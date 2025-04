Notre top des cotes des vainqueurs de la Ligue des champions : qui soutenir avant les demi-finales ?

Le Barça et l'Inter ont déjà soulevé le trophée, Arsenal et le PSG sont à la recherche de leur premier. Notre expert ne voit pas de nouveau nom.

Arsenal ? Barcelone ? Inter Milan ? L'Internazionale ? Ces quatre équipes ont toutes les qualités requises pour soulever le trophée de la Ligue des champions. Les cotes le confirment.

Paris vainqueur Ligue des Champions Cotes Barcelone 3.00 Paris Saint-Germain 3.25 Arsenal 3.50 Inter Milan 5.50

L'expérience de la Ligue des champions

L'expérience ne fait pas tout, mais le FC Barcelone sait ce qu'il faut faire pour remporter cette compétition, car il l'a fait à maintes reprises. Le club a remporté la Ligue des champions à cinq reprises et Hansi Flick est allé jusqu'au bout. L'équipe catalane est bien équipée pour aborder les demi-finales.

L'équipe blaugrana est certes jeune, mais elle compte un certain nombre d'anciens vainqueurs de la CL. Qu'ils jouent ou non, ces joueurs ont une grande expérience à transmettre, et la pression de jouer pour Barcelone n'est pas étrangère à cette situation. Ils ont montré, surtout depuis le début de l'année, à quel point ils peuvent être dangereux.

Et puis, bien sûr, il y a le facteur Flick : c'est un gagnant en série. L'Allemand a gagné des championnats et des coupes en tant que joueur, et il a fait de même en tant qu'entraîneur. En tant que joueur du Bayern Munich, il a manqué de peu une médaille de la Ligue des champions, mais il s'est rattrapé en tant qu'entraîneur en 2020.

En attaque, Barcelone dispose d'un joueur qui a tout vu. La récente blessure de Robert Lewandowski l'a fait douter pour le match aller contre l'Inter, mais il devrait être de retour pour le match retour. C'est un coup dur, bien sûr, mais son retour pour le match décisif serait énorme.

Ferran Torres est l'homme susceptible de prendre sa place, et avec 17 buts cette saison, il n'est pas mal non plus. Les Nerazzurri auront du pain sur la planche.

Pourquoi choisir le Barça comme vainqueur ?

Même si vous mettez de côté la riche histoire de Barcelone et la richesse de l'expérience de son équipe, sa forme récente en dit long. Peu d'équipes dans les grands championnats européens peuvent même rivaliser avec ce que l'équipe de Flick a fait en 2025. Leur seule défaite est survenue lors d'un match retour qui n'était qu'une formalité.

À domicile, où se déroulera le premier choc avec l'Inter, les hommes de Flick ont remporté 10 de leurs 13 derniers matches, pour trois nuls. Au cours de cette période, ils ont marqué 43 fois, soit une moyenne de 3,3 buts par match, et ont pris le contrôle de la Liga.

La bonne forme de Raphinha s'est poursuivie, Lamine Yamal reste un talent effroyablement impressionnant et le club a réalisé quatre sans-faute au cours de ses huit dernières années. On pourrait dire qu'ils ont eu un parcours favorable en CL, ce qui n'est pas faux. Cependant, ils ont battu le Bayern et le Borussia Dortmund à quatre reprises et l'Inter est probablement considéré comme le club le plus « facile » à battre parmi les quatre finalistes.

On peut dire sans risque de se tromper que le trophée est à la portée de tout le monde à l'approche des demi-finales - les quatre équipes regarderont qui reste et mettront toutes les chances de leur côté. Arsenal sera en pleine confiance après ses remarquables résultats au Real Madrid, et l'Inter a éliminé une puissance comme le Bayern. Quant au PSG, il est plus menaçant aujourd'hui qu'à l'époque Messi/Neymar/Mbappé et fait plaisir à voir.

Cependant, il y a quelque chose de différent à propos de Barcelone cette année. Il ne serait pas du tout surprenant qu'il remporte la sixième Coupe d'Europe.