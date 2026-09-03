Pourquoi profiter du code promo BCG*** sur ce choc ?

Le code promo Betclic est réservé aux nouveaux joueurs. Vous le renseignez au moment de créer votre compte Betclic. Il couvre le tout premier pari placé avec ce compte. Si ce pari est perdant, l’opérateur vous rembourse la mise, jusqu’à 100 €, sous forme de feebets.

Ces feebets sont des crédits de jeu. Vous les rejouez sur le site sans toucher à votre solde et, si le pari passe, vous encaissez les gains, la mise en moins. Autrement dit, la mise remboursée n’est pas retirable, mais les gains qu’elle rapporte le sont bien.

À ce bonus, Betclic rajoute ensuite 5 parties de Poker Spin&Rush dès l’inscription validée, de quoi tester leurs tables.

Comment activer votre bonus Betclic en 5 étapes

Créer votre compte : rendez-vous sur le site officiel ou l'application Betclic et cliquez sur l'onglet d'inscription. Saisir le code : renseignez scrupuleusement le code avantage BCG* dans le champ dédié lors du formulaire. Valider votre profil : transmettez vos justificatifs d'identité ainsi que votre RIB pour certifier votre compte joueur. Effectuer un premier dépôt : créditez votre solde du montant souhaité (minimum 10€ pour déclencher l'offre). Placer votre pari : engagez votre premier coupon sur l'affiche Toulouse - Lille ; en cas d'échec, vos feebets vous seront restitués à hauteur de 100€.

Nos pistes de paris pour Toulouse - Lille

Voici nos pistes de pronos pour ce match :

Le LOSC reste sur quatre succès face à Toulouse. Si la série est éloquente (2-1, 1-2, 2-1, puis 4-0), attention au dernier score, quelque peu trompeur. Mark McKenzie (défenseur central) avait été expulsé dès la 48e alors que le score était de 0-1, laissant Toulouse à dix pendant plus de 40 minutes. À onze contre onze, l’écart n’a donc jamais dépassé un but sur ces quatre matchs. Voilà qui donne du crédit à un pari de type « Match nul ».

Lille a marqué dans ses deux matchs, pareil pour Toulouse. Le LOSC a inscrit quatre buts, dont trois frappes de loin signées Giroud, Haraldsson et Bakwa, en cadrant 13 de ses 21 tirs. En face, la précision toulousaine laisse à désirer (5 tirs cadrés sur 23), mais les occasions sont bien là. Le pari « Les deux équipes marquent » nous semble donc valide statistiquement.

On note enfin une concentration de buts dans le « money time » (en tout, cinq buts sur douze dans les dix dernières minutes). Le week-end dernier par exemple, les deux équipes ont toutes fini sur un 2-2. Le TFC nourrit à coup sûr de gros regrets après avoir été rejoint dans les arrêts de jeu à Brest. Pareil pour le LOSC, qui a laissé le PSG revenir de 2-0 à 2-2 après la 90e minute. D’où un pronostic à « Plus de 2,5 buts ».

🎯 Pari 📈 Cote 💡 Pourquoi ? 🤝 Match nul 3.60 À onze contre onze, un seul but a séparé les deux équipes sur leurs quatre derniers duels. ⚽ Les deux équipes marquant (Oui) 1.76 Lille a marqué quatre buts en deux matchs. Toulouse tente beaucoup (23 tirs tentés en J1 et J2), et vient d’en inscrire deux à Brest. 🔥 Plus de 2,5 buts dans le match 1.86 Les quatre derniers Toulouse - Lille ont tous offert au moins trois buts, et les fins de match des deux équipes sont animées depuis la reprise.

Avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert : Match nul (1-1, plus probablement 2-2). Si le LOSC part légèrement favori sur le papier, il faut aussi tenir compte de son calendrier : il reçoit le Betis en Ligue des champions cinq jours après ce match… avant de se déplacer à Arsenal.

Davide Ancelotti pourrait logiquement « doser » le temps de jeu de ses cadres, à commencer par l’inusable Benjamin André (36 ans). D’autant que l’entrejeu lillois ne compte plus que trois joueurs de métier depuis la vente (record) d’Ayyoub Bouaddi à Manchester City. Un point pris à Toulouse ferait son affaire avant l’Europe.

Profitez du code BCG* pour jouer ce scénario sans pression, puisque Betclic vous rembourse jusqu’à 100 € en feebets si votre premier pari tombe à côté. Gardez seulement en tête que ces crédits ne sont pas retirables, seuls leurs gains le sont. Pensez à vérifier les cotes après l’annonce des compositions, une heure avant le coup d’envoi.

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