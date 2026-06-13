Pourquoi le code promo Winamax change totalement la donne

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Les 3 pronostics à tenter sur Brésil - Maroc

Pari Cote Pourquoi ? 0️⃣-0️⃣Match nul à la mi-temps 2,05 Le Maroc possède l'un des blocs défensifs les plus hermétiques au monde et parviendra sans doute à contenir la fougue brésilienne durant les 45 premières minutes. 🧱Moins de 2,5 buts dans le match 1,60 Face à l'organisation rigoureuse des Lions de l'Atlas et l'enjeu de la rencontre, le match risque d'être fermé et tactique, limitant le nombre d'occasions franches. 🇧🇷 Le Brésil gagne par exactement 1 but d'écart 3,30 La Seleção a les individualités pour forcer le verrou en fin de partie, mais le Maroc ne rompra pas facilement et vendra chèrement sa peau.

L'avis de la rédaction

Le prono de l'expert : nous nous attendons à une partie d'échecs passionnante entre ces deux nations. Si le Brésil part légitimement favori des books grâce à son armada offensive, le Maroc a prouvé qu'il savait faire déjouer les plus grands d'Amérique du Sud et d'Europe. Les Sud-Américains devraient confisquer le ballon, tandis que les Marocains guetteront la moindre perte de balle pour contrer. En fin de match, la profondeur de banc et le génie créatif brésilien devraient faire la différence sur un coup d'éclat.

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