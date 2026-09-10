Aucune des deux équipes ne séduit comme pari sec, mais deux opportunités de valeur intéressantes pourraient chacune offrir un ROI proche de 100 %.

Marchés de paris Premier League et Bundesliga 2026/27 Cote Nottingham Forest +1 (Aston Villa vs Nottingham Forest) 1,66 Les 2 équipes marquent - Non (Borussia Dortmund vs Paderborn) 1,95

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Les retours de Ligue des Champions sont un terrain idéal pour la valeur du week-end

Aston Villa reçoit Nottingham Forest à Villa Park samedi à 16h00. De son côté, Borussia Dortmund affronte le SC Paderborn 07 au Signal Iduna Park à 15h30. Les deux rencontres arrivent juste après la première journée de Ligue des Champions, et impliquent toutes deux un écart de récupération difficile.

Villa dispose de 74,7 heures de récupération de moins que Forest après avoir affronté le Club Bruges mardi à 18h45. Dortmund se trouve dans une situation similaire, avec 77,5 heures de récupération en moins que Paderborn après sa victoire disputée mardi soir face à Villarreal.

Un temps de récupération court ne suffit pas à lui seul pour justifier de parier contre une équipe. L'angle devient plus convaincant lorsque ce temps limité se combine à une base nationale faible ou à un profil d'adversaire qui pourrait rendre l'après-midi difficile.

C'est clairement le cas ici. Plutôt que de considérer chaque équipe de Ligue des Champions comme vulnérable, ces deux affiches offrent des positions de valeur plus ciblées aux probabilités implicites actuelles.

Forest devrait garder le match serré face à un Villa muet

La victoire 3-2 d'Aston Villa au Club Bruges fut une rencontre ouverte et physiquement exigeante. L'équipe d'Unai Emery a produit 3,22 xG à partir de 21 tirs, dont neuf cadrés. Cependant, elle a aussi encaissé deux buts et concédé 1,53 xG en face.

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur de Villa Unai Emery a qualifié cela de « un pas en avant très important ». L'Espagnol a ajouté que Villa avait dû être « résilient quand [ils] étaient en difficulté ».

Il a également admis que Boubacar Kamara et Aaron Wan-Bissaka étaient fatigués à la mi-temps. C'est particulièrement important, avec une autre échéance exigeante qui arrive trois jours plus tard seulement.

Le milieu de terrain de longue date de Villa, John McGinn, a lui aussi salué cette victoire. L'international écossais a décrit Villa comme « une nouvelle » équipe capable de montrer un visage combatif lors d'un match difficile à l'extérieur.

Cela aide à comprendre pourquoi le résultat contre Bruges peut redonner confiance, mais il ne pourra pas effacer toutes les inquiétudes.

Le début de saison de Villa en Premier League reste ce qui pèse le plus lourd dans ce pari. Après trois matches, l'équipe est 17e, sans victoire, avec un nul et deux défaites. Elle n'a toujours pas trouvé le chemin des filets et a encaissé cinq buts.

Ses statistiques en championnat sont également décevantes. Villa se classe 19e de Premier League pour le xG (2,5), seul Hull (2,3) affichant un total inférieur. De plus, l'équipe affiche la moyenne de tirs cadrés par 90 minutes la plus faible du championnat (0,30).

Forest n'est pas non plus dans une forme éclatante, il ne s'agit donc pas d'une équipe d'Oliver Glasner largement supérieure. Les visiteurs sont 16e après deux nuls et une défaite. Ils n'ont marqué que deux fois et encaissé trois buts, ce qui reste tout de même plus stable que le début de saison de Villa.

Plus important encore, Forest a bénéficié de six jours complets entre deux matches. À l'inverse, Villa évolue avec un temps de récupération bien plus court après une rencontre qui a beaucoup demandé physiquement et mentalement.

Même si Villa a brillamment passé l'examen face au Club Bruges, reste-t-il assez d'énergie pour aller chercher le match face à Forest ?

Cela fait de Forest +0,25 une entrée sensée dans le match, à une probabilité implicite de 50,63 %. Avec la ligne de handicap asiatique, une victoire de Forest rembourse en totalité, tandis qu'un match nul rembourse à moitié.

Villa pourrait bien porter l'élan de sa soirée en Belgique, mais nous restons quelque peu sceptiques. Les statistiques nationales et l'écart de récupération rendent l'équipe visiteuse suffisamment compétitive pour que le handicap présente de l'intérêt.

Le manque de xG de Paderborn rend le pari BTTS Non évident

Borussia Dortmund a lui aussi gagné 3-2 mardi, battant Villarreal après avoir produit 2,83 xG à partir de 18 tirs, dont six cadrés. Le volet offensif de la prestation était encourageant. Le volet défensif l'était moins, Dortmund ayant encaissé deux buts sur les 1,46 xG générés par Villarreal.

C'est pourquoi le temps de récupération court n'est ici qu'une réserve, pas le cœur du pari. Dortmund a géré la charge de travail dans une certaine mesure en milieu de semaine. Cependant, l'argument le plus solide pour ce marché vient des limites offensives de Paderborn plutôt que du calendrier des hôtes.

Paderborn est 12e après deux matches de Bundesliga, sans victoire, avec un nul et une défaite, sans avoir marqué et en ayant encaissé un but. Il ne se passe pas grand-chose côté création d'occasions : 1,5 xG, 18 tirs et seulement 1,5 tir cadré par match.

Le dernier exemple en date n'était guère plus encourageant. Paderborn a perdu 1-0 à domicile face à Fribourg lors de sa dernière sortie, générant seulement 0,77 xG à partir de 14 tirs. Lors de son unique match de championnat à l'extérieur, l'équipe n'a pas marqué et n'a pas cadré le moindre tir.

À l'inverse, le début de saison national de Dortmund laisse présager une nouvelle campagne de Bundesliga fructueuse. L'équipe est troisième avec deux victoires en deux matches, cinq buts marqués et seulement deux encaissés. Son seul match à domicile en championnat s'est soldé par un 2-0.

Cela offre une base utile pour miser sur BTTS - Non ce week-end, même avec un si petit échantillon de matches de championnat.

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

+