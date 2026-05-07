Comment trouver de la valeur dans les matchs sans enjeu des grands championnats européens ?

Le marché des paris sportifs continue, dans l’ensemble, de fixer les cotes en fonction de la réputation des clubs plutôt que de leur motivation réelle. Voici 4 rencontres impliquant des équipes qui n'ont plus grand-chose à donner.

Matchs du 9-10 mai dans le « Big 5 » Cote Nul ou Francfort (Dortmund vs Francfort) 2.60 Victoire de Majorque (Majorque vs Villarreal) 2.37 Nul ou Celta Vigo (Atletico vs Celta Vigo) 1.77 Roma -1 (Parme vs Roma) 2.70

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Misez sur la Double Chance pour les "Eagles" ce week-end

Le Borussia Dortmund a rempli ses objectifs initiaux. Le BVB a validé son ticket pour la prochaine Ligue des Champions et a poussé le Bayern dans ses retranchements autant que possible en Bundesliga.

La deuxième place est quasiment acquise avec cinq points d'avance sur le RB Leipzig (3e). À deux journées de la fin, l'enjeu est dérisoire pour les hommes de Niko Kovac, si ce n'est de terminer la saison sans blessure pour leurs cadres. Les cadres du Borussia ont d'ailleurs probablement déjà la tête à la phase finale de la Coupe du Monde cet été.

À l'inverse, l'Eintracht Francfort est toujours en pleine bataille. Huitièmes au classement, ils ne sont qu'à un point d'Augsbourg (7e), qui occupe la dernière place qualificative pour l'Europe.

Certes, la forme récente de Francfort est loin d'être idyllique avec une seule victoire lors de leurs cinq derniers matchs, mais leur motivation sera bien supérieure à celle de Dortmund ce week-end. Entre un BVB qui risque de faire tourner et des "Eagles" désespérés à l'idée de sauver leur saison européenne, le marché de la Double Chance semble très tentant.

Le nul ou la victoire de Francfort est coté avec une probabilité implicite de seulement 37,04 %. Il est difficile d'imaginer les hommes de Kovac hausser le ton si Francfort joue sa survie au Signal Iduna Park.

Majorque joue sa survie face au "Sous-marin jaune"

Villarreal occupe actuellement la troisième place de la Liga. Les joueurs ont déjà assuré leur présence en Ligue des Champions pour la deuxième saison consécutive. Avec cinq points d'avance sur l'Atletico Madrid (4e), le déplacement à Majorque ne revêt quasiment aucun enjeu comptable.

Pour Majorque, en revanche, tout se joue sur ce match. 15es de la Liga, une victoire leur permettrait d'accroître leur avance de deux points sur la zone de relégation.

Majorque est une équipe difficile à manœuvrer sur ses terres. Ils ont notamment fait tomber le Real Madrid (2-1) à Son Moix plus tôt dans la saison. Ils affichent une moyenne de 1,71 point par match devant leurs supporters, alors que c'est leur forme à l'extérieur (0,53 ppm) qui les a plombés cette année.

Le marché a déjà anticipé ce scénario en faisant de Majorque le favori. Cependant, il reste de la valeur avec une probabilité estimée à 43,48 %. C'est un pari logique pour une équipe qui joue sa vie à domicile contre un adversaire qui a déjà sorti les tongs.

Un Atleti vulnérable face au Celta Vigo après une quinzaine éprouvante

S'il y a bien une équipe destinée à perdre des points ce week-end, c'est l'Atletico Madrid de Diego Simeone. Les Colchoneros ont vécu un calvaire ces deux dernières semaines, s'inclinant 2-1 au cumulé face à Arsenal en demi-finale de la Ligue des Champions.

Cette défaite à l'Emirates met fin à la meilleure chance de l'Atleti de soulever un trophée européen majeur depuis des années. Si l'on ajoute à cela leur situation domestique figée, le Celta Vigo devient une option très sérieuse.

Vigo peut encore rêver de la cinquième place devant le Betis en cas de victoire et de faux pas de leurs rivaux. Avec une moyenne de 1,59 point par match à l'extérieur cette saison, ils sont armés pour briller au Metropolitano.

Face à des Madrilènes vidés physiquement et moralement, la cote du Celta (Nul ou Victoire) à 60,24 % présente une belle valeur. La victoire sèche de Vigo, avec une probabilité de 31,25 %, est également une option audacieuse mais justifiable.

La Ligue des Champions à portée de main pour la Roma de Gasperini

Si les trois premiers conseils se concentraient sur des paris contre des équipes démobilisées, celui-ci est différent. Ce week-end, l'AS Roma se déplace chez une équipe de Parme engluée dans le ventre mou de la Serie A, avec une réelle chance de verrouiller le top 4. L’équipe de Gian Piero Gasperini pourrait valider son ticket pour la C1 lors de cette rencontre.

À l'heure actuelle, le Milan, la Juventus, la Roma et Côme ne sont séparés que de cinq points à trois journées de la fin. La Louve n'a qu'un point de retard sur la Juve (4e). Mieux encore, ils ne sont qu'à trois points du Milan (3e) avec une meilleure différence de buts que les Rossoneri.

Le Parme de Carlos Cuesta n'a plus strictement rien à jouer : 20 points de retard sur l'Europe et 14 points d'avance sur la zone rouge. Si la Roma ouvre le score rapidement, Parme pourrait s'effondrer, eux qui ont déjà subi la loi de l'Inter la semaine dernière (2-0), offrant ainsi le Scudetto aux Nerazzurri.

La Roma possède la deuxième meilleure défense de Serie A, tandis que Parme n'a inscrit que 25 buts en 35 matchs. Un clean sheet des visiteurs est probable. De plus, les Romains ont marqué deux buts ou plus lors de 8 de leurs 12 derniers matchs de championnat.

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