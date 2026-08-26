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Les Lyonnais peuvent y croire après le solide nul 1-1 ramené d’Istanbul. Au sifflet, Maurizio Mariani, un arbitre peu avare en cartons (4,81 cartons jaunes par match).

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De quoi vous permettre un faux pas (une prolongation ou une séance de tirs au but peuvent faire dérailler le pronostic le mieux construit !) sur ce match couperet, capital pour les deux équipes. Winamax rajoute par ailleurs 10 € de freebets dès le premier dépôt, à rejouer dans l’appli.

Comment activer votre bonus en 5 étapes

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Nos pistes de paris

Voici nos pistes de pronos pour ce match :

Paulo Fonseca a mis ses cadres au repos, contrairement à İsmail Kartal. L’OL a aligné un tout autre onze à Toulouse (victoire 0-2 tout de même). « Je ne suis pas fou : cette composition démontre simplement que je crois en l’ensemble de mon groupe », assurait-il. En face, Kartal a aligné son onze type contre Konyaspor et en a perdu deux sur blessure.

Fenerbahçe a perdu Aktürkoğlu (ailier gauche) et Asensio (ailier droit), blessés samedi (commotion pour le premier, cuisse pour le second). Les deux sont pourtant impliqués sur sept des neuf derniers buts de l’équipe. L’Espagnol frappait l’essentiel des ballons arrêtés, à l’image du corner joué court pour Greenwood contre Sturm Graz lors du tour préliminaire.

L’OL aura besoin d’un grand Corentin Tolisso. Celui-ci est à l’origine de quatre des sept derniers buts lyonnais. Frappe repoussée que Nuamah a suivie contre le Sparta, centres pour Maitland-Niles, puis pour la tête d’Openda à Istanbul (déviée par le dos de Škriniar), décalage pour le crochet de Fofana à Toulouse. Aucun autre Lyonnais n’est passeur deux fois sur la période.

La charnière Skriniar-Aké souffre sur les passes en profondeur. Konyaspor les a surpris trois fois dans le dos samedi : deux buts encaissés (Colley seul devant Ederson dès la 11e, Kramer dans le temps additionnel), plus une sortie très lointaine du gardien. C’est l’une des forces lyonnaises, et le registre favori de Loïs Openda.

🎯 Pari 📈 Cote 💡 Pourquoi ? 🦁 🇫🇷 Qualification de Lyon 1,45 Invaincu en six confrontations face au Fener (4 victoires, 2 nuls), l’OL affronte un adversaire privé de deux joueurs clés. Ce marché couvre aussi prolongation et tirs au but. ⚽⚡ Les deux équipes marquant (Oui) 1,70 Fenerbahçe a trouvé la faille lors de chacun de ses cinq matchs d’août. En face, l’arrière-garde turque a montré samedi ses limites dans la profondeur. 🔥 ⚽ Plus de 2,5 buts dans le match 1,72 Sept des neuf derniers buts turcs sont tombés avant la 50e minute, quatre des sept buts lyonnais après la 65e. De quoi répartir les buts sur toute la rencontre.

Le pronostic de l'expert

Nous pronostiquons une victoire de Lyon sur le score de 2-1. Les Gones devront surtout tenir le quart d’heure suivant la pause. Six des sept derniers concédés sont tombés entre la 47e et la 78e minute. À l’aller, Greenwood a exploité cette fenêtre en égalisant à la 47e, crochet sur Abner puis lucarne opposée.

Petit rappel de règlement avant de valider vos tickets : comme la règle du but à l’extérieur a disparu, un nouveau nul, 0-0 (comme un 1-1) enverrait tout le monde en prolongation puis aux tirs au but. Le 1X2 classique s’arrête au coup de sifflet de la 90e, quand le marché « Qualification » couvre l’intégralité du scénario.

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