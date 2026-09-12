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Rappelez-vous de leur match fou en mai dernier : l’ASM menait le match à sa main (4-1 à l’heure de jeu), avant de subir une improbable remontada en seconde période, et de laisser filer les trois points (5-4). Notre code promo Winamax est une couverture possible contre ce genre de scénario.

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Nos pistes de pronos Strasbourg vs Monaco

Voici nos pistes de pronos pour ce match :

Le Monaco de 2026 n’est pas sans rappeler l’Atlético de Madrid, où son nouveau coach Filipe Luís fut le latéral emblématique (333 matchs). Alors qu’on attendait un ASM fort en possession, c’est finalement une équipe jouant bloc bas, ballon rendu et contres tranchants qui ressort des statistiques. L’OM puis le PSG en ont fait les frais, malgré 64 % et 66 % de possession. Le Racing est prévenu, lui qui revendique la maîtrise du jeu (52 % contre Lens, 56 % à Troyes). Comme premier marché, nous retenons donc « Victoire de Monaco ».

Les duels ASM - Racing ont souvent été riches en buts, avec 18 rien que sur les trois dernières éditions. Un 3-2 à Louis-II en août 2025, un 3-1 en Coupe de France, puis le 5-4 de mai à la Meinau. C’est sur ces statistiques que nous fondons notre intérêt pour les deux marchés « Plus de 2,5 buts » (plus de 3 buts en tout) et « Les deux équipes marquent ».

Côté alsacien, on note une vraie force offensive avec trois matchs à trois buts ou plus cette saison (3, 4 et 8 respectivement). Une attaque portée par de jeunes promesses à l’image du virevoltant Gessime Yassine (ailier, 21 ans), auteur d’un doublé à Lens. Encore un argument en faveur d’un match animé et du marché « Les deux équipes marquent ».

🎯 Pari 📈 Cote 💡 Pourquoi ? 🔴⚪ Victoire de Monaco 2.10 🏆 Seul carton plein de Ligue 1, trois victoires en trois matchs. L’OM puis le PSG ont dominé le ballon mais perdu. ⚽ Plus de 2,5 buts 1.45 🔥 Dix-huit buts sur les trois dernières confrontations. Les trois matchs du Racing cette saison ont tous atteint ce seuil. 🤝 Les deux équipes marquent 1.40 ⚡ Validé lors des trois derniers duels.

Avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert : victoire de Monaco et les deux équipes marquent. Nous voyons le Racing prendre le jeu à son compte, peut-être multiplier leur action favorite, le renversement de jeu gauche-droite. À plusieurs reprises, vous aurez peut-être observé Nanasi centrer depuis la gauche : pour servir Yassine à Lens par exemple (frappe à l’entrée de la surface) ou Ortega à Troyes (reprise au second poteau, 85e).

Cela dit, en menant ses contres rapides, Monaco aussi mise sur les centres et renversements, à l’image de Nazinho sur corner pour Dier au Havre (15e), Idumbo pour la tête de Brunner à Zabrze (58e), Golovin pour le même Brunner contre l’OM (13e), Teze pour la tête décroisée de Nazinho au Parc (58e).

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