Parier sur les derbies des mêmes nations en Ligue des Champions !

En Liga et en Bundesliga, le Real et le Bayern sont favoris. Nous examinons comment l'avantage du terrain et les résultats donnent des infos cruciales

Un seul point sépare le Real et l'Atlético en Liga cette saison. En sera-t-il de même lors de la double confrontation en huitièmes de finale de la LDC ? Le derby madrilène opposera le Real à l'Atlético et le choc de la Bundesliga opposera le Bayern Munich au Bayer Leverkusen. Faut-il prendre en compte le championnat ? Paris Cotes Real Madrid vainqueur ou nul et plus de 2,5 buts 2.04 Bayern gagne avec 1 but d'écart 5.35 Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification. Real Madrid vs Atlético Madrid Il est déjà difficile de faire un pronostic lorsque les Merengues affrontent les Colchoneros, surtout dans une rencontre aller-retour de LDC. Les cinq dernières confrontations, toutes compétitions confondues, se sont toutes soldées par des matches nuls après 90 minutes, et les deux équipes ont marqué à chaque fois. Avec une place en demi-finale en jeu, il est difficile d'imaginer que cette rencontre sera différente. Pour le match aller, en tout cas, l'équipe de Carlo Ancelotti dispose d'un avantage considérable. Ils évoluent à domicile, sont au-dessus de l'Atlético en Liga et sont des piliers de la plus grande compétition de clubs d'Europe. Avant d'affronter le Real Betis, ils restaient sur une série de sept matches sans défaite, ce qui les rendait très difficiles à battre. Bien qu'il s'agisse d'un match différent par rapport à leurs récentes confrontations en championnat, il convient de tenir compte de ces affrontements. Les trois derniers se sont terminés sur le score de 1-1, et 11 des 16 derniers affrontements se sont soldés par un score inférieur à 2,5 buts. Si l'on examine les récents matches de Ligue des champions disputés dans un même pays, on constate qu'il n'y a pas beaucoup de schémas clairs. Sur les 25 matches à élimination directe disputés depuis 1997/98, l'équipe jouant en premier à l'extérieur a progressé - seules trois équipes à l'extérieur ont gagné au cours des sept dernières tentatives. L'avantage du terrain joue clairement un rôle. Cela fait presque dix ans que Diego Simeone n'a pas gagné au Bernabeu, et il est difficile de croire que cela va changer. Bayern Munich vs Bayer Leverkusen Ces dernières années, peu d'équipes - pour ne pas dire aucune - ont posé autant de problèmes au Bayern que Leverkusen. Les hommes de Xabi Alonso sont invaincus contre les Bavarois lors de leurs six derniers affrontements et les ont éliminés de la Coupe d'Allemagne en décembre. Pourront-ils le faire sur la scène européenne ? Deux équipes de Bundesliga ne se sont pas affrontées en huitièmes de finale de LDC depuis 1999. Le seul choc Allemagne-Allemagne depuis cette date est la finale de 2013 où le Bayern a triomphé du Borussia Dortmund, et cela fait maintenant plus de dix ans. Tout porte à croire que cette rencontre sera serrée. Les trois dernières rencontres entre ces deux équipes se sont soldées par moins de 2,5 buts, et les six dernières par moins de 3,5. Il est préférable d'éviter le marché « les deux équipes vont marquer », qui n'est apparu qu'une seule fois au cours des quatre dernières rencontres. En Bundesliga, aucune des deux équipes n'a été très performante sur le marché deux équipes qui marquent ces derniers temps. Comme indiqué précédemment, ces matches ont tendance à se terminer par une victoire à domicile et le Bayern, qui évolue à l'Allianz Arena, sera confiant dans ses chances. Incroyablement, Leverkusen n'a pas perdu contre un adversaire allemand à l'extérieur depuis mai 2023, et il se rendra la tâche difficile. Les hommes de Vincent Kompany ont une probabilité de victoire de 53 % pour le match aller. Leurs neuf victoires à domicile sur dix les mettent en confiance. +