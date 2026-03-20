5 buteurs à suivre dans les grands championnats européens ce week-end

Marquer des buts est l'essence même du football, mais encore faut-il savoir sur qui miser. Nous avons analysé les cinq grands championnats pour dénicher les meilleurs coups à jouer chez les buteurs cette semaine.

Buteur à tout moment Cote Donyell Malen face à Lecce 2.14 Nico O’Reilly face à Arsenal 7.40 Denis Undav face à Augsbourg 2.17 Ante Budimir face à Gérone 1.93 Joaquin Panichelli face à Nantes 2.65

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

De "vilain petit canard" à héros de la Louve

Le passage de Donyell Malen à Aston Villa n'a pas été une franche réussite, avec seulement sept buts en 35 apparitions. Cependant, son prêt dans la capitale italienne semble porter ses fruits. Au vu de la tournure des événements, Malen espère désormais que la Roma rendra son transfert définitif. Depuis son départ de la Premier League pour la Serie A à la mi-janvier, Malen est étincelant sous les couleurs de la Louve, avec sept buts inscrits en neuf matchs.

La Roma est désormais très dépendante de son attaquant, alors qu'Evan Ferguson, Paulo Dybala et Artem Dovbyk sont tous sur la touche pour cause de blessure. Il a trouvé le chemin des filets à quatre reprises lors de ses cinq derniers matchs de Serie A. Avec une Roma ayant marqué 14 buts lors de ses six dernières réceptions, il est fort probable qu'il récidive. Il est également chargé des penalties et a converti ses deux tentatives jusqu'à présent.

Son xG de 0,80 but par match est le meilleur du championnat. Parallèlement, sa moyenne de 1,73 tir cadré par 90 minutes est la troisième meilleure de Serie A. Malen tente également 4,98 tirs par 90 minutes avec la Roma, soit le meilleur ratio de sa carrière. Il affronte ce week-end une équipe en difficulté hors de ses bases, qui n'a enregistré que quatre "clean sheets" à l'extérieur.

Lecce concède 1,49 xG par 90 minutes, soit le troisième pire bilan de l'élite italienne. Ils ont déjà encaissé au moins deux buts face à des équipes comme l'Atalanta, la Lazio, Côme et Naples. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils restent menacés de relégation en Serie B.

S'ils ont limité le leader à un seul but lors de leur récent déplacement chez l'Inter, c'est principalement grâce aux prouesses du gardien Wladimiro Falcone, alors que l'Inter affichait un xG de 1,83. Lecce a également eu de la chance que Jonathan David manque son penalty avec la Juventus, concédant malgré tout un xG de 2,77. Ces chiffres suggèrent que les Giallorossi devraient se régaler à domicile, et Malen sera probablement le catalyseur de cette offensive.

La menace surprise de City sur l'aile gauche

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, est connu pour repositionner ses joueurs, surtout les plus jeunes. C'est le cas du prodige de 20 ans Nico O'Reilly, qui a débuté la campagne au poste de latéral gauche. Cependant, avec le retour de Rayan Aït-Nouri de la CAN et les pépins physiques dans l'effectif, Guardiola a confié un nouveau rôle au jeune homme.

O'Reilly a évolué sur l'aile gauche lors de ses dernières sorties. Ménagé cette semaine en Ligue des champions, il a probablement été préservé par Pep pour la finale de la Carabao Cup contre Arsenal, au vu des soucis de blessures chez les Gunners. Le jeune Citizen a marqué trois buts lors de ses quatre dernières apparitions en Premier League, dont un doublé contre Newcastle. Il pourrait être l'homme providentiel pour City, en lieu et place de Jeremy Doku.

O'Reilly a tenté au moins deux tirs lors de chacune de ces quatre rencontres, pour une moyenne de 3,25 tirs par 90 minutes sur cette période. Il devrait faire face à Ben White, alors que le latéral droit habituel d'Arsenal, Jurrien Timber, semble blessé. En conséquence, nous pourrions voir le jeune talent dominer son couloir gauche, ce qui en fait un candidat sérieux pour trouver la faille lors de cette finale.

Undav, le cauchemar annoncé d'Augsbourg

Deniz Undav a déjà presque doublé son total de buts de la saison dernière. S'il avait marqué neuf fois en 27 matchs de Bundesliga l'an passé, il compte déjà 16 réalisations en 22 apparitions pour les Souabes. Pour situer la performance, seul Harry Kane a fait mieux outre-Rhin avec 30 buts.

L'attaquant traverse une période faste, ayant marqué lors de chacune de ses cinq dernières sorties en championnat. Il surperforme son xG de 3,68 ; seuls Harry Kane et Yan Diomande font mieux dans ce domaine. Ce week-end, Undav affronte Augsbourg, une équipe à la dérive défensivement.

Les locaux affichent un xGA (buts attendus contre) de 46,7, soit le troisième pire total du championnat. Avec une moyenne de 1,73 but encaissé par match, Undav peut aborder ce déplacement avec confiance. Le joueur de 29 ans réussit d'ailleurs plutôt bien face à cet adversaire, contre qui il avait signé un doublé au match aller.

Undav avait également marqué lors de la dernière visite de Stuttgart à Augsbourg. Les visiteurs jouant leur place en Ligue des champions, ils devraient attaquer sans relâche. Miser sur un but d'Undav pour percer la défense locale est donc particulièrement pertinent.

Budimir pour faire vibrer El Sadar

Deux équipes de milieu de tableau, Osasuna et Gérone, s'affrontent ce week-end avec l'espoir de se détacher l'une de l'autre. Actuellement à égalité avec 34 points en La Liga, les locaux comptent sur Ante Budimir pour faire la différence. Avec 13 buts en championnat cette saison, Budimir occupe la quatrième place dans la course au Soulier d'Or.

Les matchs d'Osasuna à domicile ont été particulièrement spectaculaires cette saison. Le stade El Sadar affiche la troisième meilleure moyenne de buts par match de la ligue, avec 3,08 réalisations par rencontre. Tout porte donc à croire que le spectacle sera au rendez-vous et que Budimir figurera parmi les buteurs.

L'attaquant croate devrait s'épanouir face à une équipe de Gérone qui concède en moyenne 1,57 but par match à l'extérieur. Les hommes de Michel n'ont d'ailleurs réalisé qu'un seul "clean sheet" en 14 déplacements jusqu'à présent. Alors que Budimir reste sur une série de quatre matchs consécutifs avec au moins un but à domicile, il a toutes les chances de bousculer la défense adverse ce week-end.

Panichelli, le moteur européen de Strasbourg

Strasbourg conserve une chance réelle de décrocher une place européenne en Ligue 1. Actuellement huitièmes, les Alsaciens ne comptent que six points de retard sur Monaco, sixième. Après avoir validé leur qualification en barrages de la Conference League jeudi, ils aborderont ce déplacement à Nantes avec une immense détermination.

L'homme qui pourrait faire pencher la balance en faveur des visiteurs se nomme Joaquin Panichelli. L'attaquant a trouvé le chemin des filets à cinq reprises lors de ses sept dernières titularisations toutes compétitions confondues. Avec 14 réalisations en Ligue 1 cette saison, il occupe la deuxième place du classement des buteurs, à seulement une unité de Mason Greenwood.

L'Argentin affiche d'ailleurs le xG (buts attendus) le plus élevé du championnat avec 13,17, ce qui prouve qu'il surperforme légèrement les attentes. Il devrait se réjouir d'affronter la troisième pire défense de l'élite, qui a déjà encaissé 42 buts en 25 journées. Sa moyenne de 0,59 but par 90 minutes le place parmi les 10 % des joueurs les plus efficaces de Ligue 1.

En conséquence, Panichelli a toutes les chances de forcer le verrou nantais et d'infliger un nouveau coup dur aux Canaris dans leur lutte pour le maintien.

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