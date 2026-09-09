La cote proposée sur la victoire du PSG (1,05) laisse en tout cas peu de doute. C’est là qu’intervient le fameux Boost x10 de Winamax, qui fait grimper cette cote à… 10,50 ! Voilà qui peut changer bien des choses.

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Analyse du match 🏟️🔥

Plusieurs classes d’écart entre les deux équipes : comme lors de ces deux dernières saisons, le PSG s’est montré laborieux et encore court physiquement sur ses premiers matchs de L1, tout en montant en puissance dans le jeu (21 tirs à 4 contre Monaco vendredi, 17 à 7 à Rennes). Quant au Slovan, il est dans le dur, à la fois au score ET dans le contenu. Deux défaites de rang, dont la dernière samedi, avec une seule petite frappe tentée (0-2).

: comme lors de ces deux dernières saisons, le PSG s’est montré laborieux et encore court physiquement sur ses premiers matchs de L1, tout en montant en puissance dans le jeu (21 tirs à 4 contre Monaco vendredi, 17 à 7 à Rennes). Quant au Slovan, il est dans le dur, à la fois au score ET dans le contenu. Deux défaites de rang, dont la dernière samedi, avec une seule petite frappe tentée (0-2). Au Slovan, une faiblesse récurrente dans le couloir droit : sur les cinq derniers matchs, c’est par ce côté que sont passées plusieurs situations franches adverses. La percée qui amène un but de Michalovce, la passe décisive et le poteau concédés samedi face à Dunajská Streda, etc. Or c’est une zone où Paris a régulièrement montré des fulgurances avec les montées de Nuno Mendes et les « cut inside » de Kvaratskhelia (face à l’Atalanta, Chelsea et au Bayern la saison passée).

: sur les cinq derniers matchs, c’est par ce côté que sont passées plusieurs situations franches adverses. La percée qui amène un but de Michalovce, la passe décisive et le poteau concédés samedi face à Dunajská Streda, etc. Or c’est une zone où Paris a régulièrement montré des fulgurances avec les montées de Nuno Mendes et les « cut inside » de Kvaratskhelia (face à l’Atalanta, Chelsea et au Bayern la saison passée). Un plan « bloc bas » de Yaya Touré peut gêner le PSG (mais pas forcément ce pari) : les ballons longs et les contres ont décidément fait mal à Paris ces dernières semaines (2-2 à Rennes, 0-2 face à Monaco). Prudence donc. Rappelons toutefois qu’un but encaissé ne ferait pas forcément tomber un pari « Victoire du PSG » affiché à 1,05, puisque seule la victoire compte.

Comment en profiter et conditions de l’offre ? 📈

Cette offre spéciale de bienvenue est soumise à quelques règles simples :

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Effectuez un premier dépôt de 10 € minimum.

Placez votre premier pari simple sur l’affiche PSG - Slovan Bratislava en sélectionnant le marché « Résultat » puis « PSG »..

Misez jusqu’à 10 € pour maximiser l’offre. Votre cote initiale de 1,05 grimpe automatiquement à 10.50.

Pas familier des cotes boostées ? Rassurez-vous, voici comment ça fonctionne. À la cote normale, une mise de 10 € ne rapporterait que 0,50 € de gain. À la cote boostée x10, la même mise peut en rapporter 95 !

Ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est que la partie boostée du gain est versée en crédits de jeu « freebets », et non en cash :

Exemple de gains pour 10 € misés : si Paris l’emporte, vous touchez un gain total de 105,00 €, réparti en 10,50 € en cash (base 1,05) et 94,50 € en Freebets (paris gratuits) pour le boost.

Règles particulières : loffre s’applique uniquement sur le temps réglementaire (hors prolongations). Les paris combinés, MyMatch, Cashout ou paris annulés ne sont pas éligibles. La partie boostée en freebets est plafonnée sur la base d’une mise maximale de 10 €.

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