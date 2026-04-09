Pronostic Portugal vs République d'Irlande 11/10/2025 : victoire dominante attendue

Notre expert en paris s'attend à une victoire décisive des Portugais à Lisbonne. Cependant, les Irlandais pourraient trouver le chemin des filets contre les hôtes.

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Pronostic Portugal vs République d'Irlande : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Portugal vs République d'Irlande

Les deux équipes marquent à une cote de 2,40 sur Winamax

Plus de 3,5 buts à une cote de 2,21 sur Winamax

João Félix marque ou fait une passe décisive à une cote de 1,80 sur Winamax

Nous prévoyons une victoire 4-1 du Portugal contre la République d'Irlande.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le Portugal connaît une bonne année, ayant perdu seulement une fois toutes compétitions confondues et remporté la finale de la Ligue des Nations. Le mois dernier, ils se sont avérés très difficiles à battre et ont marqué huit buts en battant l'Arménie et la Hongrie. Cristiano Ronaldo reste également en excellente forme de buteur.

Pendant ce temps, la République d'Irlande est dans une situation plus difficile. Cependant, elle a également fait preuve de résilience, ayant battu deux fois la Bulgarie et fait match nul avec le Sénégal. La défaite contre l'Arménie lors de leur dernier match est préoccupante, car ils visent à se qualifier pour leur première Coupe du Monde depuis 2002.

Les effectifs probables pour Portugal vs République d'Irlande

Composition attendue de Portugal : Costa, Mendes, Dias, Neves, Cancelo, Palhinha, Vitinha, Neto, Fernandes, Silva, Ronaldo

Composition attendue de République d'Irlande : Kelleher, O’Brien, Collins, O’Shea, Scales, Ogbene, Cullen, Smallbone, Manning, Azaz, Ferguson

Les faiblesses défensives du Portugal

Roberto Martinez dispose de beaucoup de qualité dans ses rangs, ce qui explique pourquoi le Portugal est largement favori dans ce match. Cristiano Ronaldo est en bonne forme de buteur, ils ont des joueurs jeunes et expérimentés, et ils sont champions en titre de la LNU. Cependant, ils peuvent encaisser des buts. La Hongrie leur a marqué deux buts lors de leur dernier match, le Danemark les a battus en mars, et ils ont concédé huit buts en six matchs cette année. C'est suffisant pour donner confiance à Heimir Hallgrímsson et son équipe, même si ce sera difficile de gagner.

Un autre facteur en leur faveur est que la République d'Irlande n'a échoué à marquer qu'une seule fois cette année. Bien que les adversaires de ce week-end soient de loin les plus difficiles qu'ils aient affrontés. Par conséquent, on s'attend à de l'action des deux côtés.

Pronostic 1 Portugal vs République d'Irlande : Les deux équipes marquent à une cote de 2,40 sur Winamax

Le spectacle de la Selecao

Les matchs impliquant les Portugais sont toujours divertissants pour les fans neutres. Leurs six matchs en 2025 ont totalisé 26 buts, soit une moyenne de 4,3 par match. Par ailleurs, tous leurs affrontements avec l'Irlande sauf un ont vu les deux équipes marquer, et six se sont terminés avec plus de 2,5 buts.

Il y a donc de bonnes raisons de s'attendre à beaucoup d'excitation lors de cette rencontre au stade José Alvalade, même si les Portugais marquent plus de buts. Ronaldo vise les 150 buts internationaux, il sera donc désireux de marquer. De plus, Martinez dispose d'autres finisseurs comme Bernardo Silva, João Félix, Pedro Neto et Gonçalo Ramos.

Pendant ce temps, Evan Ferguson peut attendre son premier but en Serie A, mais il a eu un bon retour au niveau international cette année. Il a marqué lors des deux qualifications mondiales le mois dernier et sera déterminé à marquer pour le troisième match consécutif ce week-end.

Pronostic 2 Portugal vs République d'Irlande : Plus de 3,5 buts à une cote de 2,21 sur Winamax

Choisir un buteur

Ronaldo est le favori des bookmakers pour marquer, ce qui n'est pas surprenant puisqu'il a marqué lors de ses cinq derniers matchs avec le Portugal. De plus, il a inscrit cinq buts en six matchs pour Al-Nassr cette saison. Pendant ce temps, Ramos, Rafael Leão et Trincão peuvent être redoutables, tout comme Adam Idah et Troy Parrott dans l'autre équipe.

Cependant, Félix est le principal candidat pour marquer ou faire une passe décisive, étant donné sa confiance. Le joueur de 25 ans a 10 buts/passes décisives en neuf matchs au niveau du club cette saison, et trois buts lors de ses trois derniers matchs pour le Portugal.

De plus, son doublé contre l'Arménie a considérablement augmenté sa confiance. Il se peut qu'il ne commence pas le match, étant donné l'abondance d'options disponibles pour le Portugal. Cependant, il pourrait causer des problèmes à l'équipe irlandaise même en entrant en jeu comme remplaçant.