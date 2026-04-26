Pourquoi le code promo Winamax est imbattable pour ce match ?

Si vous cherchez à sécuriser vos premiers pas dans les paris sportifs, le code promo Winamax WNMX* est tout simplement la référence du marché. Contrairement à la majorité des opérateurs qui remboursent en « crédits de jeu », Winamax frappe fort avec un remboursement en ARGENT RÉEL (CASH).

Concrètement, si votre premier pronostic sur ce Rennes - Nantes ne passe pas, le bookmaker vous crédite jusqu'à 100 € directement retirables sur votre compte bancaire. C'est l'opportunité rêvée de tenter une cote audacieuse sans le moindre risque de perdre votre capital. En bonus, dès que vous effectuez votre premier dépôt, 10 € de freebets sont ajoutés à votre besace pour explorer d'autres marchés en toute sérénité.

Comment activer votre bonus en 5 étapes simples

Inscription : cliquez sur le bouton d'inscription de Winamax et remplissez vos informations personnelles. Code promo : saisissez impérativement le code promo WNMX* dans le champ dédié pour valider l'offre. Premier dépôt : déposez la somme de votre choix (par exemple 100 € pour optimiser le bonus). Vous recevrez instantanément vos 10 € de freebets. Placement du pari : misez jusqu'à 100 € sur le résultat du match Rennes - Nantes ou tout autre pari lié à cette rencontre. Remboursement : si vous gagnez, vous empochez les gains. Si vous perdez, Winamax vous recrédite votre mise en CASH sous 72h.

Pistes de paris pour Rennes - Nantes

Au Roazhon Park, l'ambiance promet d'être électrique. Les Rouge et Noir, portés par leur animation offensive léchée, devront se méfier de Canaris toujours prêts à faire bloc et à piquer en contre-attaque. Entre la créativité rennaise et la résilience nantaise, chaque duel au milieu de terrain sera une bataille pour l'honneur et les trois points.

Pari Cote Pourquoi ? 🏠Victoire de Rennes 1,38 Supérieurs techniquement et poussés par leur public, les Rennais sont favoris à domicile. 🛡️Moins de 2,5 buts 2,05 Les derbys sont souvent tendus et fermés, avec une grosse pression défensive. 🎯Buteur : Ludovic Blas 2,65 L'ancien Nantais aura à cœur de briller face à ses ex-coéquipiers dans un match de gala.

L’avis de la rédaction

Ce choc breton s'annonce tactique. Si Rennes a les armes pour l'emporter, Nantes sait se transcender dans l'adversité.

⭐Notre pronostic se porte sur une victoire courte de Rennes (1-0 ou 2-1). Avec le remboursement en CASH de Winamax, c'est le moment idéal pour miser sur le succès des Rouge et Noir avec une tranquillité d'esprit totale.

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