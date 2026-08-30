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Idées de paris pour AS Monaco - Olympique de Marseille

Voici nos pistes de pronos pour ce match :

Les deux clubs ont chacun réussi une rentrée solide le week-end dernier. Monaco s’est imposé en déplacement au Havre (0-1), tandis que l’OM a déroulé contre Strasbourg au Vélodrome (4-0). L’ASM aurait pu même marquer davantage sans plusieurs parades décisives du gardien havrais Lionel Mpasi.

Monaco reçoit Marseille juste après un barrage retour de Ligue Conférence. L’ASM a disputé jeudi soir à Louis-II son barrage retour contre le Górnik Zabrze. Contre un adversaire direct pour le podium, Filipe Luís n’aura pas le loisir de faire souffler ses cadres pour ce match (son quatrième en onze jours !), que l’OM a eu tout le temps de préparer.

L’OM marque régulièrement en fin de match. Quatre des buts marseillais sur leurs cinq dernières sorties sont tombés après la 76e minute, tous signés (ou provoqués) par un entrant. Vendredi encore, le jeune Keyliane Abdallah a marqué à la 89e avant de servir Hojbjerg à la 90e+6.

Sous Filipe Luís, Monaco joue beaucoup de passes dans le dos de la défense. Mika Biereth a ouvert le score à Zabrze sur une passe plein axe de Mathys Detourbet (9e), jeune ailier prêté par Manchester City. Il avait égalisé à Anfield sur le même appel dans le dos, après une récupération haute de Jordan Teze (56e). Or l’OM a concédé quatre buts sur ce registre cet été, dont trois du côté de Leonardo Balerdi.

🎯 Pari 📈 Cote 💡 Pourquoi ? 🤝 Match nul 3,75 Les deux équipes affichent un niveau très proche et risquent de se neutraliser dans un choc très tactique. ⚽ Les deux équipes marquent (Oui) 1,40 Monaco lance son attaquant dans le dos de la défense, l’OM a pris quatre buts ainsi cet été. Marseille marque sur récupération, Monaco a encaissé plusieurs contres et buts sur cafouillage en présaison. 🔥 Plus de 2,5 buts dans le match 1,45 Quatre buts marseillais après la 76e minute sur les cinq derniers matchs. Monaco a encaissé deux fois en fin de rencontre à Zabrze, après avoir mené de deux buts à chaque fois.

L’avis de la rédaction

Nous pronostiquons un match nul 2-2 (plus de 2,5 buts et les deux équipes marquent), raccord avec nos trois pistes de paris. Entre les deux onze, il existe, au moins sur le papier, un rapport de forces équilibré. Ce qui nous semble le plus décisif tient à la « symétrie » entre les schémas de jeu, chaque équipe ayant tendance à marquer précisément là où l’autre encaisse.

Dans ce contexte, profitez du code WNMX*. Tentez nos pistes de pronos, voire une cote plus audacieuse, avec un risque réduit, puisque votre mise vous sera restituée en argent réel en cas de faux pas. Récupérez également 10 € de freebets dès le premier dépôt.

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