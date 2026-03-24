Le nouveau format des barrages européens : quelle stratégie de paris adopter ?

Il reste 16 sélections européennes en course pour décrocher leur ticket pour la phase finale. Pour réussir, elles devront franchir deux obstacles successifs lors de confrontations sèches sur un seul match.

Marchés barrages Coupe du monde Cote Pologne vs Albanie - Moins de 1,5 but 2,65 Tchéquie vs Rép. d'Irlande - Moins de 1,5 but 3,20 L'Italie bat l'Irlande du Nord aux tirs au but 18,0

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Un format de match unique qui décuple l'enjeu

C'est seulement la deuxième fois que les qualifications européennes pour le Mondial adoptent ce format. Il y a quatre ans, le Pays de Galles, la Pologne et le Portugal avaient validé leur billet pour Qatar 2022 via ces barrages. Cette année, quatre voies distinctes permettront de déterminer les quatre derniers représentants européens pour le tournoi élargi de 2026.

Le recul statistique sur ce format est encore limité par rapport aux anciens barrages en matchs aller-retour. Toutefois, tout porte à croire que ces rencontres à haute tension seront particulièrement fermées. Lors des barrages pour le Mondial 2022, la moyenne n'était que de 2,13 buts par match, et chacune des trois finales s'était terminée avec deux buts ou moins.

Le même constat s'applique aux barrages de l'Euro : deux des trois finales précédant l'Euro 2024 se sont jouées aux tirs au but après 120 minutes sans le moindre but. La prudence devrait donc être le maître-mot ces prochains jours. Joueurs et entraîneurs feront tout pour éviter l'erreur fatale. Pour des favoris comme l'Italie, la Turquie ou le Danemark, il n'y aura pas de session de rattrapage.

L'avantage du terrain jouera un rôle prépondérant. Le Pays de Galles, la Slovaquie et la Tchéquie sont les seules nations assurées de recevoir en demi-finale, et en finale s'ils se qualifient. L'Ukraine pourrait techniquement bénéficier de cet avantage deux fois dans la Voie B, bien que ses matchs soient délocalisés à Valence. Pour les outsiders contraints de se déplacer, l'objectif sera clair : verrouiller le match et viser la prolongation ou les tirs au but.

Quelles affiches se joueront sur des détails ?

Le peuple italien et la Squadra Azzurra seront sous une pression immense jeudi soir pour la réception de l'Irlande du Nord. Éliminée par la Suède il y a huit ans (1-0 au cumulé) puis surprise à domicile par la Macédoine du Nord en 2022 (1-0), l'Italie avance avec ses vieux démons.

Ces précédents donnent de l'espoir à l'Irlande du Nord, une équipe solide qui n'a encaissé que six buts en six matchs de poule. Miser sur une prestation italienne poussive et crispée semble être une option pertinente. Toutefois, avec Gianluigi Donnarumma dans les cages — le portier de Man City a stoppé trois des neuf penalties subis lors de séances de tirs au but avec la Nazionale – les Italiens gardent un avantage psychologique si le match s'éternise.

L'Albanie, elle aussi dans la peau de l'outsider, ne prendra aucun risque lors de son déplacement en Pologne. Hors confrontations face à l'Angleterre, les Albanais n'ont encaissé qu'un seul but lors de la phase précédente. Leur double confrontation face à la Serbie (0-0 et 1-0) confirme leur profil ultra-défensif. Parier sur un match à moins de 1,5 but en 90 minutes présente ici une belle "value". Certes, la Pologne compte sur Robert Lewandowski, mais le buteur du Barça est moins souverain : il est resté muet lors de sept de ses neuf dernières apparitions en club.

Enfin, le "Under 1,5 but" est également séduisant pour le duel entre la Tchéquie et la République d'Irlande. Les Irlandais n'ont encaissé qu'un but en 180 minutes face au Portugal cet automne. Bien que favoris, les Tchèques ont montré des signes de faiblesse récemment, s'inclinant face aux Îles Féroé en octobre et concédant un nul vierge à domicile contre la Croatie. Face à une équipe de Heimir Hallgrímsson en forme, la République tchèque doit s'attendre à un véritable combat tactique.

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