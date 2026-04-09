Pronostic Nice vs Roma 24/09/2025 : les Giallorossi devraient l'emporter

Fraîchement victorieux du premier derby romain de la saison de Serie A, l'AS Roma est en bonne position pour remporter son premier match de la Ligue Europa 2025/26 à Nice.

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Pronostic Nice vs Roma : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Nice vs Roma

Roma pour gagner à une cote de 2,15 avec Winamax

Moins de 2,5 buts à une cote de 1,70 avec Winamax

Les deux équipes marquent (Non) à une cote de 1,94 avec Winamax

Les Giallorossi devraient s'imposer 1-0 sur la Côte d'Azur.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

L'OGC Nice et l'AS Roma se préparent pour leur premier match de phase de groupes de la campagne 2025/26 de la Ligue Europa, avec les hommes de Franck Haise accueillant Roma à l'Allianz Riviera.

Les Aiglons ont connu un début de saison très irrégulier en Ligue 1, avec deux victoires et trois défaites lors de leurs cinq premiers matchs de championnat. Ils ont encaissé neuf buts en cinq matchs, ce qui est un pire bilan défensif que le troisième en bas, Nantes.

Avant de recevoir Roma, Nice a subi une lourde défaite 4-1 à Brest. Nice a dominé la possession et a obtenu deux fois plus de tentatives de but, mais cela ne les a pas empêchés de subir une lourde défaite. Haise manque actuellement de profondeur au milieu de terrain en raison de plusieurs blessures de longue durée, donc des changements radicaux après cette défaite semblent peu probables.

Les Giallorossi abordent ce match dans un état d'esprit très différent. Ils ont remporté le premier derby romain de la saison 2025/26 de Serie A, battant la Lazio 1-0, leurs rivaux acharnés terminant également le match à neuf. Gian Piero Gasperini apporte son expérience de la Ligue Europa, ayant mené son ancien club, l'Atalanta, au titre en 2023/24.

L'attaquant argentin, Paulo Dybala, est la principale préoccupation de Roma en termes de forme physique. Le vétéran a manqué le match contre la Lazio après une blessure lors de la défaite contre Torino. La récente recrue en prêt, Leon Bailey, est également indisponible en raison d'une blessure subie lors de sa première séance d'entraînement après son transfert temporaire d'Aston Villa.

Les effectifs probables pour Nice vs Roma

Composition attendue de Nice : Diouf ; Boudaoui, Oppong, Bah, Bard, Clauss, Gouveia, Vanhoutte, Diop, Boga, Moffi

Composition attendue de Roma : Svilar ; Rensch, Çelik, Ndicka, Mancini, Cristante, Koné, Soulé, Angelino, Pellegrini, Ferguson

Une victoire à l'extérieur est envisageable

Il est clair que Nice rencontre des difficultés en ce moment. Leur crise de blessures au milieu de terrain ne leur rend pas service, mais le football n'attend personne, et Roma se rendra sur la Côte d'Azur déterminée à s'imposer.

Le bilan défensif douteux de Nice, couplé à leur manque de profondeur dans des zones clés, les rend probablement vulnérables face à une équipe de Roma galvanisée par sa victoire sur ses rivaux historiques.

Soutenir Roma pour accomplir la tâche avec une probabilité de 44,44 % vaut à peine le coup. Aucune des deux équipes n'a encore fait match nul dans leurs saisons nationales respectives, donc nous anticipons un match à quitte ou double.

Pronostic 1 Nice vs Roma : Roma pour gagner à une cote de 2,15 avec Winamax

Un match à faible score est attendu

Bien que Nice ait encaissé neuf buts en cinq matchs – y compris quatre lors de leur dernier match – Roma n'a concédé qu'un seul but en quatre rencontres. Les Giallorossi ont également marqué seulement trois buts en quatre matchs, ce qui signifie que leurs matchs ont comporté en moyenne un seul but par match.

Cependant, il existe toujours une probabilité de 52,63 % que le match de mercredi soir comporte deux buts ou moins.

Avec Nice en difficulté pour trouver de la puissance de feu et du dynamisme au milieu de terrain, il est difficile d'imaginer Nice jouer de manière offensive et marquer librement.

Pronostic 2 Nice vs Roma : Moins de 2,5 buts à une cote de 1,70 avec Winamax

Pari de valeur basé sur le bilan défensif de Roma

Étant donné que Roma a gardé sa cage inviolée dans 75 % de ses matchs de Serie A jusqu'à présent cette saison, parier sur une seule équipe qui marque dans ce match est le choix de valeur de notre trio de pronostics Nice vs Roma.

Les marchés de paris donnent une probabilité de 47,62 % qu'une des deux équipes garde une feuille blanche. Nous sommes heureux de prendre ce pari, en espérant que les visiteurs seront ceux qui garderont la cage inviolée face à l'équipe de Franck Haise.

Prendre ce pari nous couvre également si Roma ne se présente pas et est complètement dominée par Nice. Dans ce cas, les hôtes pourraient encore gagner avec une feuille blanche de leur côté.