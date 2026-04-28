Pourquoi profiter du code promo Betclic pour ce choc ?

Parier sur une telle rencontre comporte son lot d'incertitudes, et c'est là que le code promo Betclic BCG*** prend tout son sens. L'avantage majeur réside dans la sécurité offerte par le bookmaker : votre premier pari est remboursé jusqu'à 100 € en feebets s'il est perdant.

Contrairement à un pari classique où la défaite signifie la perte sèche de votre mise, ici, Betclic vous redonne une seconde chance sous forme de crédits de jeu. C'est l'opportunité idéale pour tenter une grosse cote sur un buteur ou un score exact sans stresser. En bonus, vous recevez également 5 parties de Poker Spin&Rush offertes, de quoi varier les plaisirs entre deux mi-temps.

Comment activer votre bonus en 5 étapes

Direction l'inscription : rendez-vous sur le site ou l'application Betclic et cliquez sur « S'inscrire ». Saisie du code : remplissez le formulaire et n'oubliez pas d'insérer le code promo BCG* dans le champ dédié. Premier dépôt : créditez votre compte (minimum 10 €) via le moyen de paiement de votre choix. Placement du pari : mise de 100 € (pour optimiser le bonus) sur le match PSG - Bayern. Remboursement : si votre pronostic tombe à l'eau, Betclic crédite votre compte de 100 € en feebets dès la fin du match.

Idées de paris pour PSG - Bayern

Entre la soif de titre des Parisiens et la rigueur clinique des bavarois, cette affiche de Ligue des Champions promet une intensité électrique. Avec des stars comme Dembélé capables de foudroyer n'importe quelle défense et un collectif munichois qui presse tel un rouleau compresseur, le spectacle s'annonce total.

Pari Cote Pourquoi ? 🏟️Victoire du PSG 2,45 À domicile, Paris transcende souvent son niveau de jeu en C1. 🚀Plus de 3,5 buts 1,95 Deux des meilleures attaques mondiales face à face. 🪄Buteur : Khvicha Kvaratskhelia 2,50 L'homme des grands rendez-vous, souvent décisif en Ligue des Champions.

⭐Avis de la rédaction : ce duel s'annonce extrêmement ouvert. Si le Bayern possède une attaque impressionnante , l'étincelle collective côté parisien pourrait faire la différence dans un Parc des Princes en feu. Nous voyons un match riche en buts.

Pronostic final : Victoire du PSG 3-2.

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