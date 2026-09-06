Pourquoi le code promo WNMX*** est une opportunité pour ce derby ?

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C’est la différence avec les « freebets » proposés par la plupart des opérateurs, qui restituent un premier pari perdant en crédits de jeu, à rejouer sur le site. Avec ces crédits, seuls les gains éventuels deviennent de l’argent réel, la mise restant acquise à l’opérateur.

Sur un match entre deux équipes en rodage (22 buts concédés à elles deux sur leurs cinq derniers matchs !), cette couverture n’est pas de trop, surtout si vous visez une cote ambitieuse. Winamax ajoute par ailleurs 10 € de freebets dès votre premier dépôt.

Comment activer votre bonus Winamax en 5 étapes

Rejoindre la plateforme : rendez-vous sur le site officiel de Winamax ou ouvrez l'application mobile. Créer votre compte : saisissez vos informations personnelles et renseignez obligatoirement le code promo WNMX*. Valider votre identité : envoyez vos pièces justificatives (RIB et pièce d'identité) pour certifier définitivement votre profil joueur. Effectuer un premier versement : créditez votre solde (vos 10 € de Freebets seront débloqués automatiquement). Placer votre prono : misez sur la rencontre Angers - Rennes. Si votre pronostic tombe à côté, votre mise vous est restituée jusqu'à 100 € en cash retirable.

Les opportunités de paris pour Angers - Rennes

Voici nos pistes de pronos pour ce match :

Angers n’a plus battu Rennes depuis octobre 2022 (cinq défaites et un nul depuis). La dernière victoire, en avril au Roazhon Park (2-1), avait vu Brice Samba détourner le penalty d’Amine Sbaï en toute fin de match (81e). Si Angers vient tout juste de signer sa première victoire en Ligue 1 depuis le 7 mars (après neuf matchs d’attente), nous estimons le pari « Victoire de Rennes » plus logique.

Angers n’a toujours pas marqué à Kopa cette saison. Contre Lille en ouverture (0-2), le SCO a attendu la 59e pour cadrer sa première frappe, malgré 17 tentatives. On note que Branco van den Boomen (à l’origine des trois buts contre Auxerre) est incertain cette semaine. Voilà qui donne du crédit au marché « Moins de 2,5 buts ».

Sept des onze derniers buts du Stade Rennais sont l’œuvre d’Estéban Lepaul. On ne peut manquer de noter une « Lepaul-dépendance », l’ancien Angevin devançant de loin Szymański (deux buts) et Rongier (deux). Aucun défenseur, aucun ailier, aucun entrant n’a marqué en cinq matchs. Un Rennes qui marque par Lepaul face à un SCO muet à domicile : c’est le scénario statistique qui donne du crédit au pari « Les deux équipes marquent (Non) ».

🎯 Pari 📈 Cote 💡 Pourquoi ? 🏆 Victoire de Rennes 1.82 5V et 1N sur les six dernières confrontations. Rennes invaincu cette saison. Angers restait sur cinq mois sans succès en Ligue 1 avant sa victoire à Auxerre. ⚽ Moins de 2,5 buts dans le match 2.00 Angers n’a pas encore marqué à domicile cette saison, et seulement deux fois sur ses quatre dernières confrontations avec Rennes. 🚫 Les deux équipes marquent (Non) 2.05 Les trois buts angevins de la saison passent par Van den Boomen, très incertain, quand Lepaul a déjà marqué trois fois côté rennais.

Avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert : victoire de Rennes 0-1. Un succès sur la plus petite des marges nous paraît le scénario le plus cohérent, à une réserve près : Rennes n’a encore tenu aucune avance cette saison, mené 2-0 puis rejoint contre le PSG comme contre Le Mans.

Une atténuation, tout de même, à ce pronostic. Le SCO a une tendance nette à cueillir ses adversaires à froid. On note, sur trois de ses cinq matchs, un but dans les toutes premières minutes : Allevinah à la 4e à Lorient sur une perte de balle adverse, El Ouazzani sur penalty à la 4e contre le Paris FC, Van den Boomen à la 5e à Auxerre. Contre Lille, Ekomié passait tout près de marquer à la 5e.

Une vraie capacité à convertir la première situation offensive, donc. Dans ce contexte, profitez du code WNMX*. Tentez vos pronos, cote audacieuse ou pas, avec un risque réduit : votre mise vous revient en argent réel (jusqu’à 100 €) si le premier pari est perdant.

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