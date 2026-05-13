Pourquoi choisir Winamax pour parier sur cette rencontre ?

S'il y a bien un bookmaker qui sort du lot pour cette affiche, c'est Winamax. L'avantage du code promo Winamax WNMX* est tout simplement unique sur le marché français : il s'agit du seul bonus réellement sans risque. Si votre premier pari sur Brest - Strasbourg est perdant, l'opérateur vous rembourse jusqu'à 100 € en CASH.

Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Contrairement aux crédits de jeu (freebets), cet argent est immédiatement retirable vers votre compte bancaire. Vous tentez votre chance, et si le résultat ne suit pas, vous récupérez votre mise en argent réel. En bonus, l'utilisation du code WNMX* vous octroie 10 € de Freebets supplémentaires dès votre premier dépôt, de quoi doubler le plaisir sans piocher dans votre capital.

Les 5 étapes pour activer votre bonus Winamax

Création du compte : inscrivez-vous sur le site ou l'application officielle Winamax. Saisie du code : lors de votre inscription ou de votre premier dépôt, renseignez le code promo WNMX*. Dépôt initial : créditez votre compte d'un montant minimum de 15 € (100 € pour optimiser le bonus). Engagement : placez votre premier pari (simple ou combiné) sur le match Brest - Strasbourg. Remboursement : si vous perdez, Winamax vous recrédite la somme en argent réel dès le coup de sifflet final.

Idées de pronos pour Brest - Strasbourg

Pour les Bretons, l'objectif est clair : finir en beauté devant leur public. De l’autre côté, les Alsaciens de Gary O'Neil comptent sur leurs pépites comme Julio Enciso ou Martial Godo pour bousculer la hiérarchie. Un duel tactique où la ferveur brestoise se confrontera à la fougue strasbourgeoise.

Pari Cote Pourquoi ? ⚖️Match nul 3,50 Les deux équipes sont proches techniquement et n'ont plus de pression. ✅Les deux équipes marquent 1,50 Brest marque souvent à domicile, Strasbourg a scoré lors de 12 de ses 14 derniers déplacements. 🎯Buteur : Ludovic Ajorque 2,95 L'attaquant breton est l'atout numéro 1 sur les coups de pied arrêtés.

L'avis de la rédaction

Ce match en retard de la 29e journée de Ligue 1 s'annonce particulièrement ouvert. Brest peut s'appuyer sur son bloc compact, mais Strasbourg a retrouvé une vraie dynamique offensive avec ses jeunes recrues.

⭐Notre pronostic : le pari 'Les deux équipes marquent' est le choix le plus sécurisé. Avec le remboursement en CASH de Winamax, c'est le moment parfait pour tenter le match nul, dont la cote élevée offre un gain potentiel très attractif sans aucun risque.

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