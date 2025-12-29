Pronostic Ouganda vs Nigeria 30/12/2025 : Le choc des oiseaux pour la suprématie du Groupe C

Notre expert en paris sportifs s'attend à voir le Nigeria affirmer ses ambitions de titre dans cette CAN en signant un sans-faute (3 victoires sur 3) dans le Groupe C.

Pronostic Ouganda vs Nigeria : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Ouganda vs Nigeria

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Ouganda 1-2 Nigeria

Pronostic des buteurs : Ouganda - Denis Omedi ; Nigeria - Ademola Lookman, Victor Osimhen.

L'Ouganda dispute sa première phase finale de la CAN depuis 2019. Les Cranes ont enfin débloqué leur compteur de points lors de la précédente journée, même s'ils nourrissent des regrets : Allan Okello a manqué un penalty crucial dans le temps additionnel qui aurait pu changer leur destin.

Conséquence : les hommes de Paul Put ferment la marche dans ce Groupe C. Mathématiquement, la qualification reste possible : un nul les placerait en position d'attente pour une place parmi les meilleurs troisièmes (à condition que la Tunisie batte la Tanzanie). Une victoire surprise face aux Super Eagles boosterait considérablement leurs chances de voir les huitièmes. Historiquement, la nation d'Afrique de l'Est a souvent réussi à bousculer le géant nigérian.

Côté Nigeria, après avoir manqué le prochain Mondial, l'objectif est clair : ramener le trophée à la maison. Les triples champions d'Afrique veulent effacer le traumatisme de la finale perdue en 2023. Avec deux succès en deux matchs, la qualification est déjà en poche. Les hommes d'Éric Chelle sont assurés de finir en tête, ce qui enlève une part de pression. Cependant, terminer la phase de poules avec un bilan parfait de 100 % de victoires serait un message fort envoyé à la concurrence.

Les effectifs probables pour Ouganda vs Nigeria

Composition attendue d’Ouganda: Onyango, Kayondo, Sibbick, Byaruhanga, Obita, Semakula, Mutyaba, Okello, Omedi, Mato, Ssemugabi.

Composition attendue du Nigeria : Nwabali, Onyemaechi, Bassey, Ajayi, Osayi-Samuel, Ndidi, Iwobi, Onyeka, Lookman, Osimhen, Adams.

Des attaques en feu, des défenses poreuses

L'Ouganda a trouvé le chemin des filets lors de 7 de ses 8 dernières sorties internationales. Sur leurs 14 derniers matchs, 9 se sont terminés avec plus de trois buts inscrits (64 %). Si l'attaque tourne, l'arrière-garde inquiète : 8 buts encaissés lors des 3 dernières rencontres (soit 2,66 par match).

Une aubaine pour l'armada offensive du Nigeria. Victor Osimhen a ouvert son compteur lors du dernier match, tandis qu'Ademola Lookman reste sur une série de deux buts en deux matchs. Toutefois, Eric Chelle fait face aux mêmes doutes défensifs : contre la Tunisie, malgré un avantage de 3-0, les Super Eagles ont encaissé deux buts et ont fini le match sur un fil.

Pronostic 1 Ouganda vs Nigeria : Les deux équipes marquent (BTTS) à une cote de 1,93 sur Unibet.

Des Super Eagles trop hauts pour les Cranes ?

La démonstration de force face à la Tunisie (3-0 avant le relâchement final) a prouvé que le Nigeria, lorsqu'il est "on fire", est injouable. Les supporters attendent une maîtrise similaire face à l'Ouganda pour préparer sereinement les phases éliminatoires.

Le Nigeria a remporté 7 de ses 8 derniers matchs de CAN et n'a perdu qu'une seule de ses 9 dernières rencontres officielles. À l'inverse, l'Ouganda peine dans cette compétition avec une seule victoire sur ses 10 derniers matchs de phase finale. Même en faisant tourner son effectif, le technicien malien Eric Chelle dispose d'un banc assez profond pour punir les errances défensives ougandaises.

Pronostic 2 Ouganda vs Nigeria : 1X2 - Nigeria à une cote de 2,09 sur Unibet

Un succès sur la plus petite des marges

Le Nigeria est un habitué des scores serrés. Leurs trois dernières rencontres se sont décidées par un seul but d'écart. C'est aussi une tendance forte pour l'Ouganda (3 de ses 6 derniers matchs). En phase de poules de la CAN, 11 des 12 derniers matchs des Super Eagles se sont joués à un ou deux buts d'écart. Tout porte à croire que le Nigeria s'imposera, mais sans pour autant infliger une correction.

Pronostic 3 Ouganda vs Nigeria : Écart de points : Nigeria à une cote de 3,48 sur Unibet

+