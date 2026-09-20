Pourquoi le code promo WNMX*** tombe à pic pour cette affiche ?

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Un remboursement en CASH est différent d’un remboursement en « freebets » proposé par bon nombre d’opérateurs (ceux-ci restituent un premier pari perdant en crédits de jeu à rejouer sur le site).

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Comment activer votre bonus Winamax en cinq étapes

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Nos pistes de paris pour le Classique

Voici nos idées de pronos pour ce match :

À la question « qui va gagner ce Classique », il n’y a, sur le papier, pas vraiment photo. Un PSG qui monte en puissance (duo Dembélé - Torres impliqué dans 9 des 12 derniers buts), un PSG plus frais aussi (7 jours de repos, contre 3 pour des Marseillais rentrés d’Istanbul jeudi), un PSG au complet, et cætera. Les arguments ne manquent donc pas pour s’intéresser au marché « Victoire du PSG », donné à une cote logiquement ultra-basse.

Un succès parisien n’interdit pas un but marseillais, loin de là. Paris n’a gardé sa cage inviolée qu’une fois en cinq matchs, à Brest, et il a fallu un grand Safonov (2 sauvetages sur sa ligne). Son point faible reste la transition et le ballon long (5 des 7 buts encaissés), soit exactement la manière dont l’OM a inscrit son seul but des trois dernières sorties (Abdallah lancé en profondeur à Istanbul). De quoi garder un certain intérêt pour le marché « Les deux équipes marquent ».

Il nous est plus difficile d’imaginer un festival dès l’entame. Cette saison, les deux équipes « gardent » leurs buts pour la seconde période. Cinq des sept buts marseillais sont tombés après la pause, et le PSG marque encore plus tard en championnat (4 buts sur 6 après la 70e minute, dont deux dans le temps additionnel à Lille). Un Classique fermé avant la pause, débridé ensuite, c’est le scénario que recouvre le pari « Match nul à la mi-temps ».

🎯 Pari 📈 Cote 💡 Pourquoi ? ⚽ Les deux équipes marquent : Oui 1.48 Sept jours de repos contre trois, un duo Dembélé - Torres impliqué dans neuf des douze derniers buts parisiens. L’OM reste sur quatre défaites de rang. 🏆 Victoire du PSG 1.37 Dix buts encaissés par l’OM en cinq matchs, un seul clean sheet parisien sur la même période. ⏱️ Match nul à la mi-temps 2.65 Les deux équipes marquent tard, cinq des sept buts marseillais après la pause et quatre des six buts parisiens de L1 après la 70e.

L'avis de la rédaction

Le pronostic de l’expert, une victoire du PSG 2-1. Il y a bien sûr le problème de l’arrière-garde marseillaise recomposée à chaque match : Egan-Riley a eu trois partenaires différents dans l’axe en cinq matchs : Kondogbia contre Strasbourg et Monaco, Aguerd contre le Paris FC et à Rennes, Cornelius à Istanbul, avec une sortie jugée douteuse sur le premier but turc.

Mais c’est surtout la tendance à lâcher le marquage qui, statistiquement, peut hypothéquer les chances de l’OM d’accrocher le nul. Quatre des dix buts encaissés viennent d’un adversaire non pris. Exemples : Sinayoko curieusement libre sur la passe de Koleosho (23e seconde, Paris FC) ; Brunner seul sur le centre de Golovin (13e, Monaco) ; Murillo reprenant un corner de la tête au point de penalty (59e, Besiktas).

Pari prudent ou pari plus spécifique sur ce Classique, profitez en tout cas du code WNMX*** et de son filet de sécurité.

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