Du côté du tableau messieurs, tous les regards sont braqués sur Jannik Sinner. L'Italien arrive dans la peau du grandissime favori après avoir survolé le début de saison, mais surtout en raison de l'absence de Carlos Alcaraz. Derrière, la menace Novak Djokovic, la régularité d'Alexander Zverev ou encore la montée en puissance de Casper Ruud promettent de faire grimper l'adrénaline sur les courts de la Porte d'Auteuil.

La terre battue, de par ses spécificités tactiques et l'exigence physique qu'elle impose, fait de cette quinzaine l'un des événements les plus attractifs de l'année pour les parieurs, avec une multitude de marchés disponibles.

Les différentes options pour parier sur Roland-Garros

Les paris sur Roland-Garros ne se résument pas à deviner le vainqueur final. Les bookmakers proposent des centaines d'options sur chaque match pendant toute la quinzaine.

Type de pari Description Où parier ? Vainqueur du match Pronostiquer le gagnant d'une rencontre Betclic Vainqueur du tournoi Choisir qui soulèvera la Coupe des Mousquetaires ou de Suzanne-Lenglen Winamax Finaliste du tournoi Parier sur un joueur/joueuse qui atteindra la finale Unibet Atteindre les demi-finales Parier sur la présence d'un joueur dans le dernier carré (Top 4) Betsson Vainqueur de quart de tableau Deviner quel joueur s'extirpera de son quart de finale DAZNbet Nombre total de sets Parier sur le fait qu'un match se jouera en 3, 4 ou 5 sets PMU Handicap de jeux Ajouter ou soustraire des jeux au score final pour équilibrer les cotes Olybet Tie-break dans le match Parier sur la présence d'un jeu décisif (idéal pour les gros serveurs) Betclic

Comment parier sur Roland-Garros 2026 ?

Parier sur les Internationaux de France est très simple, même pour les débutants. Voici la marche à suivre :

Choisir un bookmaker agréé par l'ANJ (l'Autorité Nationale des Jeux) parmi notre sélection. S'inscrire et valider son compte en envoyant ses justificatifs (obligatoire en France). Effectuer un premier dépôt et profiter du bonus de bienvenue. Se rendre dans la section Tennis, puis sélectionner Roland-Garros. Choisir le match et le pari de votre choix. Indiquer la mise et valider votre ticket.

Important : Pendant le tournoi, des milliers d'options sont disponibles chaque jour, notamment via les paris en direct (Live). Misez de manière responsable et analysez bien les rencontres avant de vous lancer.

Focus sur les meilleurs bookmakers pour Roland-Garros

Chaque site possède ses propres arguments pour faire vibrer les parieurs pendant la quinzaine :

Winamax : le roi incontesté des cotes en France. Sa plateforme Winamax TV permet de regarder l'intégralité des matchs en direct, l'outil parfait pour ajuster ses paris en Live.

: le roi incontesté des cotes en France. Sa plateforme Winamax TV permet de regarder l'intégralité des matchs en direct, l'outil parfait pour ajuster ses paris en Live. Betclic : l'interface la plus ergonomique et intuitive du marché. La rapidité de son application mobile en fait la référence absolue pour parier en direct entre deux changements de côté.

: l'interface la plus ergonomique et intuitive du marché. La rapidité de son application mobile en fait la référence absolue pour parier en direct entre deux changements de côté. Unibet : désormais propulsé au rang de numéro 1 suite à sa fusion majeure avec Parions Sport en Ligne, le site propose une offre XXL avec des options de statistiques ultra-poussées (aces, doubles fautes, breaks).

: désormais propulsé au rang de numéro 1 suite à sa fusion majeure avec Parions Sport en Ligne, le site propose une offre XXL avec des options de statistiques ultra-poussées (aces, doubles fautes, breaks). PMU : une valeur sûre historique. Idéal pour les parieurs traditionnels, il offre une excellente couverture des tournois du Grand Chelem et propose régulièrement des remboursements en cash très sécurisants.

: une valeur sûre historique. Idéal pour les parieurs traditionnels, il offre une excellente couverture des tournois du Grand Chelem et propose régulièrement des remboursements en cash très sécurisants. Betsson : cet opérateur scandinave se démarque par une approche innovante, des bonus attractifs sans fioritures et des marchés alternatifs très intéressants sur les handicaps de sets.

: cet opérateur scandinave se démarque par une approche innovante, des bonus attractifs sans fioritures et des marchés alternatifs très intéressants sur les handicaps de sets. DAZNbet : le petit nouveau adossé au géant du streaming sportif. Très dynamique sur les fonctionnalités modernes comme l'option Edit Bet (pour modifier un pari déjà validé) et des bonus originaux.

: le petit nouveau adossé au géant du streaming sportif. Très dynamique sur les fonctionnalités modernes comme l'option Edit Bet (pour modifier un pari déjà validé) et des bonus originaux. Olybet : conçu sur d'excellentes bases techniques, ce bookmaker propose une très belle profondeur sur les sports US mais se défend admirablement sur le tennis avec des formules de Cashback avantageuses pour limiter les risques.

Le calendrier et les dates clés du tournoi

Tour / Phase Dates 1er tour 24 - 26 mai 2e tour 27 - 28 mai 3e tour 29 - 30 mai Huitièmes de finale 31 mai - 1er juin Quarts de finale 2 - 3 juin Demi-finales dames 4 juin Demi-finales messieurs 5 juin Finale dames 6 juin Finale messieurs 7 juin

Note : Les célèbres « Night Sessions » sur le court Philippe-Chatrier débuteront à 20h15 et se tiendront chaque soir jusqu'au mercredi 3 juin inclus.

Pronostics Roland-Garros 2026 : Les forces en présence

Tableau Messieurs : Sinner seul sur sa planète ?

Le grandissime favori des cotes pour le vainqueur de Roland Garros se nomme Jannik Sinner. L'Italien, invincible depuis la mi-février, a bénéficié d'un tirage au sort plutôt clément et semble avoir un boulevard jusqu'au dernier carré. En l'absence de son grand rival Carlos Alcaraz, la concurrence aura fort à faire.

La grande interrogation concerne Novak Djokovic. Le Serbe affiche des sautes de concentration ces derniers temps, mais son expérience en Grand Chelem reste inégalable (il a d'ailleurs sorti Sinner en Australie en début d'année en demi-finale). Personne ne souhaitera croiser sa route en deuxième semaine.

Côté tricolore, tous les espoirs reposaient sur Arthur Fils. Mais, le jeune Français a dû déclarer forfait. Les yeux seront rivés sur le Danois Casper Ruud, déjà finaliste à deux reprises à Roland-Garros qui semble adorer la terre-battue parisienne.

Tableau Dames : Le duel Swiatek - Sabalenka

Chez les femmes, le tournoi s'annonce très disputé, même si deux patronnes se détachent nettement. Iga Świątek possède une relation fusionnelle avec la terre parisienne qu'elle a déjà domptée à quatre reprises. Elle reste la joueuse la plus redoutable sur cette surface.

Face à elle, Aryna Sabalenka arrive gonflée à bloc après ses titres à Indian Wells et Miami. Derrière ce duo de choc, Coco Gauff (finaliste à Rome) et la jeune prodige Mirra Andreeva tenteront de bousculer la hiérarchie.

Foire aux questions (FAQ)