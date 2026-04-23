Cotes de relégation en Premier League : sur qui parier alors que le duo londonien lutte pour son maintien

Alors que Nottingham Forest et Leeds se rapprochent du maintien, la lutte pour la survie pourrait se résumer à un duel direct entre les Spurs et West Ham.

Relégation Premier League Cote Tottenham 1.8 West Ham 2.37 Nottingham Forest 9.00

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Tottenham

Incapable de gagner le moindre match de Premier League en 2026, Tottenham est désormais le favori pour accompagner Burnley et Wolves à l'échelon inférieur. Le club a déjà limogé deux entraîneurs, Thomas Frank et Igor Tudor, ayant tous deux quitté leur poste. Leur bilan de six points en 15 matchs depuis le début de l'année est le plus faible du championnat.

Roberto De Zerbi a été appelé à la rescousse pour sauver leur saison. L'Italien est un coach respecté qui a déjà brillé en Angleterre avec Brighton. Cependant, il a besoin de résultats immédiats pour maintenir les Spurs à flot.

Le club du nord de Londres ne s'est créé qu'une seule grosse occasion lors de son premier match sous ses ordres, une défaite 1-0 contre Sunderland. Le match nul 2-2 face à Brighton lors de la dernière journée a montré des signes plus encourageants. Pourtant, ils ont encaissé des buts dans le temps additionnel de chaque mi-temps, prolongeant ainsi leur tragique série sans victoire.

La forme actuelle tout comme les données sous-jacentes suggèrent que les Spurs seront relégués. Leur total de 36,2 xPTS (points attendus) est inférieur à celui de West Ham et de Nottingham Forest.

Le déplacement de ce week-end à Molineux est un match capital pour tous ceux qui gravitent autour du club. Signe inquiétant pour les Spurs : Wolves a pris sept points lors de ses trois derniers matchs à domicile, réalisant des exploits face à Arsenal, Aston Villa et Liverpool.

Néanmoins, leur mini-réveil a été brutalement stoppé par des défaites 3-0 et 4-0 à l'extérieur depuis la trêve internationale. La relégation de Wolves est désormais mathématiquement confirmée, et ils pourraient peiner à retrouver l'intensité affichée en mars. Si les Spurs parviennent à retrouver le niveau produit face à Brighton, c'est un match qu'ils devraient gagner.

Une victoire dans les West Midlands ferait probablement grimper la cote de relégation de Tottenham. Cela suggère que les parieurs pourraient trouver plus de valeur en attendant la fin du week-end pour miser sur la descente de l'équipe de De Zerbi. Un calendrier de fin de saison difficile les laissera de toute façon dans une position périlleuse.

West Ham

Le scénario le plus probable est que Tottenham et West Ham se battent pour éviter la 18e place. Selon l'analyse des points par match (PPG), l'équipe de Nuno Espírito Santo a une fin de saison légèrement plus ardue.

Les futurs adversaires de West Ham affichent une moyenne de 1,49 point par match. Ce chiffre correspond aux moyennes à domicile des équipes qu'ils doivent visiter et aux moyennes à l'extérieur des équipes qu'ils recevront. Le chiffre correspondant pour les derniers adversaires de Tottenham est de 1,31.

Cependant, cet écart va se lisser après ce week-end, puisque les Spurs affrontent la lanterne rouge. West Ham aura un avantage lors de la dernière journée avec la réception de Leeds. Le club du Yorkshire sera presque certainement déjà maintenu à ce moment-là.

Les Hammers sont également dans une bien meilleure forme que leurs rivaux. Ils tournent à 1,36 point par match en 2026. L'équipe de Nuno n'a perdu qu'un seul de ses cinq derniers matchs de Premier League.

De plus, des améliorations défensives majeures ont été constatées récemment. Ils n'ont encaissé que trois buts lors de leurs cinq dernières sorties en championnat. Cela laisse penser que la cote actuelle de relégation de West Ham est trop basse.

Nottingham Forest

Avec 36 points, Nottingham Forest n'est pas encore mathématiquement sauvé. Toutefois, compte tenu de la difficulté du calendrier final des deux équipes situées juste en dessous, quatre points supplémentaires devraient suffire.

Une victoire cruciale 4-1 contre Burnley dimanche a porté leur série d'invincibilité à sept matchs toutes compétitions confondues. Un déplacement chez un Sunderland en perte de vitesse à domicile semble à leur portée ce vendredi.

Si Forest ne parvient pas à s'imposer sur le Wearside, les choses pourraient se compliquer pour l'équipe de Vitor Pereira. Ils devront alors jongler entre la lutte pour le maintien en Premier League et leur quête de gloire en Europa League. Une demi-finale 100 % anglaise contre Aston Villa débute la semaine prochaine.

Les quatre derniers matchs de Premier League de Forest ne sont pas simples. Ils se déplacent à Chelsea, qui aura un nouvel entraîneur en place, entre les deux manches contre Villa. Un voyage à Old Trafford se profile également.

Leurs deux derniers matchs à domicile les opposeront à Newcastle et Bournemouth. Les Cherries pourraient encore jouer des places européennes lors de la dernière journée ; ils restent d'ailleurs sur une série de 14 matchs sans défaite.

Forest devrait s'en sortir dans cette position, mais le danger rôde toujours. Compte tenu de la distraction que représente l'Europa League, une mise sur leur relégation avec une grosse cote pourrait représenter une certaine valeur.

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