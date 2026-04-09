Pronostic Port Vale vs Arsenal 24/09/2025 : trois conseils alors que Vale vise une surprise

Les Gunners sont de grands favoris face à Vale de la Ligue 1, et ils devraient dominer même avec de nombreux changements.

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Pronostic Port Vale vs Arsenal : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Port Vale vs Arsenal

Plus de 3,5 buts à une cote de 1,95 sur Winamax

Les deux équipes marquent à une cote de 2,44 sur Winamax

Eberechi Eze marque à une cote de 1,88 sur Winamax

Arsenal devrait l'emporter 3-1 contre Port Vale.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Port Vale a connu un début de saison 2025/26 mitigé, mais ils ont retrouvé un peu de forme récemment. L'équipe de Darren Moore a remporté trois de ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues et a déjà battu un adversaire d'une division supérieure. Cette victoire contre Birmingham City au dernier tour de la Carabao Cup a probablement boosté leur confiance.

Arsenal aborde ce match après un nul 1-1 contre Manchester City, mais de nombreux changements sont attendus. Mikel Arteta dispose d'un grand effectif, et il est peu probable que beaucoup de ceux qui ont commencé le match contre City et la victoire 2-0 contre l'Athletic Club soient dans ce XI.

Les effectifs probables pour Port Vale vs Arsenal

Composition attendue de Port Vale : Gauci, Debrah, Hall, Humphreys, John, Croasdale, Garrity, Byers, Gordon, Cole, Paton

Composition attendue de Arsenal : Kepa, White, Mosquera, Hincapié, Lewis-Skelly, Norgaard, Eze, Nwaneri, Dowman, Martinelli, Trossard

Des buts en perspective

Avec Arsenal affrontant une équipe deux divisions en dessous, on peut s'attendre à des buts. Même avec de nombreux changements, potentiellement même tout le XI du match contre City, les Gunners ont de la qualité à leur disposition. Plusieurs joueurs seront désireux d'impressionner et de gagner plus de minutes en équipe première, donc Port Vale aura une tâche difficile.

Les Valiants ont été impliqués dans des matchs riches en actions récemment, et ils se feront confiance pour poser des problèmes. Quinze buts ont été marqués lors de leurs quatre derniers matchs, dont quatre contre eux, donc les Gunners savent que des opportunités se présenteront. L'équipe d'Arteta est favorite pour une raison, mais après quelques semaines chargées, ce pourrait être un match délicat, donc ils devront être prudents.

Pronostic 1 Port Vale vs Arsenal : Plus de 3,5 buts à une cote de 1,95 sur Winamax

La forte série de buts de Port Vale

L'équipe de Moore a marqué dans huit de ses douze matchs jusqu'à présent cette saison, incluant dix buts lors de leurs quatre derniers matchs. Devante Cole a eu un impact immédiat, marquant dans ses trois matchs jusqu'à présent et fournissant aussi une passe décisive. En tant que fils de la légende de Manchester United, Andy, il aimerait bien ajouter à son total dans ce match.

Les deux équipes ont marqué dans trois des quatre derniers matchs de Vale, et bien que cela ne soit pas arrivé souvent avec les Gunners cette saison, ce match est différent. Avec beaucoup de changements de personnel et quelques jeunes joueurs débutant, les hôtes se sentiront capables de marquer. Birmingham était resté invaincu à domicile pendant 27 matchs avant que les hommes de Moore ne les éliminent de cette compétition - et ils viseront une autre surprise dans ce tour.

Pronostic 2 Port Vale vs Arsenal : Les deux équipes marquent à une cote de 2,44 sur Winamax

Une opportunité parfaite pour Eze

Eberechi Eze a eu un début de vie assez solide à l'Emirates, enregistrant deux passes décisives lors de ses deux derniers matchs de Premier League. Sa passe décisive dans le temps additionnel pour égaliser contre les Cityzens était particulièrement impressionnante et devrait lui donner beaucoup de confiance. Une chose qu'il attend cependant, c'est son premier but. Le joueur de 27 ans était un remplaçant en seconde mi-temps le week-end dernier, donc il pourrait bien être l'un de ceux qui rejoignent le XI de départ ici. Avec son talent, il se révélera être une grande menace pour Port Vale s'il obtient le feu vert.

Cela semble être l'occasion parfaite pour lui de marquer sous les couleurs d'Arsenal. Viktor Gyökeres est vu comme le favori des bookmakers, mais pourrait bien être mis au repos, tandis que Bukayo Saka pourrait être une option alors qu'il continue son retour. Cependant, nous misons sur Eze comme buteur à tout moment ici, et il a toutes les chances de réussir.