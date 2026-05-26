Analyse complète des cotes, décryptage des favoris et pièges à éviter : voici notre guide pour optimiser vos paris sportifs sur Roland-Garros 2026.

Cotes vainqueur Roland Garros 2026 : le tableau Messieurs (ATP)

Chez les hommes, un joueur écrase la concurrence dans les pronostics des sites de paris sportifs. Suite à sa série historique de victoires ce printemps (titres à Monte-Carlo, Madrid et Rome), l'Italien Jannik Sinner se présente en grandissime favori.

Joueur (ATP) Cote Moyenne Statut du joueur Jannik Sinner 1,30 Le grandissime favori Alexander Zverev 9,00 L'outsider n°1 Novak Djokovic 11,00 Le triple vainqueur à Paris Rafael Jodar 14,00 La jeune pépite espagnole Casper Ruud 20,00 Le double finaliste Daniil Medvedev 40,00 Le piège sur terre battue

Voici l'état actuel des cotes vainqueur Roland Garros pour le simple messieurs :

Cotes Unibet le 26/05/2026 à 12h00

🔍 L'analyse du favori : Jannik Sinner à 1,30

Une cote de 1,30 pour un vainqueur de Grand Chelem avant le début du tournoi est extrêmement basse. Elle s'explique par la forme stratosphérique de l'Italien et l'absence d'Alcaraz. Sinner est devenu un mur sur ocre, dictant le jeu depuis sa ligne de fond. Si la cote est trop faible pour un pari simple, elle reste une base incontournable pour vos combinés.

💰 Des grosses cotes à tenter chez les hommes ?

Alexander Zverev (9,00) : finaliste récurrent et grand adepte des joutes physiques de la Porte d'Auteuil. À 10 contre 1, la valeur est excellente.

finaliste récurrent et grand adepte des joutes physiques de la Porte d'Auteuil. À 10 contre 1, la valeur est excellente. Rafael Jodar (14,00) : c'est LA révélation absolue de la saison sur terre battue. Titré à Marrakech, demi-finaliste à Barcelone et impressionnant en Masters 1000, le jeune crack de 19 ans a détruit son premier tour en trois sets secs. Avec son coup droit supersonique et sa insouciance, la cote est ultra-généreuse pour celui que tout le monde voit comme le nouvel épouvantail du circuit.

Cotes vainqueur Roland Garros 2026 : le tableau Dames (WTA)

Du côté du circuit féminin, le suspense est beaucoup plus intense. Les bookmakers proposent des cotes vainqueur Roland Garros particulièrement attractives, dominées par un trio de patronnes.

Voici les cotes à retenir pour le tableau simple dames :

Joueuse (WTA) Cote Moyenne Profil de jeu Iga Swiatek 3,25 La reine du Top Spin lourd Aryna Sabalenka 3,50 La puissance pure Coco Gauff 7,00 La tenante du titre Elena Rybakina 8,00 La serveuse d'élite Mirra Andreeva 10,00 L'étoile montante Victoria Mboko 35,00 La grosse cote spéculative

Cotes Unibet

🔍 Le choc des reines : Swiatek vs Sabalenka

Les deux joueuses se tiennent dans un mouchoir de poche. Si Sabalenka récolte une grosse partie des mises de début de saison, Iga Swiatek à 3,25 représente le choix de la raison. La terre battue parisienne pardonne rarement les fautes directes et valorise la science du placement et de la glissade, le domaine de prédilection de la Polonaise.

💰 Des grosses cotes à tenter chez les femmes ?

Le tableau de la WTA est souvent le terrain de jeu favori des chasseurs de grosses cotes, car les surprises y sont plus fréquentes que chez les hommes. Derrière le duo de tête, plusieurs cotes vainqueur Roland Garros cachent une très forte valeur ajoutée :

Coco Gauff (7,00) : finaliste à Paris par le passé et dotée de qualités défensives exceptionnelles, l'Américaine glisse à la perfection sur terre battue. À 7 contre 1, c'est l'une des valeurs sûres de ce tournoi pour contrer les deux favorites.

finaliste à Paris par le passé et dotée de qualités défensives exceptionnelles, l'Américaine glisse à la perfection sur terre battue. À 7 contre 1, c'est l'une des valeurs sûres de ce tournoi pour contrer les deux favorites. Mirra Andreeva (10,00) : la jeune prodige confirme mois après mois qu'elle a le jeu parfait pour l'ocre. Sa science du placement et sa maturité tactique en font un excellent choix de Value Bet avant que sa cote ne s'effondre au fil des tours.

: la jeune prodige confirme mois après mois qu'elle a le jeu parfait pour l'ocre. Sa science du placement et sa maturité tactique en font un excellent choix de Value Bet avant que sa cote ne s'effondre au fil des tours. Victoria Mboko (35,00) : c'est le coup de poker idéal pour les parieurs audacieux. La Canadienne est en pleine explosion cette saison. Si elle survit à la première semaine, sa cote de 35 offrira une opportunité parfaite pour faire du trading de cote ou de la couverture en quart ou demi-finale.

Conseils et stratégies pour parier sur le vainqueur du tournoi

Pour valider vos pronostics sur les cotes vainqueur Roland Garros, ne vous faites pas piéger par le classement général des joueurs. Suivez ces trois règles d'or :

Vérifiez l'historique sur terre battue : un joueur comme Daniil Medvedev (cote à 45) est un monstre sur dur, mais son jeu à plat perd toute son efficacité sur la brique pilée de Roland-Garros.

: un joueur comme Daniil Medvedev (cote à 45) est un monstre sur dur, mais son jeu à plat perd toute son efficacité sur la brique pilée de Roland-Garros. Analysez la fraîcheur physique : les matchs en 5 sets à Paris sous la chaleur de juin demandent une endurance extrême. Méfiez-vous des joueurs qui ont trop enchaîné les tournois de préparation à Madrid et Rome.

: les matchs en 5 sets à Paris sous la chaleur de juin demandent une endurance extrême. Méfiez-vous des joueurs qui ont trop enchaîné les tournois de préparation à Madrid et Rome. Gérez les paris de couverture : profitez des cotes élevées en début de tournoi (comme Alexander Zverev à 10 ou Coco Gauff à 7). Si votre joueur atteint les demi-finales, vous pourrez « sécuriser » vos gains en pariant sur son adversaire.

Quel pronostic pour le vainqueur de Roland Garros 2026 ?

Si vous cherchez la sécurité, Jannik Sinner (1,30) et Iga Swiatek (3,25) sont les choix logiques des analystes. Pour tenter un coup d'éclat et maximiser vos gains, les cotes d'Arthur Fils (24,00) chez les hommes et de Victoria Mboko (35,00) chez les femmes offrent de magnifiques opportunités de Value Bet.

À vos tickets, et profitez des meilleures cotes avant que les premiers échanges ne fassent chuter les prix !

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