Goal.com
En direct

RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR (09-74-75-13-13, APPEL NON SURTAXÉ).

https://www.joueurs-info-service.fr/
DRAC
+18 | Contenu commercial | Conditions générales de vente | Jouer de manière responsable | Principes de publication
winamax
Dorian Cadart

Code promo Winamax WNMX*** : votre pari Bayern - PSG remboursé en CASH (100 €) + 10€ de freebets

Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Bayern Munich
Paris Saint-Germain
Ligue des Champions

Le parfum de la Ligue des Champions s’empare de l’Allianz Arena pour ce duel retour. Le Bayern Munich, ogre bavarois toujours impérial sur ses terres, s'apprête à défier un Paris Saint-Germain en quête de consécration européenne.

L'offre Winamax : le privilège de l'argent réel

Parier sur un tel choc comporte forcément une part d'incertitude. C'est là que le code promo Winamax WNMX* devient votre meilleur allié. Contrairement à la majorité des offres du marché qui vous remboursent en crédits de jeu non retirables, Winamax frappe fort : si votre premier pari est perdant, vous êtes remboursé jusqu'à 100 € en CASH.

Cela signifie qu'en cas d'échec, l'argent est recrédité sur votre compte en argent réel. Vous avez alors le choix total : le rejouer pour tenter un nouveau coup d'éclat ou le retirer immédiatement vers votre compte bancaire. Pour parfaire cette offre, Winamax ajoute 10 € de freebets offerts dès votre premier dépôt, une munition supplémentaire pour vibrer sur les autres matchs de la soirée.

5 étapes pour activer votre bonus Winamax

  1. Ouverture de compte : dirigez-vous sur le portail Winamax et remplissez le formulaire d'inscription en quelques instants.
  2. Saisie du code : assurez-vous d'entrer le code promo WNMX* dans l'espace réservé pour garantir l'éligibilité au remboursement cash.
  3. Premier dépôt : créditez votre compte (minimum 10 €). Pour profiter du bonus maximal, un dépôt de 100 € est conseillé.
  4. Placement du pronostic : engagez votre premier pari sur l'affiche Bayern - PSG (résultat, buteurs, score exact, etc.).
  5. Validation et gain : si le PSG crée l'exploit ou que le Bayern confirme, vous encaissez les gains. Sinon, votre mise initiale vous est restituée intégralement en cash.

Nos idées de paris pour Bayern - PSG

PariCotePourquoi ?
Victoire du Bayern1,66La force collective et l'expérience bavaroise à domicile font souvent la différence.
Les deux équipes marquent1,23Deux attaques de feu et des blocs qui jouent haut garantissent souvent des buts.
Buteur : Harry Kane1,90Le sérial buteur anglais est l'atout numéro 1 des Allemands dans la surface.

L’avis de la rédaction

Ce Bayern - PSG s'annonce comme une rencontre à haute tension. Si les Parisiens disposent d'une vitesse de transition capable de punir n'importe qui, la solidité et le pressing constant du Bayern à l'Allianz Arena restent un obstacle colossal.

⭐Notre pronostic final : victoire du Bayern Munich 2-1. En utilisant le code WNMX*, vous pouvez tenter ce pari avec une sérénité absolue, sachant que votre mise est protégée par un remboursement en argent liquide.

 +