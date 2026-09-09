Pourquoi utiliser le code promo Winamax sur ce choc ?

Si le PSG part logiquement favori, les adversaires venus défendre en bloc bas lui ont souvent posé problème (Girona, l’Atlético et plus récemment Newcastle). Aussi notre code promo Winamax, réservé aux nouveaux inscrits, est une couverture qui n’est pas de trop.

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Sélection de paris pour PSG - Slovan Bratislava

Voici nos pistes de pronos pour ce match :

Face aux « petits » d’Europe, Paris a tendance à creuser le score : un 3-0 à Salzbourg et même 7-0 contre Brest, par exemple. Seules les défenses regroupées derrière un excellent gardien lui ont résisté ces deux dernières saisons (Oblak, Unai Simón, Pope). Le Slovan ne semble pas avoir ce profil (sa défense a pris au moins un but sur ses cinq derniers matchs), sans mettre en doute les qualités de son gardien Dominik Takáč. L’intérêt du marché « PSG gagne par au moins 3 buts d’écart » peut donc se confirmer.

Le Slovan marque tôt… et encaisse tôt (deux buts avant la pause dans quatre de ses cinq dernières sorties). On note que quand l’équipe marque, cela va vite : cinq de ses six derniers buts sont tombés entre la 8e et la 26e minute. Mais elle craque tout aussi vite, comme contre Michalovce (but encaissé dès la 6e) ou à Celje (penalty pris avant la pause). Si Paris presse haut d’entrée comme à son habitude, un pari « Plus de 1,5 but en première mi-temps » peut vite se débloquer.

Paris a tendance à marquer après l’heure de jeu. Cinq des sept derniers buts parisiens sont tombés après la 60e minute (dont trois après la 80e). Justement, en face, les secondes périodes du Slovan tournent mal en ce moment. Aucun but marqué depuis cinq matchs, plus deux encaissés rien que samedi après la 78e. Si ce scénario se répète mercredi, le « Score exact : 4-0 pour le PSG » peut également se confirmer.

🎯 Pari 📈 Cote 💡 Pourquoi ? ⚽ 🔵🔴 PSG gagne par au moins 3 buts d'écart 1.37 Aucune clean sheet, aucun but en seconde période pour le Slovan sur ses cinq derniers matchs. Paris a toujours dominé ce profil (7-0 contre Brest, 3-0 à Salzbourg). ⏱️⚡ Plus de 1.5 but en première mi-temps 1.49 Deux buts avant la pause dans quatre des cinq dernières sorties du Slovan, qui marque tôt (mais encaisse tôt aussi). 🏆🔥 Score exact : 4-0 pour le PSG 6.00 Cinq des sept derniers buts parisiens après l’heure de jeu. Le Slovan a concédé deux fois après la 78e sur ses matchs de championnat.

L’avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert : victoire du PSG avec au moins 3 buts d’écart. Poussifs en championnat (deux nuls et deux défaites), les doubles champions d’Europe en titre abordent peut-être l’adversaire idéal pour enfin lancer la machine. « On va démarrer notre compétition préférée », faisait remarquer João Neves, en zone mixte après Monaco (1-2).

Il est vrai que les quatre matchs sans victoire masquent un contenu tout de même consistant. Paris a notamment dominé Monaco de bout en bout (66 % de possession, 21 frappes contre 4, 6 corners contre 0). Il est seulement tombé sur un adversaire ultra-réaliste, qui a converti ses deux seules frappes cadrées (seulement 0,52 xG !).

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