L'avantage ultime : un remboursement en ARGENT RÉEL

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5 étapes pour profiter de l'offre Winamax

Ouverture de compte : cliquez sur le bouton d'inscription sur le site Winamax et remplissez vos coordonnées.

: cliquez sur le bouton d'inscription sur le site Winamax et remplissez vos coordonnées. Activation du code : mentionnez bien le code promo WNMX* lors de votre enregistrement pour valider les avantages.

mentionnez bien le code promo WNMX* lors de votre enregistrement pour valider les avantages. Premier dépôt : déposez la somme que vous souhaitez parier (jusqu'à 100 € pour optimiser le bonus).

déposez la somme que vous souhaitez parier (jusqu'à 100 € pour optimiser le bonus). Placement du pari : misez sur le résultat de Nantes - OM (simple, combiné ou MyMatch).

: misez sur le résultat de Nantes - OM (simple, combiné ou MyMatch). Remboursement ou gain : si vous gagnez, vous empochez les bénéfices. Si vous perdez, Winamax vous reverse votre mise en cash sous 72h après la validation de votre compte.

Nos pistes de prono pour Nantes - OM

Entre la solidité défensive que les Canaris tentent de retrouver et le génie créatif des milieux olympiens, le duel s'annonce intense. Les enjeux sont clairs : Nantes joue sa place en Ligue 1 tandis que l'OM doit impérativement s'imposer pour rester dans la course aux places européennes.

Pari Cote Pourquoi ? 🏟️Victoire de l'OM 1,62 L'effectif marseillais dispose d'un effectif supérieur pour faire basculer le match. ✅Les deux équipes marquent 1,54 Nantes est redoutable en contre-attaque à domicile et Marseille concède souvent des occasions. 🎯Buteur : Mason Greenwood 2,10 L'attaquant est l'atout numéro 1 de l'attaque olympienne cette saison.

L'avis de la rédaction

Dans une ambiance souvent hostile pour les visiteurs, l'OM devra faire preuve de sang-froid. Historiquement, les confrontations à Nantes sont serrées, mais la dynamique actuelle favorise les Marseillais.

⭐Notre pronostic : victoire de l'OM 2-1. Avec le remboursement en CASH de Winamax, c'est le moment idéal pour tenter ce score exact ou une victoire simple avec une sécurité totale sur votre mise.

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