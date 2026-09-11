Pourquoi profiter du code promo PMU pour ce choc Rennes - OM ?

Depuis le début de la saison, le Stade Rennais a toujours mené 2-0, avant de douter (1-2 à Angers, 3-2 face au Mans), voire concéder le nul (2-2 face à Paris). Autrement dit, un pari sur la victoire du SRFC (par exemple) peut vite déchanter, et une couverture n’est pas superflue.

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Les conditions clés à garder en tête :

Le remboursement s'effectue en deux temps : un premier versement de 25 % dans un délai de 10 jours ouvrés suivant le dénouement de votre pari, puis les 75 % restants sous 10 jours ouvrés après la confirmation définitive de votre compte (à réaliser dans un délai maximal de 30 jours).

L'offre s'applique via la plateforme PMU PLAY® pour tout pari dont l'issue est connue sous 15 jours.

Avertissement sur les exclusions : les paris système, les Tickets Sport, les paris annulés ou remboursés, le CashOut et les paris de type « remboursé si égalité » lorsque la rencontre se termine sur un score nul.

Les 5 étapes pour activer le code promo PMU SPORT

Rendez-vous sur le site officiel de PMU ou téléchargez l'application mobile PMU Sport. Complétez le formulaire d'inscription avec vos informations personnelles en saisissant impérativement le code promotionnel SPORT. Effectuez un premier dépôt sur votre compte joueur en utilisant le moyen de paiement de votre choix. Placez votre tout premier pari sportif sur l'affiche Rennes - OM (dans les 15 jours suivant la création de votre compte). Validez votre compte en fournissant vos pièces justificatives (carte d'identité et RIB) pour débloquer l'intégralité de votre remboursement en argent réel en cas de pari perdant.

Pistes de pronos pour Rennes vs OM

Voici les marchés que nous retenons pour cette rencontre.

Les deux équipes nous ont habitués à des matchs très ouverts. Cette saison, les trois rencontres de championnat de Rennes ont produit 4, 5 puis 3 buts. Celles de l’OM en ont donné 4, 2 puis 5. Cela fait beaucoup, sans compter que les dernières confrontations entre les deux clubs se sont terminées sur 3-0 et 3-1. C’est sur ces statistiques que nous fondons notre intérêt pour le marché « Plus de 2,5 buts ».

Un partage de points (« Match nul (N) ») est un scénario possible sur cette affiche. Nous l’avons évoqué plus haut, l’OM a dû se plier à un énorme dégraissage cet été. En défense notamment, l’OM a dû laisser filer plusieurs centraux de métier : Balerdi (AS Roma), Medina (Leverkusen) et Pavard (Inter). Un secteur fragilisé donc, symbolisé par CJ Egan-Riley, en retard sur le second but à Monaco et coupable sur le pénalty concédé au Paris FC, et Nayef Aguerd, trop court physiquement.

Mais en dépit de son mercato à sens unique (onze départs, zéro arrivée), l’OM conserve une vraie patte offensive avec Amine Harit, mais surtout Igor Paixão et Amine Gouiri, impliqués dans huit de ses dix derniers buts. Comme troisième marché, nous retenons donc « Les deux équipes marquent (Oui) ».

🎯 Pari 📈 Cote 💡 Pourquoi ? ⚖️ Match nul (N) 3,40 Deux équipes aux forces équivalentes. Rennes a mené 2-0 dans ses trois matchs sans jamais tenir l’écart. 🔥 Plus de 2,5 buts 1,85 Douze buts dans les trois matchs de Rennes, onze dans ceux de l’OM. ⚽ Les deux équipes marquent (Oui) 1,70 Rennes a marqué et encaissé lors de ses cinq derniers matchs.

L’avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert : score exact 2-2, à une cote proche de 12,00. Pari spéculatif bien sûr, à considérer avec prudence. Nous pensons en tout cas que le SRFC a beaucoup d’arguments pour ouvrir le score. Statistiquement, leurs trois premiers buts cette saison ont été marqués entre la 5e et la 9e minute.

Mais l’OM a de la ressource et marque presque toujours après la pause, presque toujours par Gouiri. Vous noterez que six buts sur dix sont tombés après la 45e, et quatre à partir de la 66e. Dans le détail : Gouiri contre Strasbourg (46e puis 66e), Mmadi contre Bilbao (86e), Abdallah (89e) et Højbjerg (90e+6) contre Strasbourg, Gouiri contre le Paris FC (53e).

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