Pourquoi profiter du code promo Winamax pour ce match ?

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Contrairement aux bonus classiques distribués en crédits de jeu non retirables, ici, c'est de l'argent réel. Si les Éléphants surprennent les Bleus et que votre pronostic tombe à l'eau, Winamax crédite votre compte de la somme misée, et vous pouvez la retirer directement vers votre compte bancaire. Pour couronner le tout, le bookmaker vous offre 10€ de Freebets supplémentaires dès que vous effectuez votre premier dépôt. C'est le moment idéal pour tenter un coup d'éclat sur cette rencontre.

Comment activer votre code promo WNMX*** en 5 étapes

Accédez au site : cliquez sur le lien d'inscription de Winamax et cliquez sur "S'inscrire". Remplissez le formulaire : renseignez vos informations personnelles et veillez à insérer le code promo dans le champ dédié. Effectuez votre premier dépôt : déposez la somme de votre choix (jusqu'à 100€ pour maximiser le bonus). Vous recevrez immédiatement vos 10€ de Freebets bonus. Placez votre pari : engagez votre premier pari simple ou combiné sur l'affiche France - Côte d'Ivoire. Encaissez ou soyez remboursé : si votre pari est gagnant, vous remportez vos gains. S'il est perdant, Winamax vous recrédite jusqu'à 100€ en argent réel, sans conditions de mise.

Nos pistes de pronos pour France - Côte d'Ivoire

Ce match est l’occasion parfaite pour le sélectionneur tricolore de tester de nouvelles options tactiques et de donner du temps de jeu aux jeunes talents en forme, tandis que les Ivoiriens, portés par leurs stars physiques et techniques, viendront à Paris avec l'ambition de s'offrir le scalp des vice-champions du monde. Entre la ferveur des supporters et le réservoir de talents sur le terrain, le spectacle s'annonce total.

Pari Cote Pourquoi ? 🇫🇷 Victoire de la France & Plus de 2,5 buts 1.66 Les matchs amicaux réussissent souvent aux Bleus à domicile, et l'animation offensive devrait offrir un festival de buts. ↔️ Les deux équipes marquent 1.86 La Côte d'Ivoire possède une attaque explosive capable de bousculer une charnière centrale française qui sera probablement remaniée. 3️⃣-1️⃣ Score exact : 3 - 1 9.0 Un pari audacieux mais réaliste pour exploiter pleinement la sécurité du remboursement en CASH de Winamax.

L'avis de la rédaction

Bien qu'il s'agisse d'une rencontre sans enjeu comptable, la France dispose d'un banc de touche ultra-profond qui voudra marquer des points auprès du sélectionneur. Les Ivoiriens vont proposer un défi physique intense et devraient trouver la faille, mais la supériorité technique globale des Bleus fera la différence en fin de match.

⭐Nous misons sur une victoire rythmée de l'Équipe de France (victoire 2-1 ou 3-1). C'est le scénario parfait pour utiliser vos 100€ offerts en CASH avec le code WNMX* sur une cote haute sans le moindre stress !

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