Notre top 4 des outsiders sur lesquels parier cette semaine !

Cannes vs Reims

Real Madrid vs Real Sociedad

Empoli vs Bologne

Arminia Bielefeld vs Bayer Leverkusen

Bielefeld a réussi un exploit en atteignant le dernier carré, et Cannes défie également les pronostics. D'autres surprises pourraient se produire.

C'est l'heure des demi-finales dans toute l'Europe, où les clubs s'affrontent pour remporter des coupes, et de nombreux outsiders restent actifs. L'un d'entre eux parviendra-t-il à se hisser parmi les deux finalistes ?

Paris Cotes L'Arminia Bielefeld bat le Bayer Leverkusen 11.20 Empoli bat Bologne 5.90 Le Real Sociedad élimine le Real Madrid 10 Cannes bat le Stade Reims 5.25

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Bielefeld, l'adversaire des tenants du titre en Coupe d'Allemagne

La Coupe d'Allemagne n'est pas étrangère aux histoires d'outsiders. La saison dernière, le FC Kaiserslautern, qui évolue en Bundesliga 2, s'est hissé jusqu'en finale avant d'être battu de justesse par le Bayer Leverkusen (1-0) à l'Olympiastadion.

L'Arminia Bielefeld est la dernière équipe en date à défier l'élite allemande, et elle fait de l'excellent travail. L'équipe de troisième division a éliminé trois clubs de Bundesliga sur la route des demi-finales, mais elle doit maintenant faire face à son plus grand défi. Le VfB Stuttgart ou le RB Leipzig attendent le vainqueur de Bielefeld.

L'équipe de Michel Kniat a remporté sept de ses neuf dernières rencontres, dont une remarquable contre le Werder Brême. Cependant, Leverkusen est le champion en titre et les hommes de Xabi Alonso ont retrouvé leur forme, inscrivant sept buts lors de leurs deux dernières rencontres. Cela pourrait bien être la fin de ce qui a été une route magique pour l'équipe de Bundesliga 3.

La Coupe d'Italie défie les ténors de la Serie A

La Juventus, l'Inter Milan, Naples ou la Lazio ont remporté les 16 dernières éditions de la Coupe d'Italie. Il faut remonter à 2002 pour trouver la dernière fois qu'une des équipes historiques de l'Italie n'a pas remporté le trophée. Cette année-là, Parme a remporté la compétition, bien qu'il ait terminé 10e de la Serie A.

Cela pourrait changer cette année, avec Empoli, menacé de relégation, en demi-finale et un seul des géants susmentionnés, l'Inter, encore en lice. Les résultats récents des Azzurri Empolesi sont horribles, avec aucune victoire en 90 minutes jusqu'à présent. Cependant, ils ont surpris le football italien en février en éliminant la Juventus aux tirs au but, et Bologne se méfiera.

En aller-retour, les Rossoblù de Vincenzo Italiano devraient affirmer leur domination, mais Empoli sera en confiance au stade Carlo Castellani. Ils n'ont marqué que deux buts à domicile en 2025, mais leur victoire surprise sur la Juventus leur donnera des raisons d'y croire.

Trop de matches pour Madrid ?

Pratiquement tout le monde est considéré comme un outsider face au Real Madrid, mais la Real Sociedad a égalé les Merengues en termes de trophées de la Copa del Rey au cours de la dernière décennie. L'équipe de Carlo Ancelotti mène 1-0 à l'aller et bénéficie de l'avantage du terrain au retour, mais la Real Sociedad est loin d'être finie.

On pourrait s'attendre à ce que les Madrilènes fassent le travail au Santiago Bernabeu, d'autant plus que le titre de Liga est entre les mains du FC Barcelone. Cependant, de tous les outsiders encore présents dans les coupes nationale, c'est la Real Sociedad qui semble la plus à même de créer la surprise.

L'équipe d'Ancelotti a perdu deux matches de plus de 90 minutes en mars, ce qui montre qu'elle peut être vulnérable. Alors que la seule victoire de la Real Sociedad ces derniers temps a été obtenue contre le modeste Real Valladolid, un retournement de situation est tout à fait possible.

Une surprise de quatrième ordre en Coupe de France ?

Il y a en fait deux histoires d'outsiders en Coupe de France cette saison, et les deux pourraient techniquement atteindre la finale. Tout d'abord, Dunkerque, en Ligue 2 mais qui sera opposé au PSG dans le dernier carré, tandis que Cannes, 3e du classement en Nationale 2, affronte le Stade de Reims.

Les Parisiens devraient facilement venir à bout des Maritimes dans leur quête d'un 16e titre, mais les Dragons pourraient poser quelques problèmes à Reims. Ils ont l'avantage du terrain et n'ont perdu que deux de leurs 21 derniers matches, toutes compétitions confondues. En Julien Domingues, ils disposent d'un attaquant qui a marqué 21 buts, tandis que Chafik Abbas s'est révélé être un véritable casse-tête.

Reims a remporté une victoire impressionnante sur Marseille le week-end dernier, ce qui a permis au PSG de prendre encore plus le large en Ligue 1, mais il s'agissait de sa première victoire en 90 minutes depuis décembre. Dans ce contexte, les Rémois se méfieront certainement du petit gars.