Pronostic Pays de Galles vs Belgique 13/10/2025 : l'équipe de Garcia en tête du Groupe J

Le Pays de Galles aborde le choc de lundi contre les Belges avec déception après une défaite décisive contre l'Angleterre. L'équipe de Craig Bellamy peut-elle remporter ce match crucial ?

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Pronostic Pays de Galles vs Belgique : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Pays de Galles vs Belgique

Belgique pour gagner à une cote de 1,62 avec Winamax

Les deux équipes marquent (Oui) à une cote de 1,66 avec Winamax

Plus de 3,5 buts à une cote de 2,80 avec Winamax

Le match entre le Pays de Galles et la Belgique devrait se terminer par une victoire à l'extérieur avec beaucoup de buts.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

L'équipe de Craig Bellamy se prépare pour le plus grand match de sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2026 lundi soir, lorsqu'elle accueillera la Belgique. Leurs préparations ont inclus des matchs amicaux contre le Canada et l'Angleterre. Ils se sont rendus à Wembley jeudi soir, où ils ont encaissé trois buts contre l'Angleterre de Thomas Tuchel dans les 20 premières minutes. Il est clair que l'équipe galloise n'est pas pleinement concentrée sur le match de lundi à Cardiff.

La Macédoine du Nord devance le Pays de Galles d'un point après avoir joué le même nombre de matchs. Une victoire contre la Belgique les placerait en bonne position pour soit prendre la tête du Groupe J, soit décrocher une place en barrage. Bellamy est probablement satisfait que son équipe n'ait pas subi de blessures lors de leur match contre l'Angleterre. Des joueurs comme Neco Williams, Ethan Ampadu et Ben Davies ont été mis au repos après avoir joué une heure, pour s'assurer qu'ils soient frais pour lundi.

La Belgique a également une période cruciale de trois jours devant elle. Les hommes de Rudi Garcia affrontent la Macédoine du Nord à Gand vendredi soir, avant de se rendre au sud du Pays de Galles pendant le week-end. La Belgique prendrait la tête du Groupe J si elle bat la Macédoine du Nord, trois points devant le Pays de Galles, avec le même nombre de matchs. L'équipe de Garcia sera privée de son capitaine influent Youri Tielemans en raison d'un problème au mollet. L'ailier en forme, Jérémy Doku, conserve sa place dans l'équipe aux côtés de joueurs expérimentés comme Kevin De Bruyne et Axel Witsel.

Les effectifs probables pour Pays de Galles vs Belgique

Composition attendue de Pays de Galles : Darlow ; Dasilva, Williams, Rodon, Davies, Ampadu, Cullen, Brooks, Wilson, Johnson, Moore

Composition attendue de Belgique : Courtois ; De Cuyper, Castagne, Theate, Debast, Raskin, Onana, De Bruyne, Trossard, Doku, De Ketelaere

Le Pays de Galles en difficulté à Cardiff

La Belgique est actuellement en bonne forme. Elle a marqué 17 buts en quatre matchs du Groupe J, leur dernière victoire étant une domination 6-0 contre le Kazakhstan. Ils viseront à maintenir leur série de cinq matchs sans défaite contre la Macédoine du Nord et le Pays de Galles.

Ne pas atteindre les finales de la Coupe du Monde de l'été prochain n'est pas une option pour la Belgique. Ils ont de nombreux joueurs clés dans leur équipe et sont pressentis pour faire une grande impression lors d'un tournoi majeur depuis un certain temps. Le Pays de Galles n'a remporté qu'un seul de ses six derniers affrontements avec la Belgique, lors des finales de l'Euro 2016.

Bien que les deux dernières rencontres au Pays de Galles se soient terminées par un score de 1-1, les hommes de Garcia sont susceptibles de battre l'équipe galloise. Une défaite à Cardiff compromettrait les ambitions du Pays de Galles pour la Coupe du Monde 2026.

Pronostic 1 Pays de Galles vs Belgique : Belgique pour gagner à une cote de 1,62 avec Winamax

Parier sur des buts des deux côtés

Les six dernières rencontres entre ces deux nations ont vu les deux équipes marquer. Fait intéressant, la Belgique a marqué en premier lors de cinq de ces six matchs. Les marchés de paris indiquent qu'il n'y a que 57,14 % de chances que les deux équipes marquent lundi soir.

Cela semble très faible, compte tenu des données historiques et du besoin de points des deux nations. Bien que le Pays de Galles se satisferait d'un match nul, Craig Bellamy joue un style plus expansif que les régimes gallois précédents. Bien que les hôtes soient susceptibles de perdre, ils marqueront un but.

Pronostic 2 Pays de Galles vs Belgique : Les deux équipes marquent (Oui) à une cote de 1,66 avec Winamax

Le face-à-face indique une valeur pour un festival de buts

Trois des six dernières confrontations entre ces nations ont comporté quatre buts ou plus. Pourtant, les marchés de paris suggèrent qu'il n'y a que 33,33 % de chances que ce match voie plus de 3,5 buts. Si la Belgique ne parvient pas à battre la Macédoine du Nord vendredi soir, elle pourrait se rendre à Cardiff avec un besoin désespéré de victoire.

Indépendamment du résultat du match de la Belgique avec la Macédoine du Nord, le Pays de Galles sait qu'il a besoin des trois points. Ils ont probablement besoin de gagner leurs trois derniers matchs pour avoir une chance sérieuse de prendre la tête du Groupe J.