Pourquoi miser sur l'Atlético pour battre le Real en Ligue des champions !

L'Atlético est invaincu lors de ses 4 dernières confrontations contre le Real. L'Atléti est l'une des seules équipes capables d'étouffer Madrid.

Un seul point sépare le Real et l'Atlético en Liga cette saison. En sera-t-il de même lors de la double confrontation en huitièmes de finale de la LDC ?

Paris Ligue des Champions Cotes Paris La Liga Cotes Real Madrid 5.00 Real Madrid 3.25 Atlético Madrid 20 Atlético Madrid 4.50

L'Atlético peut-il faire échouer les espoirs du Real en Ligue des champions et lui voler la vedette sur le plan national ?

Lorsque le Real Madrid et l'Atlético de Madrid se sont retrouvés en huitièmes de finale de la Ligue des champions de l'UEFA, nombreux sont ceux qui ont été enthousiasmés par cette perspective, à juste titre.

En effet, les deux clubs se sont quittés sur un score de 1:1 lors de leurs trois dernières confrontations en Liga. Avant cela, ils ont partagé un match à suspense de six buts en Coupe du Roi en janvier dernier, précédé d'un match épique de huit buts en Supercoupe d'Espagne.

Si l'Atléti a perdu ces deux matches de coupe, les hommes de Diego Simeone sont invaincus lors de leurs cinq dernières confrontations en Liga. En fait, ils ont été la dernière équipe à remporter un derby madrilène en septembre 2023.

L'Atlético a obtenu un match nul 1-1 lors du récent derby madrilène au Bernabeu le 8 février. Les hommes de Simeone menaient 1-0 à la pause, mais Kylian Mbappé a égalisé en seconde période.

En Europe, l'Atlético a remporté six de ses huit matches de phase de championnat en Ligue des champions. Bien que réputé pour son approche défensive, il a terminé la phase en tant que troisième meilleur buteur sur les 36 clubs.

Quant au Real, il a perdu trois de ses huit matches de la phase de championnat et a dû passer par les barrages contre Manchester City. Ils ont confortablement battu City, mais il ne fait aucun doute que l'équipe de Pep Guardiola n'est plus la force qu'elle était.

L'Atlético sera un adversaire bien plus coriace, d'autant plus que le match retour se jouera au stade Air Metropolitano de Riyad.

Pourquoi nous pensons que la présence de l'Atléti en LDC pourrait compromettre ses chances en Liga

Le bilan de Simeone contre le Real Madrid est l'une des principales raisons pour lesquelles les bookmakers favorisent la qualification du Real pour les quarts de finale en LDC.

Il n'a obtenu qu'une moyenne de 1,13 point par match contre le Real, toutes compétitions confondues. En 45 matches contre le Real, son équipe a perdu 18 fois et n'a gagné que 12 fois.

Cependant, il est important de se baser sur la forme récente, et les dernières prestations de l'Atlético contre le Real suggèrent qu'il est plus endurant et plus dangereux cette saison. L'Atlético n'est pas un club qui a l'habitude de se battre sur les fronts continentaux et nationaux. C'est pourquoi nous pensons que s'ils parviennent à éliminer le Real en LDC, cela pourrait avoir un effet négatif sur leurs chances de remporter la Liga.

Le calendrier de la Liga n'a pas été tendre avec les hommes de Diego Simeone dans la perspective de leur double confrontation avec le Real. Avant le match aller, ils accueilleront l'Athletic Bilbao, quatrième, qui a pris en moyenne deux points par match lors de ses huit dernières sorties et se trouve à cinq points de l'Atléti.

Entre le match aller et le match retour, ils se rendront à Getafe, qui affiche une moyenne de 1,75 point par match lors de ses huit dernières rencontres, ce qui en fait l'équipe la plus en forme de la moitié inférieure du classement.

Après le match retour, l'Atléti accueillera le FC Barcelone, actuel leader du championnat, avant de se rendre à l'Espanyol, qui n'a perdu que trois fois à domicile.

Si l'on tient compte de tous ces éléments, il est clair que les chances de l'Atlético de remporter la Liga dépendent de l'intensité avec laquelle il tentera d'éliminer le Real de la LDC.

Si l'Atlético est largement battu à l'aller, il pourrait décider de donner la priorité au championnat et à ses matches contre Getafe et Barcelone. Un résultat positif à l'aller pourrait les amener à se concentrer sur la LDC.

Quoi qu'il en soit, nous ne pensons pas que le moment soit venu de miser sur l'Atlético sur le marché de la Liga en raison des nombreux obstacles qui se dressent devant eux à l'heure actuelle.

En revanche, c'est peut-être le bon moment pour miser sur Barcelone sur le marché des contrats à l'amiable en Liga. Le FC Barcelone affronte Benfica en huitièmes de finale de la LDC, une équipe contre laquelle il n'a perdu qu'une seule fois en compétition européenne.

Les matchs à venir contre une Real Sociedad hors de forme, Osasuna et Gérone donnent également au Barça une grande chance de renforcer sa position en haut du tableau.