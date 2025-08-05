Pronostic Nice vs Benfica: Les Aiglons s'accrochent à leur rêve de C1

Notre expert en pronos foot dévoile ses meilleurs paris pour Nice-Benfica, match aller du 3e tour de C1, ce mercredi 6 août à 21h.

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Les meilleurs paris pour Nice - Benfica

Nice ou nul ⭐à la cote de 1,52 soit une probabilité de 66% de voir Nice tenir un résultat encourageant avant le match retour.

But pour les deux équipes ⭐ à la cote de 1,51 sur Unibet, soit une probabilité de 65% de voir les deux équipes marquer.

Match nul ⭐ à la cote de 3,32 sur Unibet, soit une probabilité de 30% de voir ce match se conclure sur un nul qui n'arrange personne.

Nous prédisons le match nul 1-1 entre Nice et Benfica.

Notre analyse: l’état de forme des deux équipes

Nice reçoit Benfica ce mercredi 6 août 2025 à l’Allianz Riviera, pour le match aller des barrages du 3ᵉ tour qualificatif de la Ligue des Champions. Les Aiglons, sous la houlette de Franck Haise, souhaitent prolonger la dynamique de leur dernière saison solide en Ligue 1, où ils ont arraché une qualification européenne en terminant 4ème.

Ils veulent également se racheter d’un parcours décevant la saison passée en Ligue Europa où ils avaient terminé 35ème sur 36 de la phase de groupe. Mais disputer la plus prestigieuse des compétitions passera d’abord par un résultat positif à domicile ce mercredi avant de se déplacer la semaine prochaine à Lisbonne.

Avec une préparation lancée il y a maintenant presque un mois, les niçois sont rapidement parvenus à trouver du rythme, de la fluidité et surtout de la confiance à l’aube de cette rencontre déjà décisive pour cette nouvelle saison.

Face à eux se dresse le Benfica Lisbonne, l’un des pires tirage possible pour Nice puisque c’est un club habitué aux grands rendez-vous européens et qui a disputé cet été la Coupe du Monde des Clubs. Un adversaire assurément dangereux de par son histoire avec cette compétition mais qui a tout de même connu une longue saison et qui manquera peut-être de jus face à des niçois bien préparés pour ce premier rendez-vous de la saison.

Ce match aller à domicile lance la saison des coéquipiers de Jonathan Clauss qui auront à cœur de s’imposer avant de se déplacer au stade de la Luz.

Les effectifs probables pour Nice – Benfica

Composition attendue de Nice: Diouf, Mendy, Bah, Dante, Clauss, Boudaoui, Sanson, Bard, Bouanani, Moffi, Boga

Composition attendue de Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Barreiro, Rios, Barrenechea, Aursnes, Pavlidis, Aktukoglu.

Nice reste en vie avant le match retour

Loin d'être favoris à l’aube de ce match aller à l’Allianz Riviera, les niçois doivent néanmoins obtenir un résultat positif s’ils veulent croire à une qualification en Ligue des Champions. En effet, le statut européen de Benfica peut avoir de quoi refroidir les espoirs des joueurs de Franck Haise. Mais le club portugais reste en phase de reconstruction après plusieurs départs importants cet été (Di Maria, Kokçu, Cabral, Carreras).

À l’inverse, Nice affiche une certaine stabilité sous Franck Haise qui dirigera l’équipe pour sa deuxième saison après une première plus que réussie grâce à l’obtention de cette place européenne tant espérée. Avec des recrues prometteuses comme Yehvann Diouf ou Juma Bah, et l’envie de marquer les esprits dès ce barrage, les niçois abordent ce match avec ambition et motivation.

Souvent solides à domicile malgré parfois des tribunes un peu trop vides, les Aiglons devraient cette fois pouvoir bénéficier d’un appui du public pour contenir les dangers offensifs de Benfica.

Le pari Nice ou nul couvre ici deux résultats sur trois et s’adresse aux parieurs qui misent sur un match disputé, où l’expérience de Benfica pourrait ne pas suffire face à une équipe niçoise déjà bien en jambes et motivée à domicile.

Pronostic 1 Nice vs Benfica: Nice ou nul - cote de 1,50 sur Unibet.

Un match plus ouvert qu’il n’y paraît

Ce match aller de barrage entre Nice et Benfica s’annonce plus ouvert qu’il n’y paraît. En effet, si les Portugais partent avec un léger avantage sur le papier de par leur expérience en compétitions européennes, les Niçois, bien préparés et portés par un public qu’ils espèrent au rendez-vous, ont des arguments à faire valoir ce mercredi.

Franck Haise a su insuffler une identité claire à son équipe, capable d’être dangereuse en transitions. Malgré le départ de leur gardien Bulka et de l’attaquant Laborde, l’apport de recrues offensives comme Isak Jansson combiné à la percussion de Boga et l’activité d’un milieu travailleur, laisse penser que Nice peut trouver le chemin des filets, même face à une défense expérimentée mais également touchée par plusieurs départs.

Car bien qu’en face Benfica reste une machine à marquer, les départs de cadres comme Di Maria ou Kokçu peuvent influencer le jeu offensif de l’équipe de Bruno Lage cette saison. Pavlidis, très en vue ces dernières semaines, sera l’atout numéro un des lisboètes dans la surface niçoise. Le style de jeu offensif des deux équipes et la pression liée à ce barrage peuvent créer un scénario avec des espaces de chaque côté.

Nice a marqué lors de cinq de ses six matchs amicaux disputés cet été et Benfica a toujours marqué dans un match depuis le mois de mars.

Pronostic 2 Nice vs Benfica: Les deux équipes marquent - cote de 1,54 sur Unibet.

Du suspens pour le match retour

Compte tenu de l’enjeu et du format de ce barrage en matchs aller-retour, ce premier acte pourrait bien accoucher d’un score serré. Nice, bien en place tactiquement, voudra éviter de se découvrir à domicile pour garder toutes ses chances au match retour face à une équipe de Benfica toujours redoutable. De son côté, le club lisboète pourrait adopter une approche plus mesurée à l’aller, avec l’objectif de gérer le résultat de ce premier déplacement tout en se laissant la possibilité de faire la différence à domicile.

Dans ce contexte, un match nul apparaît comme une issue logique et réaliste dans un match qui s’annonce tendu et accroché. Ni l’un ni l’autre ne voudra trop en faire, et le risque de calcul sera bien présent. Tout pourrait bien se jouer au match retour au Stade de la Luz, où Benfica partira logiquement favori. Le match nul en sec offre une belle cote à tenter avec un bon équilibre entre risque et rendement.