beaucoup à dépenser. Un Manchester City réduit mais toujours amélioré peut être une réelle menace.

Comme pour Liverpool et Arsenal, il est difficile de faire des prédictions éclairées avant la fin du mercato, mais nous pouvons anticiper leurs mouvements. L'attrait de Guardiola est un facteur majeur, et ils ont déjà beaucoup de joueurs à un bon âge à leur disposition. Au vu de la situation actuelle, la plupart des gens les considèrent comme favoris.