Pourquoi profiter du code promo Winamax ?

L'avantage majeur de cette offre réside dans la nature même du bonus. Contrairement à la majorité des bookmakers qui remboursent en crédits de jeu (freebets), Winamax frappe fort avec un remboursement en ARGENT RÉEL (CASH).

Si votre premier pronostic est perdant, vous récupérez votre mise jusqu'à 100 € sur votre compte. Cet argent est immédiatement retirable vers votre compte bancaire, sans aucune condition de rejouer la somme. C'est, sans conteste, la protection la plus solide du marché pour tester une grosse cote sans aucun risque financier. De plus, un bonus supplémentaire de 10 € de freebets vous est octroyé dès votre premier dépôt grâce à notre code promo Winamax !

Comment activer votre bonus de 100 € (5 étapes simples)

Inscrivez-vous : rendez-vous sur le site ou l'application Winamax et remplissez le formulaire d'inscription. Utilisez le code : lors de la création de votre compte, insérez le code promo WNMX* dans le champ dédié. Validez votre compte : envoyez vos justificatifs (identité et RIB) pour pouvoir retirer vos futurs gains. Déposez et pariez : effectuez un premier dépôt et placez votre premier pari (jusqu'à 100 €) sur le match Monaco - Lille. Remboursement CASH : si votre pari est perdant, Winamax vous recrédite la somme intégralement en argent réel.

Pistes de paris pour Monaco - Lille

Monaco, emmené par un Folarin Balogun en pleine confiance et le métronome Denis Zakaria, doit impérativement s'imposer sur son Rocher pour confirmer son statut de cador. En face, les Dogues de Lille, portés par l'inoxydable Olivier Giroud et le talentueux Matias Fernandez-Pardo, se déplacent avec l'ambition de réaliser un coup tactique majeur.

L'ambiance s'annonce tendue : entre la finesse technique des Monégasques et la rigueur défensive imposée par Bruno Genesio, ce duel est le tournant de la saison.

Pari Cote Pourquoi ? 🏰Victoire de Monaco 2.15 Très solides à domicile, les Monégasques doivent gagner pour sécuriser le podium. 🛡️Moins de 2,5 buts 3.45 Une rencontre pauvre en buts est attendu avec l’application tactique des deux équipes. ⚡Buteur : Folarin Balogun 2,50 L'attaquant de l'ASM est l'homme en forme de cette fin de saison.

L'avis de la rédaction

Ce Monaco - Lille s'annonce comme une partie d'échecs. Si Lille est capable de frustrer les meilleures attaques, la force de frappe monégasque au Stade Louis-II finit souvent par faire sauter le verrou.

⭐Nous misons sur une victoire courte de l'AS Monaco (1-0 ou 2-1). C'est l'occasion parfaite d'utiliser votre bonus CASH : pariez 100€ sur la victoire de l'ASM ; si ça passe, vous encaissez un joli pactole, sinon, vous ne perdez pas un centime !"

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