Pronostic Nice vs Marseille, la course au titre Olympienne

Une affiche intéressante pour la treizième journée de Ligue 1 ce vendredi 21 novembre. Le pronostic Nice vs Marseille de notre expert et son analyse.

+

Les meilleurs paris pour Nice Marseille

Pour cette rencontre du sud de la France, notre expert vous propose 3 cotes intéressante ainsi que son pronostic Nice Marseille :

Victoire de Marseille ⭐ à la cote de 1,80 sur Unibet, soit une probabilité de 55,3 % de voir les marseillais remporter la rencontre.

Moins de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,95 sur Unibet, soit une probabilité de 51,3 % de voir moins de 3 buts pour cette rencontre de Ligue 1.

Mason Greenwood ou Igor Paixao buteur ⭐ à la cote de 1,62 surUnibet, soit une probabilité de 61,7 % de voir l’un des deux attaquants marseillais marquer ce vendredi soir.

Notre pronostic Nice vs Marseille voit une victoire de Marseille 1 but à 0.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les deux clubs du sud de la France ne connaissent pas la même saison, que ce soit en championnat ou lors des compétitions européennes qu’ils disputent. Sur cette dernière, Nice est un très mauvais élève en Ligue Europa où ils ont connu quatre défaites en quatre matchs disputés. En championnat, ils s’accrochent avec 17 points marqués et pour l’instant des résultats moyens.

Pour Marseille, la saison se joue sur tous les fronts avec une seconde place en Ligue 1 à seulement 2 unités du Paris Saint-Germain. Ils restent sur deux victoires et voudront continuer leur série pour rester dans le haut du classement. En Ligue des Champions, c’est un peu plus difficile avec seulement une victoire en quatre matchs disputés. Après la trêve internationale, les deux équipes auront envie de repartir sur une bonne série.

Les effectifs probables pour Nice Marseille

Composition attendue de Nice : Diouf - Mendy, Bah, Peprah - Clauss, Boudaoui, Vanhoutte, Bard - Diop - Boga, Moffi

Composition attendue de Marseille : De Lange - Weah, Pavard, Egan-Riley, Emerson - Höjbjerg, Vermeeren - Greenwood, Gomes, Paixão - Aubameyang

Marseille vers la victoire à l’expérience

Même si sur le papier les Marseillais semblent favoris, cette rencontre s’annonce difficile. Les Niçois sont difficiles à manier lorsqu’ils jouent à domicile avec 13 points pris sur 18 possibles et des victoires de prestige contre Lille et Lyon lors de leurs derniers matchs à l’Allianz Riviera.

Surtout, ils ont encaissé seulement 5 buts et montrent une solidité certaine lors de leurs rencontres. Ils ont encore du mal à trouver des automatismes offensifs pour mettre à mal leurs adversaires.

Les Marseillais excellent à domicile et sont corrects à l’extérieur avec trois victoires et trois défaites sur six matchs en déplacement. Leur attaque de feu à encore du mal à jouer à l’extérieur comme le montre les 7 buts inscrits, ce qui pourrait nous faire penser à un match compliqué.

Cependant, les armes offensives de l’OM n’ont pas été impactées par la pause internationale et auront tous leurs moyens pour remporter la rencontre à l’expérience.

Pronostic 1 Nice vs Marseille : Victoire de Marseille - cote de 1,80 sur Unibet

Une rencontre assez fermée à l’Allianz Riviera

Les statistiques des deux équipes nous annoncent un match très tactique avec peu de buts. Les Niçois sont très efficaces défensivement avec seulement 5 buts encaissés à domicile et les joueurs de Roberto de Zerbi en ont encaissé tout autant en déplacement. Surtout, ils ont marqué à seulement 7 reprises loin de Marseille et cela ne nous promet pas une rencontre spectaculaire comme les soirées du stade Vélodrome.

Les joueurs de Franck Haise ont aussi des difficultés à concrétiser dans la surface adverse avec 17 buts inscrits cette année et 10 à la maison en 6 matchs. Une moyenne assez faible pour la Ligue 1 qui n’annonce pas une grande prise de risque face à un adversaire du niveau de l’Olympique de Marseille.

Pronostic 2 Nice vs Marseille : Moins de 2,5 buts - cote de 1,95 sur Unibet

Les attaquants Olympiens pour faire gagner leur club

Après cette pause de deux semaines, les joueurs offensifs marseillais sont restés au repos et ont pu se remettre en jambes pour les futurs matchs de Ligue 1 et de Ligue des Champions. Que ce soit Paixao ou Greenwood, ils n’ont pas été appelés par leurs sélections et ont pu connaître un moment de repos pour se régénérer.

Ils arrivent donc en pleine forme avec l’assurance d’une place de titulaire pour cette rencontre.

L’attaquant anglais a porté l’Olympique de Marseille la saison dernière et est déjà reparti sur des bases élevées avec un quadruplé inscrit contre Le Havre et un dernier but contre Brest juste avant la trêve. Le Brésilien s'est surtout illustré en Ligue des Champions et n’a marqué qu’un seul but en Ligue 1. Il cherche encore ses marques et devrait faire du bien après quelques mois passés à Marseille.